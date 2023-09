News zum Oktoberfest 2023: Wiesn-Besucher stehen Schlange – wegen neuem Glupperl-Trend

München - Eine besonders lange Wiesn wird es heuer geben, wenn vom 16. September bis zum 3. Oktober das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese stattfindet. In unserem Wiesn-Ticker informieren wir Sie über die Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt.

Anstich war am Samstag, 16. September: Für den ersten Wiesn-Tag gibt es einen eigenen Liveblog der AZ, in dem von frühmorgens bis spätabends berichtet wird.

In unserem Wiesn-Ticker finden Sie News, Bilder und Videos rund ums Oktoberfest 2023 – viel Spaß beim Lesen.

+++ Wiesn-Verkaufsschlager: Maßkrug-Accessoire wird zum neuen Trend +++

18.21 Uhr: In den Bierzelten stehen die Leute Schlange – und das nicht nur vor den Toiletten. Auch an den Glupperl-Ständen, die in den meisten großen Zelten zu finden sind, ist richtig was los.

Hier gibt es Anstecker aller Art – ein Herzerl oder eine schlichte Wäscheklammer, mit funkelnden Steinchen oder ohne. Eine Sache haben sie alle gemeinsam: den eingravierten Schriftzug. Einen frechen, lustigen oder charmanten Spruch am Hemd oder am Dirndl – das gehört zum Wiesnbesuch inzwischen offenbar dazu. Ob man die Klammer nun für sich selbst kauft oder jemand anderem anstecken möchte – bei der großen Auswahl dürfte jeder fündig werden.

Besonders gut verkaufen sich Herzerl mit Komplimenten wie "Traumfrau", erzählen die zwei Frauen am Glupperl-Stand im Schützenzelt. Die Leute greifen aber auch gerne zu Varianten, die wohl bei der Eroberung des Gegenüber behilflich sein sollen: "Schockverliebt" oder "I steh auf Di" sind nur wenige Beispiele für diese Strategie.

Wer lieber etwas Individuelles haben möchte, kann sich seinen eigenen Spruch vor Ort auch eingravieren lassen. Bunte Anstecker gibt es allerdings nicht nur fürs Gewand. Die Verwechslungsgefahr bei den Maßkrügen an den Tischen im Bierzelt ist freilich hoch und wer den seinen nicht aus den Augen verlieren möchte, kann am Henkel einen Anstecker befestigen.

Am Glupperl-Stand gibt es krugtaugliche Modelle, etwa mit der Aufschrift "Schluckspecht" oder "Prost". Kommunikation per Glupperl, ein schöner Spaß im Bierzelt – einige bekommt man schon für vier Euro. Fürs Maßkrug-Klupperl zahlt man acht.

+++ Wiesn-Stadträtin stürzt auf dem Oktoberfest und trägt jetzt Augenklappe +++

17.38 Uhr: "Ich habe mir gedacht, Olaf Scholz hat einen Trend gesetzt, und da setze ich jetzt noch einen drauf", scherzt Anja Berger (Grüne). Wie vor kurzem der Bundeskanzler trägt auch Münchens erste Wiesn-Stadträtin jetzt eine Augenklappe.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger mit Augenklappe auf dem Oktoberfest. © privat

Ganz so spaßig ist die Geschichte dann aber doch nicht. Am Sonntagabend war Berger auf der Wiesn und ist auf der Schaustellerstraße mit dem Fuß an einer Stufe hängen geblieben. Da sie letzte Woche am Finger operiert worden ist, konnte sie sich nicht halten und ist gestürzt. "Betrunken war ich nicht", versichert Berger, "aber ich war auf hohen Schuhen unterwegs".

Gebrochen hat sie sich nichts, aber sie hat eine Verletzung am Auge. "Nicht so dramatisch", betont Berger. Die Augenklappe ist zum Schutz da. "Ich war gestern Abend schon wieder auf der Wiesn", so Berger weiter, "und ich bin nach wie vor hier und kann alle meine Termine wahrnehmen. Das wäre sehr schade gewesen."

Berger hatte am Dienstagmittag auch einen offiziellen Auftritt auf dem Oktoberfest. Gemeinsam mit unter anderem KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl war die Wiesn-Stadträtin bei der alljährlichen Wurstprüfung in der Schießhalle des Armbrustschützenzelts. Die Wurstprüfung feiert in diesem Jahr ichr 70. Jubiläum.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger am Dienstag bei der traditionellen Wurstprüfung mit Augenklappe. © privat

+++ Sanitätsdienst: Zahl der Patienten um zwölf Prozent angestiegen +++

15.26 Uhr: Der erste Wiesn-Montag ist laut der Aicher Ambulanz erwartungsgemäß ruhiger verlaufen als das Wochenende – aufgrund des Werktags sowie des schlechten Wetters. Insgesamt mussten seit Beginn des Oktoberfests am Samstag 1.531 Patienten behandelt werden. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Zahl um zwölf Prozent gestiegen.

