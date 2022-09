News zum Oktoberfest 2022: Die Wiesn im AZ-Newsblog

Nach zwei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit: Seit Samstag ist auf der Theresienwiese das 187. Oktoberfest im Gange. Wir halten Sie in unserem Newsblog über alle Wiesn-Entwicklungen auf dem Laufenden.

Nachdem die Corona-Zwangspause uns zwei Wiesn-lose Jahre bescherte, zieht es seit Samstag wieder tausende Besucher auf das 187. Oktoberfest. Wir versorgen Sie in unserem Blog mit täglichen News zum Geschehen auf der Theresienwiese.

Wie der Anstich sowie der erste Tag verliefen, können Sie hier nachlesen.

+++ Sexueller Übergriff vor dem Hacker-Zelt +++

Bereits wenige Stunden nach Eröffnung des Oktoberfests hat die Polizei auch schon den ersten sexuellen Übergriff registriert: Ein 37-jähriger Italiener hat vor der Damentoilette beim Hacker-Festzelt auf eine 38-jährige Schweizerin gewartet und sie bedrängt. Die Frau gab einem Passanten ein Handzeichen, der schritt ein.

+++ Zweiter Wiesn-Tag startet ruhiger +++

Bei Regen und Temperaturen um zehn Grad hat der zweite Oktoberfesttag ruhig begonnen. In den meisten Zelten waren am Sonntagmittag noch Plätze frei. Vor allem an den Fahrgeschäften war zunächst wenig los. "Das ist aber am ersten Sonntag immer so", sagte Frank Ritter, Sprecher des Riesenrad-Betreibers. Hinzu komme das schlechte Wetter, ohne das der Andrang auch am Vortag wohl größer gewesen wäre. Die Schausteller hätten für die nächsten Tage vor allem eine Hoffnung: "Besseres Wetter!"

"Schönes Wetter - und nicht krank werden", ist auch der Hauptwunsch von Lebkuchenherz-Verkäufer Andreas Traut. Auch bei ihm lief das Geschäft verhalten - aber nicht wesentlich anders als vor der Corona-Zeit an solchen Regentagen. "Ich glaube nicht, dass das mit Corona oder Wirtschaft zu tun hat, sondern: schlechtes Wetter."

Rudi Bausch, der diverse Alkoholika auf der Wiesn verkauft, sagt: "Wetterbedingt war das jetzt nicht so der Traumstart, aber abgerechnet wird am 3. Oktober." Und: "In erster Linie bin ich mal froh, dass wir überhaupt wieder da sein dürfen." Man blicke deshalb optimistisch auf die nächsten zwei Wochen.

Die Wiesn war am Samstag nach zwei coronabedingt abgesagten Oktoberfesten mit viel Andrang gestartet. Schon frühmorgens hatten die Gäste auf Einlass gewartet, um dann im Laufschritt die Zelte zu stürmen. An den Eingängen bildeten sich rasch lange Schlangen. Am frühen Nachmittag waren mehrere Zelte wegen Überfüllung geschlossen.

+++ Polizei: Frankfurter Taschendiebfahnder auf der Wiesn +++

Die Polizei hat während dem Oktoberfest alle Hände voll zu tun – und hat deshalb auch Verstärkung geholt: Wie sie heute mitteilt, sind während der Wiesnzeit aus Frankfurt auf Taschendiebstahl spezialisierte Kollegen in München unterwegs. Die haben auch schon einen ersten Erfolg zu verzeichnen, allerdings nicht auf der Theresienwiese.

+++ Zu viel Alkohol: Sanitäter hatten viel zu tun +++

Laut Bundespolizei verlief der erste Wiesntag übrigens relativ ruhig. Die Polizei berichtete am Sonntagmorgen, es habe eine sexuell motivierte Tat gegeben. Deshalb werde gegen einen Mann ermittelt. Zudem sei ein Wiesnbesucher mit Drogen ertappt worden.

Anders sah es bei den Sanitätern aus, sie hatten vor allem abends alle Hände voll zu tun. Im Minutentakt mussten die Teams ausrücken, sagte ein Sprecher. Hunderte Patienten mussten versorgt werden, sehr viele wegen überhöhten Alkoholkonsums. Es gab aber auch Kopfverletzungen und Schnittwunden. "Ab 21.00 Uhr waren wir auf dem Stand von 2019", sagte der Sprecher. In einem Fall habe ein Betrunkener unvermittelt auf zwei Sanitäter eingeschlagen. Diese wurden am Kopf verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Mann wurde von der Polizei abgeführt.

+++ Trachtenumzug gestartet +++

Seit 10 Uhr läuft der Trachten- und Schützenumzug von der Münchner Innenstadt zur Theresienwiese. Los gings auf der Maximilianstraße über die Residenzstraße zum Odeonsplatz, die Ludwig- und Briennerstraße entlang bis zum Maximiliansplatz, von dort aus vorbei am Stachus über die Sonnenstraße zur Schwanthalerstraße, dann auf die Paul-Heyse-Straße, über den Kaiser-Ludwig-Platz und die Schubertstraße bis zum Esperantoplatz.

Der Trachtenumzug führt von der Münchner Innenstadt bis zur Theresienwiese. © Daniel von Loeper

+++ Trachten- und Schützenzug am Sonntag +++

Trachten- und Schützenvereine ziehen am Sonntag (10.00 Uhr) durch München zum Oktoberfest. Rund 9.000 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen laufen mit. Begleitet werden sie von Festkutschen und geschmückten Brauerei-Gespannen. In farbenprächtigen traditionellen und historischen Gewändern präsentieren die Teilnehmer Brauchtum und zum Teil auch alte Handwerkskunst.

Angeführt wird der sieben Kilometer lange Festzug vom "Münchner Kindl" Viktoria Ostler. In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) mit.

+++ Ozapft is! Das 187. Oktoberfest ist eröffnet+++

"Ozapft is" heißt es seit Samstagmittag um 12 Uhr! Die besten Bilder vom ersten Wiesn-Tag gibt es hier nochmal zum Durchklicken.