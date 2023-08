Exklusiv Schock für Wohnungskäufer in München: Baustelle am Paseo Carré geht nicht voran

Die Baukrise macht sich auch in München bemerkbar: Beim Neubau Paseo Carré in Pasing beispielsweise geht derzeit kaum etwas voran. Was läuft schief?

14. August 2023 - 08:10 Uhr | Jan Krattiger

So soll es aussehen, wenn es fertig ist: Das Paseo Caré in Pasing. © Visualisierung: M-Concept