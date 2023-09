Oktoberfest-Anstich 2023 im Liveblog: Mega-Schlange rund ums Wiesn-Gelände

Heute startet das Oktoberfest in München. In unserem Liveblog finden Sie News, Infos und Bilder vom und zum Anstich-Tag auf der Wiesn 2023.

München - Das 188. Oktoberfest steht in den Startlöchern, heute ist Anstich, dann heißt es um Punkt 12 Uhr wieder "O'zapft is!". Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird das erste Fass Wiesn-Bier im Schottenhamel-Festzelt anzapfen, traditionsgemäß bekommt Markus Söder (CSU) als bayerischer Ministerpräsident die erste Maß Wiesn-Bier überreicht.

Prost über Parteigräben hinweg: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, r.) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stoßen auf den Beginn der Wiesn an. © dpa/Sven Hoppe

Der Anstich-Tag gehört zu den Wiesn-Tagen mit den meisten Besuchern – logisch, als Wiesn-Fan möchte man den ersten Tag des Oktoberfests nur ungern verpassen. Vom Anstehen der Besucher in den frühen Morgenstunden bis zum Schankschluss am späten Abend – verfolgen Sie alle News und aktuellen Entwicklungen zum Anstich hier im AZ-Liveblog. Prost – und auf eine friedliche Wiesn!

8.12 Uhr: Apropos flüssiger Proviant: Vor allem Wiesn-Neulinge sollten wissen, dass das Oktoberfestbier stärker ist als das normale Helle, das es üblicherweise in München gibt. Der Alkoholgehalt beim Wiesnbier ist mit etwa 5,8 bis 6,4 Prozent deutlich höher als beim herkömmlichen Bier. Normales Helles hat etwa 4,8 Prozent.

Ein Vergleich, mit dem Sie bei der nächsten (After-Wiesn-)Party glänzen können: Eine Maß, also ein Liter Wiesnbier, hat nach einer früheren Berechnung des Münchner Gesundheitsreferats fast so viel Alkohol wie acht Schnäpse, fünf Maß entsprächen etwa einer Flasche Schnaps.

+++ Mega-Schlange rund ums Wiesn-Gelände +++

7.58 Uhr: In rund einer Stunde werden die Eingänge geöffnet, mittlerweile hat sich auch eine lange Schlange rund um die Theresienwiese gebildet. Die Schlange "geht gefühlt kilometerlang", berichtet einer der AZ-Reporter vor Ort. Viele der Besucher warten seit Stunden, bis es endlich losgeht – viele von ihnen verkürzen sich die Wartezeit mit überwiegend flüssigem Proviant.

Auch Bess und Shane aus Australien sind mit Freunden bereits vor Ort – und voller Vorfreude auf den Wiesn-Start, wie sie der AZ begeistert erzählen. Doch der Durst kommt wieder, einer der Australier holt nochmal Bier vom nahegelegenen Supermarkt, um die Wartezeit in der Schlange zu überbrücken.

Touristen aus Australien warten am ersten Wiesn-Tag auf den Einlass. Wie lange sie heute wohl durchhalten werden? © Daniel von Loeper

7.30 Uhr: Übrigens, früher war das mit dem Anstehen am Gelände noch anders, da durften die Besucher direkt auf die Theresienwiese und sich vor ihrem favorisierten Zelt platzieren. Auch dort mussten sie dann aber teils mehrere Stunden ausharren, bis endlich die Eingänge geöffnet wurden. Das ist mittlerweile anders, seit 2016 ist das Areal rundherum eingezäunt, an den Eingängen gibt es zusätzlich Taschenkontrollen. Die Gäste müssen bis zum Öffnen der großen Eingänge draußen warten...

+++ Erste Besucher schon an der Theresienwiese +++

7.06 Uhr: Bei einigen Besuchern scheint die Vorfreude aufs Oktoberfest besonders groß zu sein. Bereits am frühen Morgen machten sich einige von ihnen auf den Weg zur Theresienwiese. So etwa eine Gruppe Jugendlicher, die meisten in Tracht gekleidet, die bereits um 6.30 Uhr mit der S-Bahn auf dem Weg zur Wiesn war. Die Stimmung war gut, was auch an dem ein oder anderen getrunkenen Bier gelegen haben könnte. Für die Teenager heißt es jetzt aber erstmal warten, denn direkt aufs Gelände dürfen die Gäste so früh noch nicht. Gegen 9 Uhr sollen die Zugänge zum Festgelände geöffnet werden.

Ausstieg am Heimeranplatz und dann mit der U-Bahn weiter Richtung Theresienwiese. © ms

Die Jugendlichen dürften trotz der frühen Uhrzeit nicht die einzigen vor Ort sein. Bereits seit etwa 6 Uhr warten etliche Besucher am Haupteingang auf den Einlass – überwiegend jüngere Wiesn-Fans.

In aller Frühe warten diese Besucher am Wiesn-Haupteingang auf den Einlass. © Sven Hoppe/dpa

+++ Servus, auf geht's zur Wiesn! +++

6.50 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveblog für den Wiesn-Anstich! Wir informieren Sie heute bis spätabends über den ersten Tag auf dem Oktoberfest. Das Highlight findet natürlich mittags statt – um Punkt 12 Uhr zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Wiesn-Bier im Schottenhamel an, kurz darauf heißt es wieder einmal: "O'zapft is!"

Bevor es mit dem über zweiwöchigen Wiesn-Wahnsinn losgeht, gibt es hier zur Einstimmung gesammelt noch einige allgemeine Informationen zum Oktoberfest. Maß-Preis, Wiesn-Zelte und Kapazitäten im Zelt – alles, was Sie zum Wiesn-Start wissen müssen.

