S-Bahn in München: Stammstrecke komplett gesperrt – Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten

Wer in München mit der S-Bahn unterwegs ist, braucht bereits ab kommenden Freitag wieder einmal starke Nerven. Unter anderem ist die Stammstrecke an einem Wochenende komplett gesperrt.

München - Nach der Wiesn ist vor der S-Bahn-Sperrung: Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich an den Wochenenden zwischen 6. Oktober und 6. November sowie an Allerheiligen (1. November) auf zum Teil große Einschränkungen einstellen.

S-Bahn-Stammstrecke in München von 20. bis 23. Oktober komplett gesperrt

So ist die Stammstrecke von Freitagabend, 20. Oktober, bis Montagfrüh, 23. Oktober, komplett gesperrt. Dabei handele es sich um Maßnahmen "während des turnusmäßigen Instandhaltungswochenendes", teilt die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mit.

An Allerheiligen schließlich ist der östliche Stammstrecken-Teil gesperrt, an den weiteren vier Wochenenden fahren dann im genannten Zeitraum weniger Linien als üblich über die Stammstrecke. Man sorge wieder für ein umfassendes Ersatzkonzept mit Bussen und verstärkten MVG-Linien, verspricht die DB.

Zweite Stammstrecke: Wieder Bauarbeiten am Bahnhof Laim

Die Bahn weist darauf hin, dass am Wochenende der Komplettsperrung Fahrgäste an den Stammstreckenbahnhöfen erstmals Leihräder von Call a Bike für die erste halbe Stunde kostenfrei nutzen können. Den Schwerpunkt der Arbeiten an den Wochenenden bilden den Angaben zufolge der Ausbau und die Modernisierung der Bahninfrastruktur im Knoten München.

Für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof im nächsten Jahr seien weitere umfangreiche Kabel- und Tiefbauarbeiten im Gleisbereich der S-Bahn bis zum Leuchtenbergring notwendig. Für die Zweite Stammstrecke stehen unter anderem Bauarbeiten am Bahnhof Laim an: Dort halten die S-Bahnen stadtauswärts seit Mitte August am neu errichteten Bahnsteig an Gleis 1. "Der weitere Umbau der Station schreitet voran", erklärt die Bahn.

Ab 6. Oktober: Weniger Züge über die Stammstrecke an vier Wochenenden

An den vier Wochenenden 6. bis 9. Oktober, 13. bis 16. Oktober, 27. bis 30. Oktober sowie 3. bis 6. November fahren jeweils von Freitagabend (22.20 Uhr) durchgehend bis Montagfrüh (4.40 Uhr) weniger S-Bahnen über die Stammstrecke.

© Deutsche Bahn

Nur die Linien S7 und S8 verkehren wie gewohnt. Die Tram 19 ist an den Wochenenden in den Abendstunden zwischen Pasing und Hauptbahnhof öfter unterwegs. Die von den Bauarbeiten betroffenen S-Bahn-Linien verkehren wie folgt:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof, ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in Moosach, dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs.

beginnt/endet am Hauptbahnhof, ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in Moosach, dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs. Die S2 verkehrt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten.

verkehrt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten. Die S3 fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Ostbahnhof.

fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Ostbahnhof. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S6 ist im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing) unterwegs, im Osten nur bis Ostbahnhof. Am ersten November-Wochenende endet die S6 im Westen bereits in Pasing.

20. bis 23. Oktober: Komplettsperrung der Stammstrecke am Wochenende

Auf der gesamten Stammstrecke fährt von Freitag, 20. Oktober (22.30 Uhr) durchgehend bis Montag, 23. Oktober (4.40 Uhr) keine S-Bahn. Aus Richtung Westen verkehren die S-Bahnen nur bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz, aus Richtung Osten nur bis Giesing oder Leuchtenbergring. Die S8 wird umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. So fahren die Linien:

Die S1 beginnt/endet bereits am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt.

beginnt/endet bereits am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt. Die S2 fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof sowie stündlich zwischen Altomünster und Heimeranplatz. Die Stopps zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Im Osten fährt die S2 nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21).

fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof sowie stündlich zwischen Altomünster und Heimeranplatz. Die Stopps zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Im Osten fährt die S2 nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21). Die S3 fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Giesing.

fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Giesing. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing Die S6 verkehrt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab Pasing) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21).

verkehrt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab Pasing) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21). Die S7 ist im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) unterwegs und im Osten nur bis Giesing.

ist im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) unterwegs und im Osten nur bis Giesing. Die S8 fährt über den Südring ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring.

Stammstrecken-Sperrung von 20. bis 23. Oktober: Das sind Ihre Alternativen

Ersatzverkehr (SEV) zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die Busse fahren bis spätabends alle zehn Minuten, danach alle 15 Minuten. Der Halt Marienplatz bzw. Odeonsplatz entfällt verkehrsbedingt.

Regionalverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof.

Erstmals bietet die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen in München als Alternative die vergünstigte Nutzung der Leihräder von DB Call a Bike an. Bei jeder Ausleihe oder Rückgabe an einer Call-a-Bike-Station an den Stammstreckenbahnhöfen zwischen Pasing und Leuchtenbergring ist die erste halbe Stunde der Fahrt gratis. Ab der 31. Fahrtminute sowie bei Rückgaben außerhalb von Call-a-Bike-Stationen gelten die regulären Tarife.

U-Bahn: Die U5 verbindet mehrere Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz und fährt auf Bestellung der S-Bahn am Samstag tagsüber alle vier bis sechs Minuten. Auch andernorts kann die U-Bahn genutzt werden, etwa ab/bis Feldmoching, Moosach, Giesing, Trudering, Neuperlach Süd oder Harras.

Tram: Die Linie 19 verläuft teils parallel zur Stammstrecke und fährt auf Bestellung der S-Bahn bis abends alle fünf, später alle zehn Minuten.

Bus: Die Linie 130 verbindet Pasing mit den Stationen Heimeranplatz (U5) und Harras (U6). Die Busse fahren auf Bestellung der S-Bahn am Samstag von 9 bis 20 Uhr im dichteren Zehn-Minuten-Takt – sonst alle 20 Minuten.

1. November (Allerheiligen): Teilsperrung im östlichen Teil der Stammstrecke

Von Dienstag, 31. Oktober (22.40 Uhr) durchgehend bis Donnerstag, 2. November (4.40 Uhr) fahren zwischen Isartor und Leuchtenbergring/Giesing keine S-Bahnen.

© Deutsche Bahn

Die S8 Flughafen endet/beginnt am Hauptbahnhof und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. Zwischen Isartor und Ostbahnhof ist ein Ersatzverkehr (SEV) im Einsatz. Ab/bis Leuchtenbergring können Fahrgäste die Tram nutzen, ab/bis Giesing die U-Bahn und den Bus 54.

An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auch auf sind Details zu finden. Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die schnellste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/5589 2665 zur Verfügung.