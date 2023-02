Schon Ende Februar: Decathlon-Filiale an der Schwanthalerhöhe macht dicht

Der französische Sportartikelhersteller Decathlon schließt seine Filiale im Forum Schwanthalerhöhe – noch in diesem Monat.

Schwanthalerhöhe - Regelmäßige Kunden von Decathlon im Forum Schwanthalerhöhe haben es vielleicht schon geahnt: Wer die Filiale im Obergeschoss des Einkaufszentrums in den vergangenen Monaten besucht hat, konnte dort vor allem eins sehen: leere Regale. Der Eindruck drängte sich auf: Hier verabschiedet man sich auf Zeit.

Nun ist es offiziell: Der französische Sportartikel-Händler hat am Freitag mitgeteilt, die Filiale an der Schwanthalerhöhe schließen zu wollen. Man werde sich noch Anfang dieses Monats, also im Februar, von dem Standort trennen, heißt es in einer Mitteilung.

Decathlon-Filiale an der Schwanthalerhöhe: Die erste richtige in München

Die Filiale gibt es seit Juni 2019. Sie war die zweite in München – und die erste richtige. Denn Decathlon hatte vor der Eröffnung an der Schwanthalerhöhe lediglich eine Mini-Filiale im Stachus-Zwischengeschoss (die es inzwischen nicht mehr gibt), in der man vor allem online bestellte Ware abholen konnte. Im Forum Schwanthalerhöhe hatte der Filialist 1.400 Quadratmeter Verkaufsfläche gemietet.

Decathlon hat in München noch Filialen in Elisenhof und im Mona-Einkaufszentrum. Eine weitere befindet sich in Unterföhring. All diese Filialen bleiben bestehen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres wurde zudem in Augsburg eine Filiale eröffnet.

Unternehmen will für Mitarbeiter vergleichbare Positionen finden

Vom Unternehmen heißt es, man werde versuchen, für die Mitarbeiter vergleichbare Positionen in anderen Filialen zu finden. Man lege "großen Wert darauf, für alle Teammates der Schwanthalerhöhe die individuell beste Lösung zu finden".