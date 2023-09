Oktoberfest-Bedienung: Wegen ihm flippt das Netz komplett aus

Seit ihn das Internet entdeckt hat, gibt es kein Halten mehr: Seraphim Habsburg-Lothringen ist die wohl bekannteste Wiesn-Bedienung in diesem Jahr. Die AZ hat ihn im Schützenzelt-Biergarten getroffen.

München - Das Netz kann gar nicht mehr damit aufhören, diesen jungen Mann mit Komplimenten zu überschütten: Seraphim Habsburg-Lothringen heißt er, und er arbeitet heuer zum ersten Mal auf der Wiesn – als Service-Leitung im Schützenzelt-Biergarten.

"Nebenbei versuche ich die Eindrücke ein bisschen zu teilen und das, was auf der Wiesn passiert", erzählt der 20-Jährige, als ihn die AZ am Samstagmittag trifft. "Auch für die Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, hier herzureisen."

Der 20-jährige Seraphim Habsburg-Lothringen ist Serviceleitung im Biergarten des Schützenzelts. Die AZ hat ihn am zweiten Wiesn-Samstag getroffen. © Julia Wohlgeschaffen

Die Wiesn-Bedienung, die das Netz zum Erröten bringt

Vor etwa drei Jahren hat er angefangen, Videos im sozialen Netzwerk Tiktok hochzuladen. Videos von sich selbst im Fitnessstudio, auf dem Balkon oder im Urlaub am Strand. "Aber ich war nicht wirklich aktiv", so Habsburg-Lothringen zur AZ. "Ich habe immer nebenbei mal was gepostet, immer auf dem Aussehen basierend, weil die Plattform sich ja auf Äußerlichkeiten bezieht. Jetzt habe ich mir gedacht ich teile mal auch ein bisschen meine inneren Werte."

Was er damit konkret meint: Seit dem Anstich-Samstag vergangene Woche postet er täglich Videos von der Wiesn, lädt seine Follower dazu ein, nach München zu kommen und bei ihm im Schützenzelt vorbeizuschauen. Damit kriegt er gleich mehr Aufmerksamkeit, die Klickzahlen steigen.

Viral auf Tiktok: Seraphim Habsburg-Lothringen vom Schützenzelt-Biergarten

Am ersten Wiesn-Sonntag geht dann richtig die Post ab. Sein Tiktok "3 Pros, warum man auf dem Oktoberfest arbeitet" geht viral. Über 1,3 Millionen Mal wird es angeschaut, er sammelt über 100.000 Likes. Darin erklärt Habsburg-Lothringen, warum es sich seiner Meinung nach lohnt, auf dem Oktoberfest zu arbeiten.

Es sei ihm davor noch nie passiert, dass eines seiner Videos viral ging: "Das ist eine Reichweite die ich mir in dem Maß nie hätte vorstellen können", sagt er. Der 20-Jährige bemerke das auch an den Leuten, die ihn darauf ansprechen: "Es ist schon fast extrem geworden." Trotzdem genießt er es: "Das fühlt sich auf jeden Fall schön an."

Aber er ist sich auch bewusst, dass mit einer großen Reichweite Verantwortung einhergeht: "Es ist wichtig darauf zu achten, was man sagt, oder was man weitergibt", sagt Seraphim Habsburg-Lothringen. "Weil es auch sehr viel junge Leute sehen. Da hat man schon eine große Verantwortung."

"Einfach Disney-Prinz": Der Tiktok-Star von der Wiesn

Ein Blick in die Kommentare unter seinen Videos zeigt: Es ist oft nicht das, was er da in die Kamera sagt, sondern was dabei zu sehen ist, das seine Fans begeistert: "Wie schön willst du sein? Ja" schreibt zum Beispiel Userin Alexis. "Traummann" findet Xena, und "Einfach Disney-Prinz" kommentiert Napafe. Seine blauen Augen werden dabei besonders oft erwähnt.

"Ich werde tatsächlich sehr viel angesprochen hier auf der Wiesn", sagt Habsburg-Lothringen. An jedem dritten Tisch sitzen Leute, die ihm kurz Hallo sagen oder ein Foto haben wollen, erzählt er. Vor allem seitdem er in einem Video dazu aufgerufen hat, dass die Leute zu ihm in den Biergarten kommen sollen.

"Manche werden ein bisschen übergriffig": Wann es dem Tiktok-Star von der Wiesn zu viel wird

Und für Fotos steht er gerne zur Verfügung. "Ich habe bisher noch nichts Negatives mitbekommen, es sind alle ganz locker drauf." Nur abends, da ändert sich die Situation ein bisschen: "Dann schaue ich, dass ich mich den Alkoholisierten ein bisschen entziehe. Manche werden dann ein bisschen übergriffig." Was er damit meint? Umarmungen und Tätscheln im Gesicht, zum Beispiel. Nach einem langen Arbeitstag habe man auf sowas dann irgendwann keine Lust mehr.

Aber alles sei noch im Rahmen, erzählt der 20-Jährige. Unmoralische Angebote blieben bisher aus – die würde er auch ausschlagen, denn er sei ja hier am Arbeiten. Aber: "Ich bin immer offen, Leute kennen zu lernen", sagt er schmunzelnd auf die Frage, ob er vergeben sei.