"Äußerst erfreulich ist hierbei jedoch die sehr geringe Anzahl an Abtransporten in die Münchner Kliniken. Nur drei Prozent der Patienten mussten hierbei dem Rettungsdienst zum Weitertransport übergeben werden, in den Vor-Corona-Jahren lag diese Zahl bei 10-13 Prozent", so der Sanitätsdienst. So könnten Rettungsdienst und Kliniken spürbar erleichtert werden. Ein Grund: Das mobile CT auf der Wiesn, das bisher 39 Mal eingesetzt werden musste.

+++ Kein Vergleich zum Vorjahr: Das sagen Schausteller zum Wiesn-Start +++

14.14 Uhr: Das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende war prächtig, am Sonntag kam dann der Regen. Wie haben die Schausteller die ersten Tage des Oktoberfests erlebt? Die AZ hat nachgefragt.

+++ "Höllenblitz"-Achterbahn steht weiter still – Materialprüfung +++

13.15 Uhr: Die Familien-Achterbahn "Höllenblitz" steht nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten am ersten Wiesntag weiter still. "Bei dem Aufprall sind eventuell die beiden Züge beschädigt worden", sagte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Dienstag. Die Züge würden gerade einer Materialprüfung unterzogen. "Das Ganze wird begleitet vom Tüv Süd und einem Ingenieurbüro." Sobald die Auswertungen vorlägen, werde entschieden, ob hier Reparaturen notwendig seien. "Im Moment hoffen wir, dass eventuell im Laufe des Mittwochs geöffnet werden kann."

Das Fahrgeschäft "Höllenblitz" auf dem Münchner Oktoberfest ist auch am Dienstag noch geschlossen. © Felix Hörhager/dpa

Bei der Polizei hieß es, die Unfallursache sei nach wie noch nicht ganz geklärt. Es stehe noch eine Aussage der Gutachter aus. Zeugen könnten sich weiterhin bei der Polizei melden.

+++ Verliebter Wiesn-Besucher klettert aufs Riesenrad +++

12.05 Uhr: Dem siebten Himmel näher kommen wollte offenbar ein verliebter Wiesn-Gast – er kletterte auf das Riesenrad. "Aus luftiger Höhe rief er als Liebesbeweis den Namen seiner Freundin", schrieb die Polizei auf der Plattform X (früher Twitter) unter #Wiesnschmankerl und #mehramore. Er habe wohl auf Wolke sieben schweben wollen, hieß es. Die Aktion endete mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch, wie die Beamten am Dienstag berichteten. "Liebesgeständnisse finden wir toll, empfehlen aber eine romantische Fahrt in der Gondel."

+++ Mit 2,26 Promille: Betrunkener Australier torkelt über Gleise +++

Dienstag, 19. September, 11.42 Uhr: In den Morgenstunden wurde die Bundespolizei zu einem "Gleisläufer" in den Ausfahrbereich des Hauptbahnhofes gerufen. Ein stark alkoholisierter 28-Jähriger hatte sich in den Gleisbereich begeben.

Kurz nach zwei Uhr wurde der Bundespolizei eine "Person im Gleis" gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen stark alkoholisierten 28-jährigen Australier. Er war im Bereich der Gleise 14/15 zwischen zwei stehenden Zügen unterwegs Richtung Ausfahrtsbereich Hauptbahnhof.

Nachdem sich Beamte des Mannes aus Orange (Bundesstaat New South Wales) annahmen, bemerkten sie, dass sie zuvor schon wiederholt mit ihm zu tun hatten. Gegen 00:45 Uhr schlief er am Gleis 15 an der Bahnsteigkante. Er wurde geweckt und vom Bahnsteig wegbegleitet.

Der Australier, der zuvor das Oktoberfest besucht hatte, war sichtlich betrunken – er hatte 2,26 Promille. Gegen 01.30 Uhr klingelte er mehrmals grundlos an der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof, worauf er mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof belegt wurde, dem er nachkam.

Um weitere Gefahrensituationen für ihn und andere auszuschließen, wurde er von der Bundespolizei in Unterbindungsgewahrsam genommen und bis in die Morgenstunden ausgenüchtert. Gegen den Australier wurden Ordnungswidrigkeitsermittlungen wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

+++ Sexuelle Belästigung, Upskirting und ein Schwerverletzter +++

17.43 Uhr: Der zweite Wiesntag war aus polizeilicher Sicht geprägt von Sexualdelikten: Um die Mittagszeit hat ein betrunkener Innsbrucker (36) im Armbrustschützenzelt einer Platzweiserin (30) auf den Hintern gehauen. Securitys haben ihn der Polizei übergeben, die hat ihn daraufhin wegen sexueller Belästigung angezeigt. Weil er die Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro gleich bezahlte, kam er wieder auf freien Fuß.

Am Abend wurde im Hofbräuzelt ein Mann (28) dabei beobachtet, wie er einer Frau (23) unter das Dirndl filmte. Deren Freundin (23) hat das laut Polizei beobachtet und den Sicherheitsdienst gerufen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Auch er konnte wieder gehen, nachdem er eine Sicherheitsleistung gezahlt hatte.

