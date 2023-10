Oktoberfest: Wo kann ich in München meine übrigen Bier- und Essensmarken einlösen?

Für dieses Jahr hat die Stadt neue Regeln für die Rückgabe von Wiesnmarken eingeführt. Die AZ zeigt, wo und wie Sie Ihre übrigen Bier- und Essensmarken vom Oktoberfest loswerden.

München - Wenn der Janker in den kommenden Tagen gewaschen wird, lieber noch mal in die Taschen greifen – vielleicht versteckt sich da ja noch ein wertvolles Wiesnmarkerl. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Ihre Bier- und Essensmarken nachträglich einlösen können.

Wichtig vorab: Im vergangenen Mai hat der Münchner Stadtrat entschieden, die Rückgabe der Markerl neu zu regeln. Die Vorgabe: Marken sollen nicht wie bisher zum 31. Oktober, sondern bis zum 31. Dezember zurückgegeben werden können. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zeltbetreiber zeigt allerdings: nicht alle halten sich an diese Vorgaben.

Fischer-Vroni

Die Wertmarken können auf der Auer Dult am gleichnamigen Stand eingelöst werden. Bis 31. Dezember kann man sie einmalig gegen Vorlage der Marken und der Rechnung im Original im Wiesnbüro in der Konradinstraße 8 zurückgeben und erhält das Geld per Überweisung zurück.

Augustiner Festhalle

Wer noch Augustinermarken hat, kann diese vom 4. Oktober bis 31. Dezember "kulanterweise und ohne Anerkennung einer Rechtspfllicht" im Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße 27 einlösen. Eine Reservierung mit dem Vermerk "Wiesnmarken" ist dabei erwünscht.

Hofbräu-Festzelt

Beim Festwirt gekaufte Marken können noch bis 31. Dezember im Hofbräukeller am Wiener Platz (Innere Wiener Straße 19) eingelöst werden. Obacht: Gutscheine sind nicht einlösbar an Sonn- und Feiertagen, in den Veranstaltungsräumen und bei A-La-Carte-Reservierungen ab 25 Personen.

Bräurosl

Die Gutscheine können noch bis zum 31. Dezember im Donisl am Marienplatz eingelöst werden. Nicht verbrauchte Gutscheine können auch bis zum 31. Dezember einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine und der Original-Rechnung im Wiesnbüro in der Thiereckstraße 4 zurückgegeben werden, das Geld wird dann überwiesen.

Löwenbräu Festzelt

Vom 4. Oktober bis 22. Dezember können Wiesnmarken aus dem Löwenbräu-Festzelt in der Hirschau im Englischen Garten gegen Verzehr eingelöst werden. Die Gutscheine werden so angerechnet:

Hendl- und Biergutscheine inklusive Bedienungsgeld: 12,00 €

Hendl- und Biergutscheine ohne Bedienungsgeld: 10,00 €

Essensgutscheine: 20,00 €

Hacker Festzelt

Blick ins Hacker Festzelt. © picture alliance/dpa

Bis Ende Oktober hat der Besitzer von übrigen Hacker-Festzelt-Marken Zeit zum Einlösen. Im Gasthof zum Wildpark in Straßlach werden die Marken akzeptiert; außer an Sonn- und Feiertagen. Nicht verbrauchte Gutscheine können einmalig je Rechnung bis 31. Dezember mit dem Rückgabeformular inklusive der Rechnung zurückgesendet werden, dann werden sie erstattet.

Gibt man Gutscheine aus der ursprünglichen Mindestverzehrmenge zurück, wird der Umfang der Tischreservierung im kommenden Jahr angepasst, heißt es außerdem.

Kufflers Weinzelt

Die Marken aus dem Weinzelt können noch bis 31. Dezember im Seehaus im Englischen Garten (Kleinhesselohe 3) eingelöst werden. Das gilt allerdings nicht für Gutscheine, die man zum Beispiel bei Verlosungen gewonnen hat.

Schützen-Festzelt

Wer es nicht geschafft hat, alle seine Wertmarken aus dem Schützen-Festzelt einzulösen, hat ebenfalls noch bis Ende Dezember Zeit, sie im Löwenbräukeller (Nymphenburger Straße 2) einzulösen.

Paulaner Festzelt

Bier- und Essenszeichen vom Paulaner Festzelt können nicht eingelöst, sondern nur erstattet werden. Das ist ab 9. Oktober bis 31. Dezember möglich im Büro der WFPG in der Fürstenfelder Straße 7 (5. Stock). Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 15 Uhr.

Schottenhamel-Festhalle

Bis zum 31. Oktober sind die Marken aus dem Schottenhamel noch im "Paulaner am Nockherberg" (Hochstraße 77) einzulösen.

Armbrustschützenzelt

Die Markerl aus dem Armbrustschützenzelt kann man "ausnahmsweise" noch bis spätestens 31. Dezember "in einem vom Festzelt bestimmten Betrieb" einlösen, wie es in den AGB heißt. Aber Obacht: 20 Prozent des Gutscheinwerts wird abgezogen wegen eines "überhöhten Verwaltungsaufwands".

Festzelt Tradition

Wer noch Marken aus dem Festzelt Tradition hat, kann diese sowohl im Ratskeller München am Marienplatz sowie im Schnitzelwirt noch bis 31. Dezember einlösen.

Herzkasperlzelt

Die Bier- und Hendlgutscheine aus dem Zelt auf der Oidn Wiesn können im Wirtshaus im Fraunhofer noch bis 31. Dezember eingelöst werden.