Protest der Klimakleber in München geht weiter: Drei Aktivisten in Gewahrsam

Wie erwartet haben sich auch zum Wochenstart wieder Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" an mehreren Orten in München festgeklebt. Polizei und KVR greifen durch.

Die "Letzte Generation" protestiert in München – bereits seit vergangenem Donnerstag gibt es immer wieder Aktionen in der Stadt.

Thomas Gaulke 5 Die "Letzte Generation" protestiert in München – bereits seit vergangenem Donnerstag gibt es immer wieder Aktionen in der Stadt.

Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag am Innsbrucker Ring.

Julia Wohlgeschaffen 5 Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag am Innsbrucker Ring.

München - Die Münchner Polizei hat im Zusammenhang mit den erneuten Protesten der Gruppe "Letzte Generation" am Montag mehrere Klima-Aktivisten in Gewahrsam genommen.

"Um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern": Trio in Gewahrsam

"Drei Personen wurden gestern Abend bis zum Dienstag, 12.09.2023 durch die Münchner Polizei nach wiederholter Begehung von Straftaten (Nötigung und versuchte Nötigung) in Gewahrsam genommen, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern", heißt es am Dienstag in einer Mitteilung der Polizei.

Demnach war das Trio – eine 26-jährige Frau wohnhaft im Landkreis Straubing, eine 43-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann, beide wohnhaft in Berlin – am Montag an mehreren Blockaden beteiligt.

Klimakleber in München: Polizei und KVR greifen durch

Bereits am Vormittag seien zwei dieser Personen Einzelverfügungen zum Mitführ-, Transport- und Benutzungsverbot von bestimmten Klebstoffen ausgehändigt worden, gegen das sie in der Folge verstoßen hätten: "Die richterliche Überprüfung des Gewahrsams wird im Laufe des heutigen Tages erfolgen."

Den Angaben zufolge hatten alle drei Aktivisten "die fortsetzende Begehung weiterer Straftaten angekündigt", nachdem sie bereits an Blockaden am Donnerstag und am Freitag vergangener Woche beteiligt gewesen waren.

KVR erlässt wieder Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) habe in mehreren Fällen Einzelverfügungen ausgesprochen, außerdem zeigte die Polizei mehrere Verstöße nach der Allgemeinverfügung an.

Das KVR hatte am Freitag eine Allgemeinverfügung erlassen, die Versammlungen dieser Art bis zum 12. September untersagt. Ein Verstoß könne eine Geldbuße von bis zu 3.000 Euro nach sich ziehen.

Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber: 1.000 Euro Zwangsgeld drohen

Im Zusammenhang mit den aktuellen Aktionen der Klima-Aktivisten erlasse das KVR in Einzelfällen mittlerweile eben auch ein sogenanntes Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber, erklärte die Polizei. Das KVR habe diese Maßnahme bereits bei vorangegangenen Protestaktionen angewandt – bei Verstößen gegen den Bescheid werde ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 Euro fällig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Diese Maßnahmen sind zeitlich befristet für die von der Gruppe "Letzte Generation" angekündigte Dauer der Proteste in München und greifen dann, wenn "bereits mehrfach rechtswidrige Anklebe-Aktionen" vorliegen. Laut KVR stellten diese einen vergleichsweise geringen Grundrechtseingriff dar, gleichwohl sind sie aufgrund der in der Allgemeinverfügung dargestellten Gefährdungslage geboten, so die Polizei weiter.

Polizei-Bilanz zum Montag: Klimakleber an insgesamt neun Orten in München

Offenbar ist das alles kein Hindernis für die Aktivisten: Auch der Regen hielt sie am Montag nicht davon ab, ihre Protestaktionen fortzuführen. Und am Dienstag läuteten sie bereits die nächste Runde ein, wie Meldungen der Polizei zeigen.

In ihrer Tagesbilanz zum Montag berichtet die Polizei von morgendlichen (bis 11 Uhr) nicht angemeldeten Versammlungen und damit einhergehenden Blockade-Aktionen an sechs Örtlichkeiten in München.

Klimakleber in München: 200 Polizisten am Montag im Einsatz

Im Verlauf des Tages klebten sich dann bis 19.30 Uhr weitere Personen auf die Fahrbahn – an der Leopoldstraße stadteinwärts/Karl-Weinmair-Straße, an der Schenkendorfstraße westliche Fahrtrichtung/Leopoldstraße und an der Einsteinstraße östliche Fahrtrichtung/Leuchtenbergring.

