Schon wieder Streik! So fahren die S-Bahnen in München

Die GDL hat einen erneuten Streik angekündigt, der fünf Tage lang dauern soll. Auch die S-Bahn in München ist betroffen.

München - Weil die Deutsche Bahn (DB) und die Lokführergewerkschaft GDL nach wie vor keine Einigung erzielt haben, wird ab Donnerstag (2. September) fünf Tage lang gestreikt - zum dritten Mal in kürzester Zeit. Das teilte Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt mit.

GDL will fünf Tage lang streiken

Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag (2. September) beginnen und bis Dienstag (7. September) um 2 Uhr andauern. Im Güterverkehr soll sogar bereits ab Mittwoch (1. September) um 17 Uhr die Arbeit niedergelegt werden.

Auch die S-Bahn München wird betroffen sein. Die Bahn will aber wie bei vergangenen Streiks einen Notfall-Plan erstellen. Bereits seit Montag (30. August) gilt die flexible Ticketnutzung. Ab dem 2. September soll es ein stabiles Grundangebot geben.

S-Bahn München fährt mindestens im Stundentakt

Die S-Bahn-Linien sollen mindestens im Stundentakt verkehren, auf mehreren Linienabschnitten auch alle 20 bis 40 Minuten. Weitere Informationen sollen folgen. Die Bahn weist Fahrgäste darauf hin, regelmäßig die Fahrplanauskunft der Verbindung zu prüfen.

"Es ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen, und zwar absichtlich“, sagte Weselsky am Montag. Und weiter: "Das einzige Mittel, den Konflikt zu lösen, ist die Vorlage eines verhandelbaren Angebots", sagte Weselsky. Das sei aber weit und breit nicht in Sicht. Unbefristete Streiks stünden derzeit allerdings noch nicht zur Debatte.

DB: "Tarifvertrag lässt sich nicht diktieren"

Die Bahn hält den dritten Streik hingegen für nicht gerechtfertigt. "Ein Tarifvertrag wird in Verhandlungen erzielt und lässt sich nicht diktieren", wird DB-Personalvorstand Martin Seller in einer Mitteilung vom Montag zitiert. "Wenn die GDL wirklich eine Lösung will, dann muss sie endlich an den Tisch kommen. Dieser erneute Streik bringt uns einem Tarifabschluss kein Stück näher. Der GDL-Spitze geht es ausschließlich darum, ihre Macht auszuweiten – und das zu Lasten der Reisenden und der Wirtschaft." Die DB habe ihr Angebot zuletzt weiter verbessert, man könne eine Einigung erzielen, sagte Seller.

Bereits zwei Streiks im August

Die GDL hatte zuletzt bereits zweimal mehrere Tage lang gestreikt. Erst Montag und Dienstag vergangener Woche hatte ein GDL-Streik zu Zugausfällen und -verspätungen geführt – auch in Bayern. Der Streik hatte 48 Stunden gedauert. Die erste Streikwelle begann am 11. August und dauerte bis zum 13. August.

Die GDL fordert eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Zudem will sie offensichtlich auch im Konkurrenzkampf mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der größeren der beiden Bahn-Gewerkschaften punkten.