Pasing: Sieben Schläger festgenommen

Nach einer Reihe von Gewalttaten nimmt die Polizei Jugendliche fest. Einer sitzt in U-Haft.

Pasing - Polizei und Bundespolizei haben ihre Präsenz am Pasinger Bahnhof verstärkt, die Konsequenzen sind inzwischen spürbar. Das Präsidium meldete zumindest in den vergangenen Tagen keine weiteren Überfälle oder Schlägereien unter Jugendlichen in dem Gebiet.

Zahlreiche Schlägereien unter Jugendlichen

Gegen Jahresende und auch in den ersten Tagen nach Neujahr gab es etliche Gewalttaten rund um den Pasinger Bahnhof, auf einem Fußballplatz und an einer benachbarten Tankstelle. Meist waren sowohl die Opfer als auch die Täter Jugendliche oder junge Erwachsene.

Inzwischen wurden insgesamt sieben Verdächtige von der Polizei festgenommen. Nach dem Raub eines Fußballs am 2. Januar wurden vier Teenager gefasst. Drei von ihnen, zwei 16-Jährige und ein 14-Jähriger kommen nach Polizeiangaben aus München, ein 19-Jähriger aus dem Bereich Weilheim-Schongau. Alle vier befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.

20-Jähriger sitzt in U-Haft

Am 3. Januar wurde in der Nähe des Bahnhofs ein weiterer Raub verübt. Ein 20-Jähriger soll dabei einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben. Der Verdächtige aus München sitzt deshalb in U-Haft. Zwei weitere mutmaßliche Mittäter, ein Münchner (19), ein 17-Jähriger aus der Nähe von Fürstenfeldbruck sind wieder frei. Nach einem weiteren Tatbeteiligten, der noch nicht identifiziert ist, wird noch gefahndet.

Es liege nahe, so Polizeisprecher Jakob Siebentritt, "dass die jüngsten Festnahmen zur Bekämpfung des Phänomens beigetragen haben". Zumindest kurzfristig sieht es tatsächlich so aus.