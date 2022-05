Profiboxer (38) stirbt im Krankenhaus: Rätsel um Rettung und Todesursache

Profiboxer Musa Yamak sackt bei einem Kampf in Garching im Ring zusammen und stirbt später im Krankenhaus. Was am Abend tatsächlich passiert ist, dazu gibt es widersprüchliche Angaben – der Boxer soll einen Herzinfarkt erlitten haben.

16. Mai 2022 - 12:49 Uhr, aktualisiert am 16. Mai 2022 - 13:06 Uhr | AZ

Der Profiboxer Musa Yamak starb im Krankenhaus nach einem Boxkampf in Garching. (Symbolbild) © imago

Garching - Als der Münchner Profiboxer Musa Yamak im Ring verletzt wird, rufen die herbeigerufenen Sanitäter die Polizei zu Hilfe, weil sie von etwa 50 aufgebrachten Fans bedrängt wurden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist der 38-Jährige tags zuvor im Krankenhaus "an der Folgen des Kampfes" gestorben. Erste Informationen hatten auf einen Schlag auf den Kopf verwiesen. Türkische Medien berichten einstimmig, dass ein Herzinfarkt die Todesursache war. Die "Bild"-Zeitung schreibt von Augenzeugenberichten, wonach Yamak am Samstag zur dritten Runde gegen Hamza Wandera antreten wollte, dann plötzlich zusammensackte und auf den Ringboden fiel. Dort blieb er regungslos liegen. Seine Familie saß offenbar im Publikum. War ein Schlag der Auslöser - oder erlitt der Profiboxer einen Herzinfarkt? In der ersten Sekunde der dritten Runde soll der Boxer auf dem Ringboden gelegen haben - ohne vorherigen Kontakt mit dem Gegner. Sein Betreuerteam leitete sofort Notfallmaßnahmen ein, es soll sofort Reanimationsversuche gegeben haben. Zu den darauf folgenden Ereignissen, gibt es widersprüchliche Aussagen: Von "emotional betroffenen" Personen sprach die Polizei zunächst am Sonntag. Nachdem der Boxer bei einer Veranstaltung am Samstagabend im Bürgerhaus in Garching im Ring verletzt wurde, hätten die Sanitäter versucht, dem Mann zu helfen – schnelle Hilfe war dabei durchaus wichtig, der Kämpfer musste sogar wiederbelebt werden. Boxkampf in Garching: 15 Streifen sichern Notarzteinsatz Doch mehrere Fans bedrängten laut Polizei die Helfer und behinderten sie bei ihrer wichtigen Arbeit. Die Sanitäter mussten die Polizei verständigen, die mit 15 Streifen sofort zum Ort des Geschehens ausrückten. Die Beamten bahnten sich einen Weg durch die Menge und schafften es, einen Bereich um den Verletzen und die Sanitäter abzusperren, sodass dieser endlich behandelt werden konnte. Sogar vor dem Krankenhaus finden sich noch Leute ein Danach wurde der Boxer vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in München gebracht. Doch damit nicht genug, denn sogar dort fanden sich vor dem Gebäude noch um die 30 Personen ein, sodass die Polizei auch dort die Situation betreuen und für Sicherheit sorgen musste. Was ist in Garching passiert? Unterschiedliche Darstellung der Ereignisse Erst gegen 3 Uhr nachts hatten sich alle Personen wieder entfernt und der Einsatz konnte beendet werden. Es mehren sich derweil die Stimmen, die die Vorgänge ganz anders beschreiben: Demnach sei das Event nicht durch einen Polizeieinsatz beendet worden, sondern der Veranstalter habe die Veranstaltung nach dem medizinischen Notfall abgebrochen. Und: "Zu keiner Zeit" hätten Fans es nicht zugelassen, dass Rettungskräfte den Boxer versorgen. Welche rechtlichen Konsequenzen die Ereignisse dieser Nacht haben, ist noch unklar. Die genauen Abläufe während der Sportveranstaltung werden vom Kommissariat 13 (zuständig für Brände und Betriebsunfälle) überprüft. Was mittlerweile klar ist, wie die Polizei mitteilt: es gab keine Verzögerung bei der Behandlung Yamaks. +++Der Inhalt dieses Artikels wurde geändert aufgrund neuer Erkenntnisse, die den ursprünglichen Informationen der Polizei von Sonntag, 15.5. widersprechen.+++