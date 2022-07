Wiesn 2022: Die Oktoberfest-Zelte und Bierpreise im Überblick

Nach zwei Wiesn-losen Jahren ist die Vorfreude auf das Oktoberfest 2022 riesig. In vielen Zelten sind die reservierbaren Tische schon so gut wie ausgebucht, aber es bestehen, auch spontan, noch Chancen – wir zeigen Ihnen einige Tipps sowie alle Infos zu den Wiesn-Zelten und deren Bierpreis in der Übersicht.

München – Am 17. September 2022 beginnt das 187. Münchner Oktoberfest. Nachdem die Wiesn in den letzten beiden Jahren coronabedingt abgesagt werden musste, ist die Vorfreude auf das größte Volksfest der Welt entsprechend groß. Die AZ zeigt Ihnen Tipps zur Reservierung sowie alle Infos wie Bierpreis und Kapazität zu den Zelten.

Seit im April bestätigt wurde, dass die Wiesn im Jahr 2022 wieder stattfinden soll, ist ein Run auf die Tischreservierungen entbrannt. In vielen Zelten sind die reservierbaren Bereiche bereits seit Wochen ausgebucht, oftmals ist vor allem in den Abendstunden kein freier Tisch mehr im Vorfeld zu buchen

Oktoberfest 2022: Viele Wiesnzelte seit Wochen ausgebucht

"Es ist wirklich mehr als gut, wir haben so viele Reservierungen", freute sich Wiesnwirt Michael Käfer bereits Ende Mai in der Abendzeitung. "Es ist ein Wahnsinns-Run." Doch was tun, wenn man jetzt noch oder gar kurzfristig einen Tisch ergattern will? Die Wirte raten: "Geduld haben". Denn nicht alle Reservierungen werden auch wahrgenommen.

"Wenn wir die Rechnungen rausschicken, kriegen wir nicht überall eine Rückmeldung", erklärt Wiesnwirt Reichert, der neue Festwirt der Bräurosl, das Prinzip.

Chancen auf eine Tischreservierung auf der Wiesn gibt es immer

In diesem Fall kommen mehrere Tische wieder an die Wiesnwirte zurück – und somit auch wieder zurück in das Reservierungssystem der Festzelte. "Die kann man dann wieder reservieren", so Reichert.

Die Chancen auf einen Tisch sind also nicht sehr groß, aber dennoch vorhanden. Reserviert werden können Tische, je nach Festzelt, entweder online, per Mail, per Fax oder auch telefonisch. In unserer großen Festzelt-Übersicht sehen Sie, in welchem Zelt sie wie einen Tisch reservieren können und erhalten Infos zu Kapazität, Bierpreis und mehr.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Armbrustschützen-Festzelt

Das Armbrustschützen-Festzelt © jm

Festwirt(e): Familie Peter Inselkammer

Familie Peter Inselkammer Sitzplätze: 5.820 (innen), 1.600 (außen)

5.820 (innen), 1.600 (außen) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 13,50 Euro (2019: 11,70 Euro)

13,50 Euro (2019: 11,70 Euro) Telefon: 089 - 23703703

089 - 23703703 Fax: 089 - 23 70 37 05

089 - 23 70 37 05 Webseite:



Im Armbrustschützen-Festzelt werden seit 1935 die Deutschen Armbrust-Meisterschaften ausgetragen. Diese finden auf den 30 Meter langen Schießbahnen statt, die sich in einem Zeltanbau befinden.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Augustiner Festhalle

Augustiner-Festhalle © dpa

Festwirt(e): Manfred und Thomas Vollmer

Manfred und Thomas Vollmer Sitzplätze: 6.000 (innen), 2.500 (außen)

6.000 (innen), 2.500 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG

Augustiner Bräu Wagner KG Bierpreis (Maß): 12,80 Euro (2019: 11,40 Euro)

12,80 Euro (2019: 11,40 Euro) Telefon: 089-23183266

089-23183266 Fax: 089 - 2605379

089 - 2605379 Webseite:



In der Augustiner Festhalle wird das Bier noch aus den traditionellen Holzfässern ausgeschenkt. Diese auch "Hirschen" genannten Fässer haben ein Fassungsvermögen von 200 Litern. Da es weniger Kohlensäure als das Bier aus den Stahlcontainer hat, schmeckt das Bier in der Augustiner Festhalle milder und süffiger. Das Fleisch, welches in der Augustiner Festhalle serviert wird, stammt aus der eigenen Metzgerei.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Bräurosl

