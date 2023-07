Sommergewitter und Hagel nach der Hitze: In München könnte es gewaltig krachen

Am Dienstag klettert das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke. Ob ein abkühlendes Gewitter auch die Stadt erreicht, bleibt unklar.

München - Es wird am Dienstag richtig heiß: Die Menschen in Bayern müssen sich auf Temperaturen zwischen 32 und 37 Grad einstellen. Nachmittags ziehen dann gebietsweise ein paar Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Unter anderem wurde auch für München eine amtliche Warnung vor Hitze ausgegeben. Experten erwarten eine starke Wärmebelastung. Zudem sei mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen, insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München.

Hitze-Dienstag in München: Kommt das Gewitter am Nachmittag?

Im Süden Bayerns kommt es abends zu Sturm- und Orkanböen, Starkregen und Hagel. Die Temperaturen sollen auf 17 bis 21 Grad abstürzen. Ob die Gewitter auch die Stadt erreichen, ist noch unklar.

Im Mittelgebirge und den Alpen ist das Gewitterrisiko gering, in der Nacht auf Mittwoch werden südlich des Mains starke Gewitter erwartet. Im Lauf der Nacht soll die Intensität der Gewitter dann allmählich abnehmen.

Am Mittwoch wird es voraussichtlich wechselhaft, für den Mittag werden in München erste Gewitter erwartet.