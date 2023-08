Schwere Unwetter in München: S-Bahn-Verkehr weiter eingeschränkt

Wegen Unwetterschäden ist im S-Bahn-Verkehr mit erhebligen Verzägerungen zu rechnen. Auch der Regionalzugverkehr ist eingeschränkt.

Eine S-Bahn fährt in München aus einem Tunnel.

München – Nach schweren Unwettern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in München der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte seien immer noch gesperrt, teilte der S-Bahn-Betreiber am frühen Freitagmorgen mit. "Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen."

Von Ausfall betroffen seien die S1 München Ost - Freising/Flughafen in beide Richtungen, die S2 Dachau - Altomünster, die S2 Markt Schwaben - Erding, die S3 Lochhausen - Olching, die S6 Gauting - Tutzing und die S-Bahnen der Linie S20. Teils sei ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet worden. Reisende wurden gebeten, sich vor der Abfahrt im Internet über ihre Verbindungen zu informieren.

Einschränkungen auf im Regionalzugverkehr

Auch der Regionalzugverkehr ist von Zugausfällen betroffen. "Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kommt es kurzfristig zu Zugausfällen", teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Es seien keine Zugfahrten auf der Strecke zwischen Starnberg und Tutzing möglich. Die Regionalzüge aus Richtung Weilheim verkehrten bis Tutzing und endeten dort vorzeitig, hieß es.

Wegen eines Baumes im Gleis sollte die Strecke Neufahrn (bei Freising) – Freising bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt sein. Die Regionalzüge aus Richtung Landshut verkehrten bis Freising und endeten dort vorzeitig.