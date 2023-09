Oktoberfest 2023: In diesen Bars und Kneipen herrscht während der Wiesn Trachtenverbot

Es sind wenige, aber es gibt sie: trachtenfreie Zonen während der Wiesn in München. In einigen Bars, Kneipen und Clubs sind Gäste in Dirndl oder Lederhose nicht erwünscht. Die AZ erklärt wo und warum.

Keine Tracht! Das Schild am Café Kosmos hat eine klare Aussage. Während der Wiesn gibt's mit Tracht keinen Einlass.

München - "Du leider nicht", diesen Satz müssen manche Türsteher in den Wochen während des Oktoberfestes öfter sagen als sonst.

Nicht nur, weil manche Gäste zuvor schon im Bierzelt gut gefeiert haben und vielleicht einfach besser heimgehen sollten, statt weiter zu feiern. In einigen Bars und Kneipen auch, weil Trachtenträger dort schlichtweg nicht erwünscht sind.

So werden kleine trachten- und damit auch Wiesn-freie Zonen geschaffen, die in München während des Mega-Volkfests eher rar sind. Für die Münchner, die dem ganzen Trubel auf der Theresienwiese nichts abgewinnen können – und die gibt es – eine Wohltat.

Trachtenfreie Zone in München: Entspannte Drinks statt Maß-Gesaufe

Das Café Kosmos in der Dachauer Straße nahe des Hauptbahnhofs, und damit voll im Einzugsbereich der Wiesn-Besucher-Massen, ist so eine Bar. Schon seit Jahren haben Gäste in Tracht hier keinen Einlass. Und nicht immer zeigen sie Verständis dafür. Die Tür aber, die bleibt trotzdem hart.

Das Modell hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet: Statt grölender Volksfest-Seligkeit setzen immer mehr Wirte auf gesellige und gepflegte Atmosphäre. Wer da schon mit der ein oder anderen Maß vorgeglüht hat, passt nicht dazu.

Gleich ums Eck im Cucurucu in der Elisenstraße herrscht ebenfalls Trachtenverbot – unausgesprochen. Kein Wunder, laut den Betreibern soll die Bar ein kreativer Ort für Künstler und Musiker sein. Das Fliegerlied ist damit eher nicht gemeint.

Gepflegte Getränke, keine Massen – das gilt auch in der Rodman-Bar in der Rumfordstraße. Eine weitere Wiesn-freie Zone im Glockenbachviertel ist der Goldene Reiter in der Theklastraße.

Party ohne After-Wiesn-Wahnsinn

Während nebenan im P1 quasi jeden Abend ein Wiesn-Special stattfindet, gilt in der Goldenen Bar in der Prinzregentenstraße Trachtenverbot. In diesen edlen Tempel des gepflegten Cocktails verläuft sich aber vermutlich ohnehin kein Wiesn-Fan.

Entspannt Cocktails trinken lässt sich zur Wiesnzeit ganz trachtenfrei auch in der Loretta Bar in der Müllerstraße 50. Statt Bierbänken gibt es dort große Holztische, an denen man auch zu mehrt mal einen Platz ergattern kann.

Wer gern Cocktails trinkt, mag bestimmt auch leckeres Essen: Im Hey Luigi in der Holzstraße 29 sind Trachtler nicht so gern gesehen. Der Italiener ist auch ein beliebter Glockenbach-Treffpunkt, der zu späterer Stunde mehr zur Bar mutiert.

Trachtenfrei Party machen kann man außerdem im Strom in der Lindwurmstraße. Hier gibt's Musik und Konzerte ganz ohne Karohemd und Plastikdirndl. Und wer es etwas deftiger mag, ist in der Roten Sonne in der Maximilianstraße 5 gut aufgehoben. Dort gibt's elektronische Tanzmusik bis in die Morgenstunden.

