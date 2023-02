Söder-Empfang für US-Vizepräsidentin Harris: Zur Begrüßung gab's eine Rose

Einen Tag vor dem Siko-Start kommt US-Vizepräsidentin Kamala Harris in München an. Empfangen wird sie von Ministerpräsident Markus Söder, für den die Begrüßung eine "Selbstverständlichkeit" ist.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreicht US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrer Ankunft in München eine weiße Rose.

München - In Anzughose und elegantem Mantel begrüßte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstagvormittag US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Münchner Flughafen, die zur 59. Sicherheitskonferenz angereist ist.

Im Vorjahr hatte Söder Aufsehen erregt, als er US-Präsident Joe Biden zum G7-Treffen in Elmau begrüßte. Auf Twitter wurde seine Kleiderwahl kritisiert, gar von einem "textilen Geisterfahrer" war dort die Rede.

Markus Söder und US-Präsident Joe Biden nach dessen Ankunft am Flughafen München. © Daniel Karmann/dpa

Ein modischer Super-GAU blieb dieses Jahr jedenfalls aus. Empfangen wurde Harris auch nicht mit Trachtlern und Blasmusik, die im Vorjahr ebenfalls für eine Debatte gesorgt hatten, sondern mit einem deutlich kleineren Spalier aus Polizisten.

Rosen-Geschenk von Markus Söder

Dabei kam Harris ohnehin ein bisschen früher als geplant an, die Air Force Two konnte den Rückenwind aus Amerika mitnehmen. Frischen Wind könnten auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen gebrauchen, die durch die Debatte um die Panzerlieferungen an die Ukraine einen Kratzer bekommen haben.

Siko in München: US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt am Flughafen an.

Nur wenige Minuten sprachen Harris und Söder auf dem Rollfeld, auch der Ministerpräsident musste eine knappe Stunde auf Harris warten. Die Begrüßung sei für ihn eine "Selbstverständlichkeit". Als Willkommensgeschenk überreichte er ihr eine weiße Rose – laut Söder ein "Symbol für den Neuanfang mit Europa und eine intensive Partnerschaft nach schwierigen Jahren".

Zur weltweit wichtigsten Expertenkonferenz zur Sicherheitspolitik werden von Freitag bis Sonntag rund 40 Staats- und Regierungschefs, rund 100 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen in München erwartet. Dazu zählen neben Harris unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einem Jahr.