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer sexueller Belästigungen auf dem Oktoberfest. (Symbolbild) © imago/Ralph Peters

Gegen 21 Uhr wurde ein Mann (39) zwischen dem Fahrgeschäft "Rio Rapidos" und dem Tobbogan auf der Matthias-Pschorr-Straße niedergeschlagen und stürzte. Dabei hat er sich laut Polizei schwer verletzt und ein Schädel-Hirn-Trauma davongetragen. Noch ganz unklar ist laut Polizei, wer den Mann angegriffen hat und warum. Es kommen nach Sichtung von Material der Überwachungskameras sechs Männer als mögliche Täter in Frage. Sie seien alle etwa 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und kräftig gebaut. Laut Polizei seien sie "südländischen Typs" und nicht in Tracht unterwegs gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Dank der Ortungsfunktion konnten Taschendiebfahnder der Polizei einem 26-jährigen Wiesnbesucher sein geklautes Handy wieder übergeben. Ein Mann (40) hat es ihm in der Bräurosl vom Tisch geklaut, die Polizei konnte ihn später auf dem Festgelände festnehmen. Ein polizeilich bestens bekannter Taschendieb war auch am Hauptbahnhof unterwegs und hat dort versucht, einem schlafenden Mann in einer Tiefgarageneinfahrt den Rucksack zu stehlen. Dabei wurde er auf frischer Tat ertappt.

+++ Keine Saubären mehr auf der Wiesn? Stadt muss kaum zum Saubermachen ausrücken +++

15.58 Uhr: Im Vorfeld des Wiesn-Starts am vergangenen Samstag hat die Stadt mitgeteilt, dass es erneut einen speziellen Reinigungsservice für Privatgrundstücke rund um die Theresienwiese geben werde – dieses Angebot nahmen am ersten Oktoberfest-Wochenende jedoch nur sehr wenige Anwohner wahr.

Auf den rauschigen Exzess folgt bei vielen Besuchern der Totalausfall. Oft zum Leidwesen der Anwohner. (Archivbild) © imago/Ralph Peters

Egal, ob Urin, Erbrochenes oder andere Hinterlassenschaften: Wessen Grundstück während der Wiesn in jeglicher Form verschmutzt werde, der könne sich bei der zuständigen Stelle melden, welche das Problem dann innerhalb eines Tages beseitige, hieß es in einer Ankündigung der Stadt. Am ersten Wiesn-Wochenende gab es allerdings nur wenige Fälle, in denen dieses Angebot genutzt wurde – genauer gesagt lediglich neun!

Das läge jedoch nicht an mangelnder Kommunikation seitens der Behörde, schreibt ein Sprecher des Referats für Arbeit und Wirtschaft, welches für die Wiesn verantwortlich ist, auf AZ-Anfrage. "Die Stadt hat auf allen Kanälen klar darüber informiert", heißt es in dem Statement. Auch "extreme" Verschmutzungen habe es nicht gegeben. Gibt's also keine Wiesn-Saubären mehr? Die nächsten Tage dürften Aufschluss darüber geben…

+++ "Es ist auffallend, ...": Sanitäter überrascht von Jugendlichen auf der Wiesn +++

14.50 Uhr: Die Wiesn-Ärzte und Sanitäter haben am ersten Oktoberfestwochenende rund 1.200 Patientinnen und Patienten versorgt. Allein am Sonntag waren es knapp 540, wie die Wiesn-Sanitätsstation der Aicher Ambulanz am Montag mitteilte. Damit lägen die Zahlen etwa so hoch wie 2019 bei der letzten Wiesn vor der Pandemie.

Mehrere Wiesn-Gäste mussten wegen Alkoholkonsums behandelt werden. Darunter seien vergleichsweise wenige Jugendliche unter 18 Jahren gewesen, sagte Sprecher Ralf Kuchenbuch. "Es ist auffallend, dass wir am Wochenende nicht ganz so viele alkoholisierte Jugendliche hatten wie in den Vorjahren." Es habe hier etwa fünf Fälle gegeben. Stets werden dann auch die Erziehungsberechtigten informiert. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen Bier trinken. Unter 16-Jährige mussten nicht wegen Alkoholkonsums behandelt werden.

Insgesamt berichtete die Aicher Ambulanz von einem entspannten Auftakt. "Es ist erfreulicherweise eine friedliche Wiesn aus unserer Sicht."

+++ Achtung, Wiesn-Besucher: Gewitter für Montagabend vorhergesagt +++

14.23 Uhr: Auf das Kaiserwetter-Wochenende folgt am Montag der erste wettertechnische Dämpfer: Der Start in die erste richtige Wiesnwoche ist zwar noch freundlich und sonnig, im Verlauf des Nachmittags ziehen aber düstere Wolken auf, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden gebietsweise auch starke Gewitter mit Starkregen erwartet.