Die Bräurosl © Felix Hörhager/dpa

Festwirt(e): Peter Reichert

Peter Reichert Sitzplätze: 8.250 (innen), 1.760 (außen)

8.250 (innen), 1.760 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr Bräu GmbH Bierpreis (Maß): 13,40 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,40 Euro (2019: 11,80 Euro) Webseite:



Die Festhalle trägt den Namen der schönen Rosi Pschorr, der einstigen Pschorr-Wirtstochter. Diese war bei den Wiesn-Besuchern wegen ihrer Schönheit so beliebt, dass bald das Zelt nach ihr benannt wurde. Mit einer Firsthöhe von 15 Metern ist das neue Bräurosl-Zelt das höchste auf dem Münchner Oktoberfest.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Festzelt Tradition

Trachtler beim Goiselschnalzen auf der Oidn Wiesn im Festzelt Tradition © IMAGO / STL

Festwirt(e): Toni Winklhofer und Peter Wieser

Toni Winklhofer und Peter Wieser Sitzplätze: 5.000 (innen), 2.700 (außen)

5.000 (innen), 2.700 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG (Festzelt), Franziskaner Brauerei (Weißbiergarten)

Augustiner Bräu Wagner KG (Festzelt), Franziskaner Brauerei (Weißbiergarten) Bierpreis (Maß): 13,20 Euro (2019: 11,40 Euro)

13,20 Euro (2019: 11,40 Euro) Telefon: 089 - 21998977

089 - 21998977 Fax: 089- 21998930

089- 21998930 Webseite:



Das Festzelt Tradition findet man auf der Oidn Wiesn. Der Eintritt zur Oidn Wiesn kostet 4 Euro pro Person. Im Festzelt Tradition wird das Bier in den beliebten Steinkrügen ausgeschenkt und zwar aus Holzfässern. Zudem gibt es einen Limobrunnen und einen Tanzboden. Im Vergleich zu vielen anderen Festzelten, wird im Festzelt Tradition ausschließlich bayerische Blasmusik gespielt.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Fischer-Vroni

Fischer Vroni: Insgesamt 3.395 Plätze. © dpa

Festwirt(e): Johann Stadtmüller

Johann Stadtmüller Sitzplätze: 3.162 (innen), 700 (außen)

3.162 (innen), 700 (außen) Brauerei: Augustiner Bräu Wagner KG

Augustiner Bräu Wagner KG Bierpreis: 12,90 Euro (2019: 11,35 Euro)

12,90 Euro (2019: 11,35 Euro) Telefon: 089-661042

089-661042 Fax: 089- 652534

089- 652534 Webseite:



Der traditionelle Steckerlfisch (Makrelen, Renken, Lachsforellen, Saiblinge und Co.) der Fischer-Vroni ist eines der Highlights auf dem Münchner Oktoberfest. Dieser wird an einem 15 Meter langen offenen Grill zubereitet. Das zweite Highlight in der Fischer Vroni ist die Gay-Wiesn. Am zweiten Wiesn-Montag macht die die bayerische Schwulen- und Lesben-Szene in der Fischer Vroni die Nacht zum Tage.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Hacker Festzelt

Wiesnbesucher feiern im Hacker Festzelt auf dem Oktoberfest. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Festwirt(e): Christl und Toni Roiderer

Christl und Toni Roiderer Sitzplätze: 6.838 (innen), 2.540 (außen)

6.838 (innen), 2.540 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr Bräu GmbH Bierpreis (Maß): 13,40 Euro (2019: 11,70 Euro)

13,40 Euro (2019: 11,70 Euro) Telefon: 089-50222240

089-50222240 Webseite:



Das Hacker-Festzelt trägt aufgrund des hellblauen Stoffs, mit dem die Dachkonstruktion verkleidet ist auch den Namen "Himmel der Bayern". Das Hacker-Festzelt ist meist eines der ersten Zelte, die auf dem Oktoberfest dicht sind.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Herzkasperl Festzelt

Im Herzkasperl-Festzelt auf der Oidn Wiesn © STL/Imago

Festwirt(e): Josef Bachmaier

Josef Bachmaier Sitzplätze: 1.748 (innen), 1.100 (außen)

1.748 (innen), 1.100 (außen) Brauerei: Hacker-Pschorr Bräu GmbH

Hacker-Pschorr Bräu GmbH Bierpreis (Maß): 13,40 Euro (2019: 11,40 Euro)

13,40 Euro (2019: 11,40 Euro) Webseite:



