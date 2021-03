Prozess gegen Wolfsmasken-Vergewaltiger startet

Mitten am Tag, mitten in der Großstadt, besonders Angst einflößend durch eine grässliche Maske: Die Vergewaltigung einer Elfjährigen schockte im Sommer 2019 München. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Dort wird auch seine Vorgeschichte eine große Rolle spielen.

Der 43-jährige Christoph K. soll in Obergiesing eine Elfjährige vergewaltigt und dabei eine Wolfsmaske getragen haben.

München - Es ist ein Szenario wie aus einem Horrorfilm: Ein mit einer Wolfsmaske getarnter Mann zerrt am helllichten Tag in München ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigt das Kind.

Auf einem Bildschirm im Polizeipräsidium präsentiert die Polizei ein Vergleichsbild der Wolfsmaske. Foto: Wera Engelhardt © dpa

Prozess gegen Wolfsmasken-Vergewaltiger in München

Nach dem Vorfall im Sommer 2019 beginnt nun am Mittwoch vor dem Landgericht München I der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Er hat die Vorwürfe nach Angaben seines Anwalts bereits detailliert gestanden. Der Fall wirft auch die Frage nach der Resozialisierung von Sexualstraftätern auf, denn der Mann befand sich in einer Lockerungsstufe des Maßregelvollzugs.

Er soll das damals elf Jahre alte Mädchen in Obergiesing missbraucht haben. Die Wolfsmaske fanden die Ermittler später in einem Abfallcontainer in der Nähe seines Wohnortes, nachdem der Angeklagte ihnen gesagt hatte, wo sie suchen müssen.

Angeklagter ist vorbestrafter Sexualstraftäter

Der Mann ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestraft und kam nach der Tat in die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Schon zuvor war er für einige Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Vor der Tat lebte er in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Das sogenannte Probewohnen war eine Lockerungsstufe im Maßregelvollzug.