Seit etwa 14 Uhr besteht eine leicht erhöhte Gewittergefahr, mit Regenschauern ist bis in den Abend hinein zu rechnen. Entsprechend sinken auch die Temperaturen von erwarteten 25 Grad auf unter 20 Grad. Gewitter werden auch am Dienstagvormittag erwartet, dann soll aber erstmal Schluss sein mit dunklen Wolken und es wird wieder bestes Wiesnwetter erwartet.

Stand Montagmittag wird der nächste Temperatursturz inklusive heftigen Gewittern und Regenschauern für Freitag erwartet.

+++ Kein Besucher-Ansturm im Vergleich zur Vor-Corona-Wiesn +++

14.10 Uhr: Vergangenes Jahr war es die Kombination aus schlechtem Wetter und einer eben erst knapp überstandenen Corona-Pandemie, die den Besucheransturm am ersten Wiesn-Wochenende ausbleiben ließ: Rund 700.000 Gäste waren es laut einer Schätzung der Festleitung im Jahr 2022.

Anders dieses Jahr: Bestes Wetter und keine Corona-Gefahr weit und breit ließen einen großen Ansturm erwarten. Doch der blieb aus – zumindest im Vergleich zur vorpandemischen Wiesn: Rund 850.000 Besucher sollen am ersten Wochenende laut Festleitung auf dem Oktoberfest unterwegs gewesen sein. Zum Vergleich: 2019 waren es gemäß Schätzungen der Organisatoren eine Million Besucher.

+++ "Höllenblitz" ist repariert, aber noch darf er nicht fahren +++

11.30 Uhr: Die Familien-Achterbahn "Höllenblitz" könnte nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten möglicherweise am Dienstag wieder auf dem Oktoberfest anfahren. "Die Ermittlungen vor Ort sind abgeschlossen. Von uns aus kann das Fahrgeschäft wieder fahren", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Laut einer AZ-Reporterin vor Ort ist der "Höllenblitz" am Montagvormittag nach wie vor geschlossen, zudem steht mittlerweile ein Bauzaun davor.

Nach dem Unfall am Wochenende steht am Montag vor dem "Höllenblitz" ein Bauzaun. © Julia Wohlgeschaffen

Am Sonntag sagte der "Höllenblitz"-Betreiber Wilhelm Ottens zur AZ, er hoffe noch am Abend, spätestens am Montag wieder loslegen zu können. Das scheint nun unwahrscheinlich.

Ottens sagte am Montag zur dpa, die nötigen Reparaturen seien weitestgehend abgeschlossen. "Es muss jetzt alles abgenommen werden. Darauf warten wir jetzt." Dazu würden Vertreter der Herstellerfirma und des Tüv erwartet.

Zum Zwischenfall war es am Samstagabend nach 22.10 Uhr gekommen. Ein anfahrender Zug war langsam zurückgerollt und mit dem stehenden Zug kollidiert. Beide Züge waren laut Ottens mit etwa 30 Menschen besetzt, alle hätten selbstständig aussteigen können. Acht Fahrgäste wurden leicht verletzt, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus geschickt.

Nach Worten des Geschäftsführers des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, sind Fahrgeschäfte in Deutschland im internationalen Vergleich mit am sichersten. "Wir haben in Deutschland, auch international gesehen, mit das höchste Sicherheitsniveau von Fahrgeschäften", sagte er am Montag im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Morgen). Die Aufarbeitung eines Unfalls im Legoland im vergangenen Jahr habe aber gezeigt, wie wichtig die Schulung des Personals sei, das nach der Corona-Pandemie oft gewechselt habe. "Die Branche klagt selbst über Fachkräftemangel."

Für die Prüfung von Fahrgeschäften sind Bühler zufolge zum einen die Betreiber verantwortlich. Sie müssten regelmäßig ihre Fahrzeuge checken, vor jeder Abfahrt müsse das Personal einen Kurz-Sicherheitscheck abnehmen. "Zusätzlich, und das ist das, wo wir ins Spiel kommen, müssen solche Fahrgeschäfte einmal im Jahr vom Tüv grundlegend überprüft werden."

Bei Fahrgeschäften, die auf Volksfesten stehen, müsse vor jedem Aufbau und nach jedem Abbau eine sogenannte Gebrauchsprüfung stattfinden. "Die machen in der Regel auch wir", sagte Bühler. Dabei würden etwa sicherheitskritische Sachen geprüft. "Zum Beispiel Bremssysteme. Wir machen auch Prüfungen, ob irgendwo Korrosion ist."

+++ Trachten-Post von SPD-Mann von Brunn: Stichelei gegen Söder? +++

9.37 Uhr: Florian von Brunn war am Samstag ebenfalls beim Wiesn-Anstich mit von der Partie – gemeinsam mit unter anderem SPD-Parteichef Lars Klingbeil feierte der Münchner den Start des Oktoberfests im Schottenhamel-Festzelt.

