Ramersdorf: Person bei Familienstreit verletzt - Polizei mit acht Streifenwagen vor Ort

Weil es Hinweise auf eine Bedrohung durch ein Messer gegeben hat, rückte die Polizei mit zahlreichen Streifen aus.

Am Mittwochabend rückte die Polizei nach Ramersdorf aus.

Ramersdorf - Am Mittwochabend ist die Polizei München zu einem größeren Einsatz nach Ramersdorf ausgerückt. Wie ein Sprecher auf AZ-Nachfrage erklärte, hatte es Hinweise auf eine Bedrohung mit einem Messer gegeben, weshalb die Einsatzkräfte mit zahlreichen Streifen an die Ottobrunner Straße fuhren.

Ramersdorf: Mit oberflächlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus

Am Einsatzort stellte sich heraus: Es handelte sich um einen Streit innerhalb einer Familie, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Die Person sei mit "oberflächlichen Schnitten" zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, so die Polizei.