Preisschock bei der Stadtsparkasse München: Für wen Geld abheben und mit Karte zahlen jetzt kostet

Die Münchner Stadtsparkasse ändert ihr Kontomodell ab kommender Woche – vieles wird für Sparkassen-Kunden teurer. Ein Überblick über die drastischsten Änderungen.

München - Die privaten Girokonten der Münchner Stadtsparkasse werden teurer: Ab 24. Juli gibt es ein neues "Baukastensystem", wie es die Stadtsparkasse in einer Mitteilung nennt. Dann gibt es für private Neukkunden nur noch drei unterschiedliche Kontomodelle. Das gleiche gilt dann für Bestandskunden ab kommenden Oktober.

Im Zuge dieser Umstellung führt die Stadtsparkasse auch neue Gebühren ein: Eine Überweisung am Service-Terminal der Bank kostet künftig einen Euro bei den Kontomodellen "Kompakt" und "Extra". Das gleiche gilt für Daueraufträge.

Neue Kontomodelle bei der Stadtsparkasse München: Alles wird teuer

Ebenfalls neu: Wer am Geldautomaten Bargeld abheben will, zahlt ab kommender Woche 35 Cent pro Vorgang in den beiden günstigeren Girokonto-Modellen.

Wie die Stadtsparkasse mitteilt, gibt es ab 24. Juli noch drei Girokonto-Modelle, basierend auf dem "München Giro"-Kontomodell. Darin sind noch keine Gebühren für Leistungen wie Bargeldauszahlung, Bezahlung mit der Karte, Lastschrift- oder Daueraufträge enthalten. Die kosten dann pro Vorgang 35 Cent.

Beim Konto "München Giro kompakt" für 4,95 Euro sind 20 Buchungsposten pro Monat kostenfrei.

Beim Konto "München Giro Extra" für 9,95 Euro im Monat sind 50 Buchungsposten kostenfrei. Es fallen ansonsten die gleichen Buchungsgebühren wie beim "Kompakt"-Modell an.

Beim Konto "München Giro Premium" für 11,95 Euro sind alle Buchungsposten kostenfrei und es fallen keine Gebühren beim Geld abheben, Daueraufträgen oder anderen Buchungsvorgängen an.

Kostenfrei bleiben beim neuen Modell auch Überweisungen und Daueraufträge, die per Onlinebanking beauftragt wurden. Die Stadtsparkasse hat ihre Kunden am Montag (17. Juli) über die geplanten Änderungen informiert.