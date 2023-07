Rolling Loud Festival in München: Hiphop-Weltstars auf dem Messegelände

Von 7. bis 9. Juli geben sich beim Rolling Loud-Festival in München die Hiphop-Stars die Klinke in die Hand. Was man zum Event auf dem Messegelände wissen muss.

07. Juli 2023 - 18:11 Uhr | AZ

Impressionen vom Rolling Loud Festival in Miami. © Rolling Loud/baeth

München - Wizkid, Kendrick Lamar und Travis Scott heißen die Hauptacts des "Rolling Loud" Hiphop-Festivals, das heuer zum ersten Mal in München auf dem Messegelände stattfindet. Die Organisatoren rechnen jeweils täglich mit rund 40.000 Besuchern. 2015 wurde das Festival gegründet und findet mittlerweile rund um den Globus statt, dieses Wochenende zum ersten Mal in Deutschland. Zum Start hat die AZ die wichtigsten Infos zusammengefasst: Rolling Loud in München: Anreise mit dem öffentlichen Verkehr Das Festivalticket berechtigt auch zur Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt dazu Folgendes: Das Messegelände ist über die U2 mit der Innenstadt verbunden. Sie fährt zwischen Feldmoching und Messestadt Ost im Zehnminutentakt – abends nach Veranstaltungsende sogar noch öfter.

Die U7 und U8 fahren Freitag, Samstag und Sonntag im 10-Minuten-Takt zur Messestadt und zurück.

Bei der Anreise sind sowohl Messestadt West und Messestadt Ost geeignete Haltestellen (Ost liegt allerdings näher). Für die Rückfahrt werden die Festivalbesucher aber nur zur Messestadt Ost geleitet.

Die Anreise per S-Bahn wird nicht unbedingt empfohlen: Wegen Bauarbeiten an der Stammstrecke fahren die Bahnen höchstens eingeschränkt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr. Das Festival ist außerdem auch mi dem Auto gut erreichbar, allerdings braucht man ein separates Ticket für das Parking, das im Vorfeld gelöst werden muss. Bringen und Abholen (auch per Taxi) ist beim "Rolling Loud" nur beim Kiss & Ride/Taxistellplatz an der Paul-Henri-Spaak-Straße möglich. Das Line up des Festivals in München. © Rolling Loud Festival Awareness-Team, Gepäck und Trinkwasser Camping gibt es bei dem Festival keins, entsprechend ist es auch nur beschränkt möglich, Gepäck mitzunehmen: Gürtel- oder Bauchtaschen, kleine Handtaschen (bis DIN-A4) oder durchsichtige Rucksäcke (sogenannte "Clear Bags", maximal 44x37x30cm) sind erlaubt. Wie die Festival-Organisatoren mitteilen, wird es ein Awareness-Team geben. Das soll "einfach zugänglich Unterstützung" bei bedrohlichen Situationen, Übergriffen, Orientierungslosigkeit oder Panik bieten. Dieses Angebot sei nicht nur für konkret Betroffene, sondern auch für orientierungslose und stark alkoholisierte Personen. Die vier Teams tragen lila Westen. Auch am Infopoint und an ausgewählten Bars gibt es Hilfe, erkennbar an farbigen Wimpeln. Auf dem ganzen Gelände verteilt gibt es Trinkwasserzapfstellen, an denen man sich entweder direkt bedienen oder eine mitgebrachte faltbare Trinkflasche (bis 500ml) auffüllen kann. Lesen Sie auch OB Dieter Reiter kann sich Olympia in München vorstellen – aber nur im Sommer X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Cashless: Kein Bargeld auf dem Rolling Loud Auf dem ganzen Festival kann man nicht mit Bargeld bezahlen. Bezahlt wird per Chip am Festivalbändchen, den man im Vorfeld oder während des Festivals mit entsprechenden Geldbeträgen aufladen muss. Etwaige Restbeträge kann man im Nachhinein online zurückfordern. Einlass auf dem Gelände ist täglich um 12.45 Uhr. Am Freitag (7. Juli) und Samstag (8. Juli) endet das Festival um 23 Uhr, am Sonntag (9. Juli) um 22 Uhr. Rolling Loud Festival, Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli 2023, Messegelände,