Später am Tag teilte er auf X (früher Twitter) einen Beitrag der Bayern-SPD, das ihn und Klingbeil samt Maßkrug zeigt. "In meiner nächsten Rede im Bierzelt sage ich: ‚Bei uns in Bayern darf man anziehen, was man will!‘ Denn konservative Internet-Eiferer wollen uns vorschreiben, was wir wann zu tragen haben. Dabei ist Bayern ein Freistaat!"

Ein Seitenhieb in Richtung Ministerpräsident Markus Söder? Möglich… Der CSU-Chef betont häufig, dass es im Freistaat keine Verbote gebe, diese vielmehr von der Opposition forciert werden würden. Ein beliebtes Beispiel dabei: Das Gender-Thema, das die Christsozialen prinzipiell ablehnen.

Von Brunn jedenfalls sieht’s mit Humor: "Andererseits war heute für manche vielleicht auch nur die Hhitze zu viel… Deswegen hatte ich auch meinen Janker ausgezogen", schreibt der SPD-Landtagsabgeordnete weiter.

(v.l.) Christian Vorländer, Lars Klingbeil, Florian von Brunn. © Daniel von Loeper

Mit einem CSUler war sich der Sozialdemokrat am Anstich-Tag dann aber doch einig. "Klar kann man ihm nicht verbieten zu kommen, aber ich gebe Herrn Spaenle ausnahmsweise recht", sagte er der AZ. Um wen es dabei ging? Hubert Aiwanger, der für mächtig Wirbel im Schottenhamel sorgte. CSU-Mann Ludwig Spaenle, Antisemitismus-Beauftragter in der Landesregierung, sagte zuvor: "Er soll die Klappe halten. Denn langsam wird es grenzwertig."

+++ Vermüllte Wiesn? Warum es auf dem Oktoberfest keine Mülleimer gibt +++

Montag, 18. September, 8.24 Uhr: Auf dem Oktoberfest gibt es keine Mülleimer auf dem Gelände – lediglich an den Essensständen stehen ein paar wenige. Das hat einen ganz bestimmten Grund – die AZ erklärt, warum das so ist.

+++ Warteschlangen auch auf der Wirtshaus-Wiesn +++

Nicht nur auf der Theresienwiese wurden am Samstag um 12 Uhr reihenweise Bierfässer angezapft. Auch die Münchner Innenstadtwirte haben die Wiesntradition hochleben lassen und ihre Lokale wiesnschön gemacht. Offiziell eröffnet wurde die diesjährige Wirtshaus-Wiesn von keinem Geringeren als Ludwig II. Schließlich gäbe es ohne die Hochzeit seines Großvaters mit Therese gar keine Wiesn.

Der Schauspieler Sepp Daser schmiss sich ins volle Kini-Ornat. "Es ist mir eine Ehre und Freude, die Wirtshaus-Wiesn 2023 eröffnen zu dürfen, die so eng mit der Tradition und der Geschichte meiner königlichen Familie verbunden ist", sagt er und zapft mit zwei Schlägen ein Fass Oktoberfestbier von Augustiner im Klosterwirt an.

Das dürfte ganz schön heiß gewesen sein. Der Schauspieler Sepp Daser eröffnet im Kini-Kostüm die Wirtshaus-Wiesn. © Ole Zimmer

Der Wirt Gregor Lemke ist Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte, der die Wirtshaus-Wiesn 2020 ins Leben gerufen hat. "Die Wirtshaus-Wiesn bringt Wiesn-Flair und -Gefühl auch in die Innenstadt. Ganz München ist Wiesn!", verspricht Lemke. Insgesamt 40 Betriebe nehmen teil, vom Gasthaus übers Café bis zum Pub und bieten spezielle Wiesn-Schmankerl an. So hat der Schnitzelwirt ein Wirtshauswiesn-Cordon-Bleu mit Obazdem, Speck und Zwiebeln auf der Karte und die Pizzarei eine extra Pizza-Kreation.

Am Samstag bilden sich immer wieder kleine Schlangen. Das erste Fass im Augustiner am Platzl zapfte der Wirt Oliver Wendl selbst an – und zwar mit nur einem Schlag. Wie es aussieht, kann die Wiesn durchaus noch etwas von den Wirtshäusern lernen!

+++ Luitpold Prinz von Bayern über Wiesn: "Abart des Kölner Karnevals" +++

17.52 Uhr: Luitpold Prinz von Bayern, Ururenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III., ist kein großer Wiesnfan. "Also ich schaue mir die Wiesn an, ich schaue mir verschiedene Zelte an, aber meistens im Kurzdurchgang", sagte er dem Sender Antenne Bayern. Es könne sein, dass er ein- oder zweimal auf die Wiesn in ein Zelt gehe und etwas länger bleibe, insbesondere wenn er Auslandskunden habe, sagte der Unternehmer, dessen Familie die Brauerei Kaltenberg betreibt.

Ein typischer Wiesngänger sei er nicht. "Die Gemütlichkeit, die es früher vielleicht mal auf der Wiesn gegeben hat, ist heute nur noch sehr beschränkt vorhanden und ich sag mal: Eine Abart des Kölner Karnevals in einem Münchner Bierzelt brauche ich nicht."

