S-Bahn München: Bauarbeiten führen zu Änderungen im Fahrplan und Schienenersatzverkehr

Bereits am nächsten Wochenende (7./8. Januar) kommt es jeweils zwischen 6 und 17.30 Uhr zu umfangreichen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf der Stammstrecke. Ab 10. Januar sind auch zahlreiche Nächte betroffen.

München - Weil die Deutsche Bahn (DB) ihre Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof fortsetzt, müssen sich die Münchner auf einige Unannehmlichkeiten im S-Bahn-Verkehr einstellen.

Nach DB-Angaben kommt es schon am nächsten Wochenende (7./8. Januar 2023 – jeweils zwischen 6 und 17.30 Uhr) zu umfangreichen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf der Stammstrecke.

Außerdem sind ab 10. Januar auch zahlreiche Nächte von den Maßnahmen betroffen. Je nach Tageszeit sind unterschiedliche Streckenabschnitte gesperrt und es gelten wechselnde Fahrpläne.

Störungen im S-Bahn-Verkehr in München: Das ist am 7. Januar zu beachten

6 bis 13 Uhr: Keine S-Bahnen zwischen Isartor und Leuchtenbergring/Giesing/Johanneskirchen

Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) und in Pasing (S4, S6).

Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) und in Johanneskirchen (S8).

Die S2 fährt über Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14.

Es besteht Schienenersatzverkehr(SEV) im Zehn-Minuten-Takt zwischen Isartor und Ostbahnhof sowie im 20-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Von 13 Uhr bis 17.30 Uhr verkehren zwischen Isartor und Ostbahnhof/Giesing wieder S-Bahnen – die S3 und die S7 fahren wieder regulär, die S2 ist von Westen kommend nur bis Ostbahnhof unterwegs. Alle anderen Linien sowie der SEV zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen fahren weiter wie vormittags.

Störungen im S-Bahn-Verkehr in München: Das ist am 8. Januar zu beachten

6 bis 14 Uhr: Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring/Johanneskirchen

S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen – die übrigen Linien wenden vorzeitig.

Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof (S1, S2, S6), am Hauptbahnhof (S8) und in Pasing (S4).

Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering (S6), Johanneskirchen (S8) und Riem (S2).

Von 14 Uhr bis 17.30 Uhr fährt die S1 wieder regulär bis Leuchtenbergring – alle anderen Linien verkehren weiter wie vormittags.

Im gesamten Zeitraum von 6 Uhr bis 17.30 Uhr ist am Sonntag im 20-Minuten-Takt ein Schienenersatzverkehr eingerichtet: Das gilt für die S8 auf dem Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen sowie für die Linien S2 und S6 auf dem Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Trudering sowie Riem. Dadurch besteht für SEV-Fahrgäste der S2 in Trudering Anschluss an die U-Bahn.

Weitere Baumaßnahmen 2023: Nächtliche Sperrungen ab 10. Januar

"Auch heuer investiert die DB kräftig in die Infrastruktur im Großraum München", teilt die Deutsche Bahn mit. Im S-Bahn-Netz laufen demnach zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen und Stationen sollen barrierefrei ausgebaut werden. Zudem werde "weiter mit Hochtouren an der zweiten Stammstrecke und am Bahnausbau München" gearbeitet.

Aus diesem Grund gebe es auch 2023 zahlreiche baubedingte Fahrplanänderungen im Netz der S-Bahn. Als nächstes kommt es ab 10. Januar bis 7. Juni zu Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke. Dann wird weiter am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof gearbeitet. Schwerpunktmäßig betroffen sind hier die Nächte von Dienstag auf Mittwoch (ab etwa 22.20 Uhr) sowie teilweise auch von Mittwoch auf Donnerstag (ab etwa 21 Uhr).

"Ziel der DB ist immer, die Stammstrecke so gut es geht befahrbar und die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten", heißt es weiter – Sperrungen ließen sich nicht vermeiden.

Die S-Bahn München informiert umfassend über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen über die Bauarbeiten. Auch auf sind Details zu finden.

Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/5589 2665 zur Verfügung. Eine Zusammenstellung weiterer wichtiger Baumaßnahmen im Jahr 2023 .