Vermüllte Wiesn? Warum es auf dem Oktoberfest keine Mülleimer gibt

Auf dem Oktoberfest gibt es keine Mülleimer auf dem Gelände – lediglich an den Essensständen stehen ein paar wenige. Das hat einen ganz bestimmten Grund – die AZ erklärt, warum das so ist.

München - Bierzelte findet man auf der Wiesn zuhauf und auch an Fahrgeschäften mangelt es auf dem Oktoberfest nicht. Was Wiesn-Besucher allerdings häufig suchen – aber nicht finden – sind Mülleimer auf dem Gelände.

Tatsächlich zeigt sich beim Gang über die Wirtsbuden- und Schaustellerstraße: keine Mülleimer weit und breit. Lediglich an den Essensbuden stehen Behälter für den Abfall, jedoch nur in direkter Nähe, in Sichtweite zum Standl. Die Folge: Überall auf der Theresienwiese stapelt sich während des Oktoberfests der Müll auf dem Boden oder auf kurzerhand umfunktionieren Müllablagestellen wie Stromkästen oder Hydranten.

Vergessen hat die Stadt die Mülleimer für die Wiesn aber nicht. Im Gegenteil: Die Entscheidung, keine Abfallbehälter auf dem Gelände zu haben, wurde ganz bewusst getroffen – und das schon vor etlichen Jahren.

Oktoberfest-Attentat 1980: Täter versteckte Bombe im Mülleimer

Der Hintergrund ist tragisch: Am 26. September 1980 kam es am Haupteingang des Oktoberfests zu einem rechtsextremen Terroranschlag. Der Attentäter tötete mit seiner handgefertigten Bombe zwölf Menschen, 221 wurden verletzt, 68 davon schwer.

Ein Bild kurz nach dem Oktoberfest-Attentat 1980. © dpa

Der Attentäter, der selbst durch die Explosion starb, deponierte die Bombe in einem Mülleimer am Haupteingang. Um 22.19 Uhr kam es zur Detonation, zu diesem Zeitpunkt verließen gerade viele Besucher das Festgelände, um nach Hause zu gehen. Insgesamt rund 250 Sanitätskräfte eilten in den Minuten danach zum Tatort und versorgten die Dutzenden Verletzten. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab, hatte aber Schwierigkeiten damit, die vielen Schaulustigen zurückzudrängen.

Es war der schwerste rechtsextreme Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Eine Gedenkstelle am Haupteingang erinnert an das grausame Attentat vor 43 Jahren.

Blumen stehen neben dem Denkmal für das Oktoberfest-Attentat. © Tobias Hase/dpa

Straßenreinigung auf der Wiesn nachts im Dauereinsatz

Die Straßenreinigung kümmert sich jeden Abend um den liegengebliebenen Müll auf dem Festgelände. Am Ende der vergangenen Wiesn kamen so etwa 88 Tonnen Müll zusammen. Dieses Jahr könnte es sogar noch etwas mehr werden, mit 18 Tagen ist das Oktoberfest 2023 das längst mögliche.

Fürs Aufräumen und Saubermachen herrscht auf der Wiesn jede Nacht Hochbetrieb, denn bis 8 Uhr muss das Festgelände wieder in einwandfreiem Zustand sein. Im vergangenen Jahr waren pro Nacht bis zu 30 Mitarbeiter sowie reichlich technisches Gerät im Einsatz. Nach dem Festgelände wird täglich auch das Straßenumfeld gereinigt. Hier fielen 2022 etwa 66 Tonnen Müll an.