Es sei schön, wenn Burschen in ihren Lederhosen kämen und wenn sie das auch lebten – "aber wenn das Ganze nur darum geht, ein Kostüm zum Besäufnis zu haben, da muss ich sagen, das muss nicht unbedingt sein", sagte Luitpold Prinz von Bayern dem Sender.

+++ Neuer Trend bei Wiesn-Besuchern am berüchtigten "Kotzhügel" +++

15.33 Uhr: Am berühmt-berüchtigten "Kotzhügel" etabliert sich seit gestern Abend ein möglicher neuer Trend. Am Fuße der Bavaria wurde ein Schlafender mit Pfandflaschen dekoriert. Ein junger Mann in Lederhose fing an, wie unsere AZ-Reporterin beobachtete. Und innerhalb von einer Minute bildete sich eine Traube und alle machten mit. Einige Leute schliefen in der Wiese ihren Rausch aus, andere beobachteten mit noch recht klarem Blick das Treiben rundherum.

Am Fuße der Bavaria ist ganz schön was los. © Carmen Merckenschlager

Acht Flaschen waren es. Eine junge Frau sagte dann im Vorbeilaufen: "Wollen wir auch dieses Spiel spielen und den Typ mit ner Flasche belegen?" Als gerade der nächste Flaschenstapler ansetzte, nahm der Sitznachbar – selbst einen Energydrink in der Hand – die Flaschen weg, damit der junge Mann in Ruhe schlafen konnte.

Grundsätzlich hieß es, dass der berühmte "Kotzhügel" dieses Jahr auf dem Oktoberfest gesperrt sein sollte. Mehr Müll, mehr Schlafende und auch der ein oder andere Sanitäter, der an der Schulter eines Regungslosen rüttelt, laden nicht unbedingt zum Verweilen ein. Durch Kameras, hohe Polizeipräsenz und aufmerksame Security versucht die Stadt seit Jahren, die Causa "Kotzhügel" zu entschärfen. Appetitlich ist zwar anders, aber hier ging es auch schon deutlich schlimmer zu.

+++ Erste Bilanz der Wiesn-Sanitäter +++

14.03 Uhr: Der erste Wiesn-Tag ist rum – für die Sanitäter der Aicher Ambulanz war der Oktoberfest-Auftakt bereits sehr ereignisreich. Insgesamt wurden an Tag eins der Wiesn 646 Patienten durch Ärzte und Sanitäter versorgt, die Fahrtragen rückten 264 Mal aus. "Die Zahlen sind hoch, allerdings lässt sich keine signifikante Steigerung im Vergleich zu den ersten Wiesn-Samstagen der Vor-Corona-Jahre feststellen", teilt die Aicher Ambulanz mit.

Der erste Patient wurde bereits vier Minuten nach Öffnen des Geländes von den Sanitätern versorgt. Er stürzte beim Ansturm auf die Theresienwiese und zog sich Schürfwunden zu. Der erste stark betrunkene Patient kam dafür vergleichsweise spät, erst um 15.38 Uhr, an der Sanitätsstation an.

Auch das mobile CT auf dem Oktoberfest kam bereits am ersten Tag zum Einsatz. Ein 60-jähriger Münchner zog sich bei einem Sturz äußere Kopfverletzungen zu. Die Ärzte stellten bei der Untersuchung eine Blutung im Schädelinneren fest, die eigentlich in einer Klinik hätte überwacht werden müssen.

Der Patient beharrte jedoch erst darauf, nach Hause zu gehen. Die Sanitäter riefen deshalb bei der Ehefrau des 60-Jährigen an und informierten sie. Die Frau konnte "ihren Einfluss aufgrund vieler Ehejahre offensichtlich eindringlicher geltend machen und ihren Ehemann schließlich zu einem Krankenhausaufenthalt überzeugen", heißt es im Bericht.

+++ Wiesn-Besucher schlägt Bedienung Maßkrug auf den Kopf +++

11.45 Uhr: Gleich am ersten Wiesn-Tag ist eine Bedienung im Armbrustschützen-Festzelt mit einem Maßkrug schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, kam es am Anstich-Tag gegen 22.15 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Besuchern. Eine Bedienung aus dem Landkreis Straubing-Bogen wollte schlichten, woraufhin einer der beiden ihr einen Maßkrug so heftig auf den Kopf schlug, dass dieser zerbrach. Die 46-Jährige erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde, sie wurde umgehend behandelt.

Der Täter konnte unerkannt flüchten. Er trug laut Polizei eine "Fake-Tracht" (Stofflederhose und ein grün-weiß-kariertes Trachtenhemd), einen Vollbart und sprach Spanisch. Wer im Gangbereich der Station 53/54 im Armbrustschützen-Festzelt etwas beobachtet hat, soll sich bitte bei der Polizei (Tel.: 089/29100) melden.