Zudem verhinderte die Polizei zweimal, dass im Bereich der Donnersberger Brücke/Arnulfstraße weitere Blockaden auf der Straße entstanden. "In der Summe kam es zu elf Aktionen, bei denen 48 Personen angetroffen werden konnten", teilte die Polizei mit. Insgesamt seien am Montag mehr als 200 Beamte im Zusammenhang mit den Klima-Protestaktionen im Einsatz gewesen.

AZ vor Ort: So verliefen die Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" am Montagmorgen

Es ist 7.28 Uhr, und es regnet in Strömen, als sich zehn Aktivisten der "Letzten Generation" auf die nasse Fahrbahn setzen und die Autobahnabfahrt am Innsbrucker Ring blockieren – Szenen wie diese sind inzwischen keine Seltenheit mehr in München.

Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" kündigten Mitte August an, München zur Protesthochburg zu machen. Und was die Aktivisten darunter verstehen, bekommen die Münchner Autofahrer seit Donnerstag zu spüren. Immer wieder kommt es durch die Sitzblockaden der Aktivisten, die sich teilweise auch auf der Fahrbahn festkleben, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

"Letzte Generation" in München: Autofahrer schiebt Aktivisten vor sich her

Am Montagmorgen protestierten sie an sechs verschiedenen Orten in München – zum Ärger vieler Verkehrsteilnehmer. Auch die Beleidigungen, die Autofahrer den Aktivisten beim Vorbeifahren aufgebracht entgegenrufen, gehören zu den Sitzblockaden in München längst dazu. Ebenso wie die Fahrer, die aussteigen, um die Aktivisten eigenhändig von der Straße zu schleifen.

Ein Autofahrer schiebt am Innsbrucker Ring mit seinem Pkw zwei Aktivisten in Schrittgeschwindigkeit vor sich her, die sich ihm in den Weg stellten. Das Verkehrsunfallkommando der Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Polizeisprecher Andreas Franken appelliert am Montag erneut an die Verkehrsteilnehmer: "Bleiben Sie gelassen!" Es sei die Aufgabe der Polizei, die Blockaden zu räumen. Wer gewaltsam gegen andere Personen vorgeht, begehe Nötigung oder einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In solchen Fällen ermittelt die Polizei ebenfalls.

Polizei kann durch die Allgemeinverfügung in München schneller handeln

Was ändert sich durch die Allgemeinverfügung neben der hohen Geldbuße? Vor Ort bei den Sitzblockaden auf den ersten Blick nicht allzu viel. Nach wie vor halten die Polizeibeamten am Montag am Innsbrucker Ring zunächst eine Ansprache vor den auf der Fahrbahn sitzenden Demonstranten – die zumindest aber etwas kürzer wirkt, als die der vergangenen Tage. Dabei kündigen sie an, die Versammlung nun aufzulösen. Auch das Ablösen der Festklebenden mit Seifenlauge und Speiseöl scheint etwas früher zu beginnen.

Aktivisten der "Letzten Generation" setzten sich am Autobahnende der A8 auf die Fahrbahn. © Thomas Gaulke

Die Polizei erklärt, dass sie durch die Allgemeinverfügung sofort Maßnahmen ergreifen könne und das Vorgehen viel schneller sei. Am Innsbrucker Ring klebten gegen 7.30 Uhr die ersten Aktivisten, etwa eine Stunde später sind die Fahrbahnen wieder frei.

Bisher hat die Polizei seit Donnerstag rund 60 Aktivisten bei den Aktionen in München registriert. Am Wochenende fanden offenbar keine Protestaktionen statt. Keinen der Aktivisten nahmen die Beamten am Donnerstag und am Freitag in Gewahrsam. Viele der Demonstranten am Montag waren bereits letzte Woche an den Protesten beteiligt. Ob inzwischen Klima-Aktivisten in Gewahrsam genommen wurden, hat die Polizei bislang nicht bestätigt.

Ob Allgemeinverfügung, Selbstjustiz einiger Autofahrer oder womöglich ein Aufenthalt in einer Zelle einer Justizvollzugsanstalt – abschrecken lassen sich die Aktivisten von diesen Maßnahmen offenbar nicht. Eine 29-jährige Aktivistin aus Berlin, die sich am Montagmorgen am Innsbrucker Ring auf der Straße festgeklebt hat, sagt der AZ: "Es macht unseren Protest schwieriger, aber nicht weniger notwendig. Wir machen es eh nicht, weil es uns Spaß macht."