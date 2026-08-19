Polizeischüsse in Schwabing: Das sagen die Beamten jetzt

Großeinsatz in der Belgradstraße: Eine Person hantiert am Dienstagabend offenbar mit einer Pistole auf der Straße in Schwabing, ein Großaufgebot rückt an – Beamte machen von der Schusswaffe Gebrauch. Jetzt gibt die Polizei neue Informationen zum Fall bekannt.

Update 19.8.2026, 11.36 Uhr: Bei der Person, die am Dienstagabend im Rahmen eines Polizeieinsatzes durch Schusswaffengebrauch niedergeschossen wurde, handelt es sich um einen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren. Laut Angaben der Polizei stammt er aus dem Landkreis Miesbach und besitzt die türkische Staatsbürgerschaft. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilen, soll der Jugendliche einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben. Für die Polizei sah so aus, als ob der 14-Jährige die mögliche Waffe durchladen würde. Daraufhin erfolgte die Schussabgabe. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand in der Klinik.

Update 19.8.2026, 10.01 Uhr: Am Morgen nach den Ereignissen in Schwabing sind viele Fragen offen. Auf Anfrage der Abendzeitung kann die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse zu Identität und der Echtheit der Waffe machen. Im Laufe des Tages werden aber weitere Informationen in der Sache erwartet.

Update, 21.38 Uhr: Nachdem ein Mann in München durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden ist, wird nun untersucht, ob es sich bei dem pistolenähnlichen Gegenstand, den der Verletzte bei sich trug, um eine echte Waffe handelte. Der Gegenstand wurde laut Polizei sichergestellt. Darüber berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Abend.

Auch die Identität sei noch ungeklärt. Er habe keine Ausweisdokumente bei sich getragen. Es soll voraussichtlich bis Mittwoch dauern, bis der identifiziert werden könne, teilte man der dpa mit.

Das Gelände war zeitweise weiträumig gesperrt. Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Tramverkehr. Die Polizei sprach laut der dpa von "erheblichen Verkehrsbehinderungen".

Erstmeldung: Es ist 17.13 Uhr, als bei der Polizei etliche Notrufe aus Schwabing eingehen. "Ein Mann fuchtelt mit einer schwarzen Pistole herum!", melden die Augenzeugen aus dieser eigentlich so gediegenen Ecke der Stadt. Etliche Polizeistreifen rasen herbei. Vor der Belgradstraße 22, an der Ecke zur Clemensstraße, schießen sie auf den Mann und stoppen ihn so.

Der Tatort wird weiträumig abgesperrt bis hoch zum Café Tante Emma geht die Sperrung. Dort erzählt ein Gast der AZ: "Wir haben um Viertel nach fünf einen Knall gehört. Ich wollte zu meinem Freund noch sagen: Das klang wie ein Schuss. Da ging gleich danach schon massenhaft Blaulicht los."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Der Tramverkehr ist unterbrochen, die Spurensicherung ist vor Ort. Auch Beamte des Landeskriminalamts sind da, die in solchen Fällen routinemäßig überprüfen, ob der Schusswaffengebrauch der Polizisten rechtmäßig war. Ein Krankenwagen ist zu sehen, später meldet die Polizei, der Mann sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden.

In Schwabing bleiben die Nachbarn schockiert zurück. Mit so einem Zwischenfall hat hier im Viertel niemand gerechnet.

Ob der Mann die Waffe gegen die Polizei gerichtet hat oder ob er einer Aufforderung der Beamten nicht nachgekommen ist, seine Waffe niederzulegen, das sei nun Teil der weiteren Ermittlungen, hieß es am Abend von der Polizei.