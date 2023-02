Sahara-Staub am Donnerstag erwartet: Wohl kein "Blutregen" in München

Zuletzt gab es ihn in München im März und April des vergangenen Jahres. Nun kehrt der Sahara-Staub aller Voraussicht nach zurück. Vor allem Autobesitzer sollten gewarnt sein.

Ein Bild vom vergangenen März: Sahara-Staub in und über München. (Archivbild)

München - Es waren spektakuläre Bilder, die im März 2022 die Runde machten: Das Rathaus am Marienplatz, gänzlich in orange-bräunliches Licht gehüllt. Ein spezieller Fotofilter? Keineswegs! Der Grund für das ungewöhnliche Licht war Sahara-Staub, der aus der Wüste nach Deutschland, Bayern – und eben auch München – geweht wurde.

März 2022: Der orangefarbene Himmel über dem Marienplatz. © imago images/Christian Offenberg

Besagtes Wetter-Phänomen gibt es nun wieder zu bestaunen. Sahara-Staub soll den Himmel am Donnerstagmorgen in zahlreichen Gebieten gelblich-rot färben, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch sagte.

Wissenschaftler: Blutregen am Donnerstag möglich

Auch der Copernicus-Atmosphärendienst der EU geht davon aus, dass es am Donnerstag Sahara-Staub über Deutschland und weiten Teilen Europas geben wird. Mit großen Auswirkungen auf die Qualität der Atemluft sei eher nicht zu rechnen, aber Regen könnte den Staub am Donnerstag zu Boden bringen, sagte der leitende Copernicus-Wissenschaftler Mark Parrington auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dann würde es zum sogenannten Blutregen kommen.

Ganz so spektakulär wie im vergangenen Jahr wird der erste Sahara-Staub-Fall des Jahres aber wohl nicht werden: Die höchste Konzentration der Staubpartikel werde im Freistaat in der Nacht auf Donnerstag und damit in Dunkelheit auftreten, wie der Meteorologe des DWD erklärte.

Sahara-Staub könnte in Teilen Europas Auswirkungen auf die Luftqualität haben

Größere Mengen Staub aus Nordafrika hatte dem Atmosphärendienst zufolge in dieser Woche erstmals in diesem Jahr Europa erreicht und bewegten sich von der Iberischen Halbinsel in Richtung Frankreich sowie Mittel- und Osteuropa. Auswirkungen auf die Luftqualität waren vor allem für Portugal und Spanien erwartet. Sahara-Staub könne die menschliche Gesundheit und den Energiesektor beeinträchtigen, hieß es einer Copernicus-Mitteilung.

Vor allem Autobesitzer, die keine Garage besitzen, sollten gewarnt sein. Die kleinen Staubpartikel, die sich auf das Fahrzeug setzen, könnten zu oberflächlichen Lackschäden führen. Wer bei der Reinigung selbst Hand anlegen möchte, muss besonders vorsichtig sein – die Fahrt in die Waschstraße ist da möglicherweise die bessere Alternative.

Von rötlichem Staub bedecktes Auto in Stuttgart. Südwestwinde haben Wüstensand aus der Sahara zu uns geweht. © Marijan Murat/dpa

Temperatursturz am Wochenende

Auf den Sahara-Staub folgt ein Temperatursturz zum Wochenende hin, der durch ein Tiefdruckgebiet ausgelöst wird. Kalte Luftmassen schieben sich bereits ab Freitag in den Süden Deutschlands. Nur noch bis zu drei Grad warm soll es tagsüber werden, in der Nacht sinken die Temperaturen örtlich auch wieder auf unter 0 Grad.

In Oberbayern und in den Alpentälern rechnet der DWD nach dem bisherigen Wettermodell mit viel Schnee. "Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind da teilweise aus heutiger Sicht möglich, der auch liegen bleibt", sagte der Meteorologe. Selbst tiefere Lagen seien betroffen.