Wie das Festzelt Tradition findet sich auch das Herzkasperl-Festzelt auf der Oidn Wiesn. Es bietet eine besondere Mischung aus Musik, Kabarett, Theater und Literatur an. Auch spontanes Mitmachen ist gerne gesehen.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Hofbräu Festzelt

Bedienungen im Hofbräu-Festzelt tanzen und feiern beim Wiesn-Kehraus auf den Tischen. © Felix Hörhager/dpa

Festwirt(e): Silja Schrank-Steinberg und Margot und Günter Steinberg

Silja Schrank-Steinberg und Margot und Günter Steinberg Sitzplätze: 6.017 (innen), 3.034 (außen)

6.017 (innen), 3.034 (außen) Brauerei: Hofbräu München

Hofbräu München Bierpreis (Maß): 13,40 Euro (2019: 11,70 Euro)

13,40 Euro (2019: 11,70 Euro) Telefon: 089-4489670

089-4489670 Fax: 089-4483587

089-4483587 Webseite:



Das Hofbräu-Festzelt ist das zweitgrößte Zelt auf dem Oktoberfest und das einzige Wiesn-Zelt mit einem eigenen Stehbereich direkt vor dem Musikpodium. Zur Dekoration werden jedes Jahr 12 Zentner Hopfenreben aus der Holledau unter dem Dachhimmel angebracht. Zwischen dem Hopfen lässt es sich eine Figur des Engel Aloisius gutgehen - bekannt aus der Satire "Ein Münchner im Himmel" von Ludwig Thoma. Früher wurde der Aloisius, wenn es den feiernden Damen im Zelt zu warm wurde, noch mit zahlreichen BHs beworfen, aber diese Zeiten sind mittlerweile vorbei.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Käfer Wiesn-Schänke

Wirt Michael Käfer der Käfer Wiesn-Schänke © imago/Future Image

Festwirt(e): Michael und Clarissa Käfer

Michael und Clarissa Käfer Sitzplätze: 1.364 (innen), 1.900 (außen)

1.364 (innen), 1.900 (außen) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,70 Euro (2019: 11,80 Euro) Telefon: 089-4168356

089-4168356 Fax: 089-4168880

089-4168880 Webseite:



Bei der Käfer Wiesn-Schänke handelt es sich nicht um ein klassisches Festzelt, sondern um ein echt bayerisches Holzblockhaus. Hier sind jede Menge Promis aus Film, Musik, Sport oder Politik anzutreffen. Ein besonderes Souvenir in der Käfer Wiesn-Schänke sind die beliebten Wiesn-Haferl, liebevoll verzierte Kaffeetassen, die mittlerweile sogar als Sammlerstücke gehandelt werden.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Kufflers Weinzelt

Kufflers Weinzelt auf der Wiesn © imago stock&people

Festwirt(e): Doris, Sebastian und Stephan Kuffler

Doris, Sebastian und Stephan Kuffler Sitzplätze: 1.920 (innen), 580 (außen)

1.920 (innen), 580 (außen) Brauerei: Nur Paulaner Weißbier, ansonsten gibt es Wein, Sekt und Champagner

Nur Paulaner Weißbier, ansonsten gibt es Wein, Sekt und Champagner Bierpreis (Maß): 16,80 Euro (2019: 15,90 Euro)

16,80 Euro (2019: 15,90 Euro) Telefon: 089-50077411

089-50077411 Fax: 089-50222362

089-50222362 Webseite:



Hier gibt es Wein, Sekt und Champagner, bis 21 Uhr wird Paulaner Weißbier ausgeschenkt. Das Zelt hat im Vergleich zu vielen anderen Wiesn-Zelten bis 1 Uhr geöffnet. Wer mal was anderes als bayerische Schmankerl essen möchte, kann hier auch asiatische Küche bestellen. Für Kinder gibt es zur Mittagswiesen eine eigene Speisekarte mit günstigeren Preisen.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Löwenbräu Festzelt

Löwenbräu-Festzelt © imago

Festwirt(e): Steffi Spendler

Steffi Spendler Sitzplätze: 5.700 (innen), 2.800 (außen)

5.700 (innen), 2.800 (außen) Brauerei: Löwenbräu

Löwenbräu Bierpreis (Maß): 13,60 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,60 Euro (2019: 11,80 Euro) Telefon: 089-477677

089-477677 Fax: 089-4705848

089-4705848 Webseite:



