Prozess in München: Müssen Vermieter die Aufnahme von Flüchtlingen erlauben?

In der Regel braucht ein Mieter die Erlaubnis seines Vermieters, wenn er Menschen in seinem Wohnraum aufnehmen oder diesen untervermieten will. Wie sieht es aber aus, wenn es um Kriegsflüchtlinge geht? In München soll sich diese Frage am Dienstag vor Gericht klären.

19. Dezember 2022 - 17:52 Uhr | AZ/dpa

Blick auf das Amtsgericht in München. © Matthias Balk/dpa/Archivbild