11.38 Uhr: Rund 9.500 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen sind am Sonntag durch München zum Oktoberfest gezogen. Blumengeschmückte Brauereigespanne und Prachtkutschen begleiteten den Trachtenumzug - einer der größten der Welt.

Traditionell findet der große Trachtenumzug immer am ersten Wiesn-Sonntag statt. © Daniel von Loeper

Traditionell findet der große Trachtenumzug immer am ersten Wiesn-Sonntag statt. © Daniel von Loeper

Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch aus Österreich, Italien, der Schweiz, Kroatien, Siebenbürgen und Serbien reihten sich in den sieben Kilometer langen Zug ein. Tausende Schaulustige säumten bei strahlendem Sonnenschein die Straßen, um das farbenfrohe Spektakel zu sehen.

Das "Münchner Kindl", verkörpert von der Wirtstochter Franziska Inselkammer als lebende Wappenfigur der Landeshauptstadt, führte reitend den Zug an. Auch die legendäre Bräurosl war hoch zu Ross dabei. Die Brauertochter soll in die Zelte des Vaters geritten sei, um dort jodelnd und Maßkrug schwenkend für Stimmung zu sorgen.

In festlich geschmückten Ehrenkutschen begleiteten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Zug.

+++ Achterbahn-Unfall auf der Wiesn: Mehrere Verletzte +++

8.59 Uhr: So schön der erste Wiesn-Tag startete, so schlimm endete er: Am späten Abend ist es auf dem Oktoberfest zu einem Achterbahn-Unfall gekommen, gegen 22.15 Uhr stießen zwei Wagen des Fahrgeschäfts "Höllenblitz" zusammen. Zuerst hatte die " " berichtet.

Hier können aktuell keine Tickets gekauft werden. © Julia Wohlgeschaffen

Wie die Polizei berichtet, rollte nach ersten Erkenntnissen ein Waggon gegen den dahinterfahrenden. Acht Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom Sanitätsdienst ambulant behandelt, sie kamen auf die Sanitätsstation der Wiesn. Wie der Einsatzleiter der Aicher Ambulanz auf AZ-Nachfrage mitteilte, kamen drei der Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Bei den Verletzungen soll es sich überwiegend um Verletzungen an der Halswirbelsäule handeln, manche Fahrgäste erlitten zudem ein Schleudertrauma. Insgesamt waren 14 Sanitäter mit zwei Tragen vor Ort.

Insgesamt acht Personen wurden beim "Höllenblitz"-Unfall verletzt. © API/Viviane Simon

Nach dem Unfall wurde der "Höllenblitz" durch die Polizei gesperrt. Die Ursache ist noch unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen – hierfür zieht die Polizei auch einen Gutachter hinzu.

+++ Großer Trachtenzug steht in den Startlöchern +++

Sonntag, 17. September, 8.25 Uhr: Einer der größten Trachtenzüge der Welt ist heute durch München unterwegs zum Oktoberfest. Rund 9.500 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen laufen dieses Jahr mit. Start des Zugs ist um 10 Uhr.

Die Münchner Moriskentänzer zeigen akrobatische Einlagen. Begleitet werden die Trachtler von Festkutschen und geschmückten Brauerei-Gespannen. In farbenprächtigen traditionellen und historischen Gewändern präsentieren die Teilnehmer Brauchtum und zum Teil auch alte Handwerkskunst.

Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch aus dem Ausland reisen dafür an. Unter anderem Gäste aus Österreich, Südtirol, Italien, der Schweiz, Kroatien, Siebenbürgen und Serbien reihen sich in den sieben Kilometer langen Zug ein. Voran reitet das Münchner Kindl, das Amt hat derzeit die Wirtstochter Franziska Inselkammer inne.

In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) und Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne).

Die Wiesn 2023 im Livestream

+++ Kunstflieger malt Wiesn-Herzl an Oktoberfest-Himmel +++

22.25 Uhr: Erst waren es weiße Bögen am Himmel, die manchen Wiesngast zum Staunen brachten. Am Ende prangte ein riesiges Herz am Oktoberfesthimmel. Der Kunstflieger Sascha Odermann malte es - mit Sondergenehmigung der Deutschen Flugsicherung, wie er betont - an den tiefblauen Oktoberfesthimmel.

Der ehemalige deutsche Meister in Motorkunstflug und Lufthansapilot habe erst eine Herzseite gemalt, dann die andere, sagte ein Sprecher des Segelflugzentrums Königsdorf in Oberbayern, wo das Flugzeug der Flugtechnischen Forschungsgruppe Akaflieg München gestartet war. "Er ist ein sehr erfahrener Herzmaler - das muss man richtig gut können, um ein schönes Herz zu malen."

Ein großes Herz prangt über dem Festgelände des Oktoberfests am blauen Himmel. © Sabina Crisan/dpa

Manche hätten anfangs geglaubt, es werde ein Maßkrug oder eine Pobacke. Andere wiederum dachten, jemand mache seiner Liebsten eine Liebeserklärung. "Ich habe das Herz einfach nur gemalt aus Freude über den Start der Wiesn", sagte Odermann, Flugschaupilot und selbst Wiesnfan. "Es war ein Herzensangelegenheit. Ich wollte den Wiesnbesuchern eine Freude machen."