Der viereinhalb Meter Größe Löwe, der minütlich "Löwenbräu" brüllt sowie der 37 Meter hohe Löwenturm sind schon von Weitem zu sehen und zu hören. Die täglich dargebotene Cover-Version des Beatles-Klassikers "Hey Jude" ist legendär und gehört mit zu den besten musikalischen Momenten auf dem Oktoberfest.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Marstall Festzelt

Marstall-Festzelt: Insgesamt 4.200 Plätze. © imago/Spöttel Picture

Festwirt(e): Siegfried und Sabine Able und Familie

Siegfried und Sabine Able und Familie Sitzplätze: 3.200 plus 230 Stehplätze (innen), 882 (außen)

3.200 plus 230 Stehplätze (innen), 882 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,70 Euro (2019: 11,80 Euro) Telefon: 089-31205529

089-31205529 Fax: 089-31205519

089-31205519 Webseite:



Das jüngste der großen Wiesn-Zelte mit bunter Außenfassade im Jugendstil. Partytime ist erst am späten Nachmittag, vor 16 Uhr steigt hier niemand auf die Bierbank. Im Festzelt thront die Quadriga. Die Pferdefigur wird abends beleuchtet, einer der ganz besonderen Hingucker auf der Wiesn.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Ochsenbraterei

Ochsenbraterei © dpa

Festwirt(e): Anneliese Haberl und Antje Schneider

Anneliese Haberl und Antje Schneider Sitzplätze: 5.900 (innen), 1.646 (außen)

5.900 (innen), 1.646 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 13,50 Euro (2019: 11,50 Euro)

13,50 Euro (2019: 11,50 Euro) Telefon: 089-51085760

089-51085760 Fax: 089-510857610

089-510857610 Webseite:



Alle Ochsen, die während der Wiesn in der Ochsenbraterei verzehrt werden, werden namentlich und mit Gewicht auf Tafeln verewigt.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Paulaner Festzelt

Das Paulaner Festzelt © IMAGO / Michael Westermann

Festwirt(e): Arabella Schörghuber

Arabella Schörghuber Sitzplätze: 6.385 (innen), 1.980 außen)

6.385 (innen), 1.980 außen) Brauerei: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA

Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA Bierpreis (Maß): 13,50 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,50 Euro (2019: 11,80 Euro) Telefon: 089-50222200

089-50222200 Fax: 089-50222202

089-50222202 Webseite:



Bis 2018 trug es den Namen "Winzerer Fähndl" und wurde dann umbenannt, um eine Verwechslung mit dem Armbrustschützenzelt - dem Stammzelt der Schützengilde "Winzerer Fähndl" - zu vermeiden. Hier werden pro Minute 15 Maß eingeschenkt – pro Zapfhahn.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Schottenhamel Festhalle

Wiesn-Tradition: OB Dieter Reiter beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt. © Sven Hoppe/dpa

Festwirt(e): Christian und Michael F. Schottenhamel

Christian und Michael F. Schottenhamel Sitzplätze: 6..288 (innen), 2.742 (außen)

6..288 (innen), 2.742 (außen) Brauerei: Spaten-Franziskaner-Bräu

Spaten-Franziskaner-Bräu Bierpreis (Maß): 13,60 Euro (2019: 11,45 Euro)

13,60 Euro (2019: 11,45 Euro) Telefon: 089-54469310

089-54469310 Webseite:



Im Schottenhamel findet am 1. Wiesn-Tag traditionell der Anstich des ersten Bierfasses durch den jeweils amtierenden Münchner Oberbürgermeister statt.

Alle Infos zu den Wiesn-Zelten

Schützen-Festzelt

Arnold Schwarzenegger rockte mit seiner Freundin Heather Milligan das Schützen-Festzelt. © API/Michael Tinnefeld

Festwirt(e): Eduard Reinbold und Familie

Eduard Reinbold und Familie Sitzplätze: 4.923 plus 120 Stehplätze (innen), 1.235 (außen)

4.923 plus 120 Stehplätze (innen), 1.235 (außen) Brauerei: Löwenbräu

Löwenbräu Bierpreis (Maß): 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)

13,70 Euro (2019: 11,80 Euro) Telefon: 089-23181224

089-23181224 Fax: 089-23181244

089-23181244 Webseite:



Vom Balkon hat man einen wunderschönen Blick auf das Riesenrad, die Bavaria und den Sonnenuntergang samt fröhlichem Wiesn-Treiben. Hier veranstaltet der Bayerische Sportschützenbund jedes Jahr sein traditionelles Oktoberfestschießen und ab und zu kommt Arnold Schwarzenegger zum Dirigieren ins Schützen-Festzelt.