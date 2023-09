Oktoberfest-Anstich 2023 im Liveblog: Wiesn-Start naht

Am kommenden Samstag, 16. September, startet das Oktoberfest in München. In unserem Liveblog finden Sie News, Infos und Bilder vom und zum Anstich-Tag auf der Wiesn 2023.

14. September 2023 - 06:30 Uhr | ms csc cm jw ruf