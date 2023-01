Prozess um Tod von reicher Witwe beginnt in München: Habgier als Motiv?

Die Leiche der Frau war am 10. Januar 2022 in ihrem Haus in Obermenzing entdeckt worden - mit zahlreichen Stichverletzungen. Für den am Mittwoch beginnenden Prozess sind bis Mitte März 14 weitere Verhandlungstage angesetzt.

11. Januar 2023 - 09:45 Uhr | dpa

Angeklagt ist ein 34-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Mord aus Habgier vorwirft. © Matthias Balk/dpa