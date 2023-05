Samstag: Stammstrecke in München komplett gesperrt wegen Bauarbeiten

Nach dem MVG-Streik am Freitag müssen sich die Münchnerinnen und Münchner am Samstag mit der S-Bahn herumärgern. Wegen Arbeiten an der Stammstrecke wird diese zwischen Pasing und dem Ostbahnhof komplett gesperrt.

19. Mai 2023 - 14:58 Uhr | AZ/dpa

Ein Zug der Südostbayernbahn kreuzt den mittleren Ring B2R in München. © Matthias Balk/dpa