Das Herz in drei Kilometern Höhe hatte rund eineinhalb Kilometer Durchmesser. Das Wetter sei mit schwachem Wind optimal gewesen. "Ich habe eine Höhe ausgesucht, in der wenig Bewegung ist", sagte Odermann. Um den weißen Rauch zu produzieren, wird Paraffinöl in den Abgasstrom eingespritzt. Beim Verdampfen macht das die Streifen - wie Disconebel. "Beim nächsten Mal mal ich eine Brezn und einen Maßkrug", kündigte Odermann an.

+++ Traumwetter zum Wiesn-Start – Wochenstart wird regnerisch +++

18.46 Uhr: Pünktlich zum Wiesn-Start am Samstag präsentierte sich das Wetter in München von seiner besten Seite. Auch am Sonntag, zum traditionellen Trachten- und Schützenzug, dürfen sich die Besucher des Oktoberfestes noch über viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen um die 26 Grad freuen.

Am Montag dann der erste Wetterdämpfer. Die Woche beginnt am Morgen zwar noch mit Sonne und leicht bewölktem Himmel, doch schon am Mittag zieht es immer mehr zu und am Nachmittag kann es Regen und leichte Gewitter geben und die Temperaturen fallen unter die 20-Grad-Marke.

Auch der Dienstag beginnt wolkig, doch im Verlauf des Tages kann sich die Sonne immer wieder durchsetzen und es bleibt weitestgehend trocken, allerdings auch etwas kühler mit Temperaturen bis maximal 19 Grad.

+++ Politiker zeigen Aiwanger bei seinem Wiesn-Auftritt die kalte Schulter +++

14.48 Uhr: Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat erst am Freitag kurzfristig für die Wiesn zugesagt. Am Samstag waren alle Augen auf den Freien-Wähler-Chef gerichtet. Doch viele Politiker-Kollegen mieden Aiwanger: CSU-Stadtrat Hans Theiss sagte der AZ, er wolle kein Foto mit ihm, Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) stand wegen Aiwanger vom Tisch auf und Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle erklärte, der Wirtschaftsminister "soll die Klappe halten".

+++ Monika Gruber übernimmt Anstich in der Schützenlisl +++

12.39 Uhr: Kurz nach OB Reiter hat Kabarettistin Monika Gruber in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn angezapft. Sie würde am liebsten jeden Tag aufs Oktoberfest, sagte sie der AZ. Mehr dazu hier.

+++ O'zapft is! Wiesn offiziell eröffnet +++

12.03 Uhr: O'zapft is! Mit zwei Schlägen hat Münchens OB Dieter Reiter das erste Faß angezapft, somit ist das 188. Oktoberfest offiziell eröffnet.

+++ Anstich-Tag: Alle Infos im Liveblog +++

Samstag, 16. September, 7.15 Uhr: Es ist so weit, die Wiesn startet wieder – und zwar heute! Für den Anstich gibt es einen eigenen Liveblog, in dem es alle News und Infos zum ersten Oktoberfest-Tag gibt. Viel Spaß beim Mitlesen!

+++ Trotz Bierpreis-Erhöhung – Ralf Moeller geht auf die Wiesn: "Habe gespart" +++

16.24 Uhr: Schauspieler Ralf Moeller (64) will trotz hoher Bierpreise auch dieses Jahr aufs Oktoberfest gehen. "Ich habe gespart. Die Maß Bier kostet ja in diesem Jahr 14 Euro - 12 habe ich schon", scherzte er am Donnerstagabend in München bei der Vorstellung des ersten Elektroautos der Luxusmarke Rolls-Royce.

Er gehe davon aus, dass auch sein Freund Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, sich die Wiesn, die an diesem Samstag startet, nicht entgehen lassen werde.

+++ Erbrochenes vor der Haustür? Besonderer Service für Wiesn-Anwohner +++

16.21 Uhr: Von einem gibt es während der Wiesn-Zeit auf jeden Fall nicht zu wenig: betrunkene Oktoberfest-Gänger. Doch die bereiten vielen Anwohnern rund um die Theresienwiese oftmals Probleme.

Um die durch Wiesn-Gäste entstandene Verschmutzung der Grundstücke zu beseitigen, bietet die Stadt deshalb auch dieses Jahr wieder einen Reinigungsservice für Privatgrundstücke an. Wer an der Theresienwiese oder im näheren Umfeld wohnt und Verunreinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Wiesn-Gäste feststellt, kann über eine Webseite den Reinigungsservice beauftragen.

Alle Aufträge, die bis 10 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag erledigt. Alle später eingehenden Meldungen werden dann spätestens am Folgetag abgearbeitet. Während der Wiesnzeit steht dazu täglich von 8 bis 16 Uhr ein mobiles Reinigungsteam mit Fahrzeug und Hochdruckreiniger bereit. Das Team reinigt private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor, nicht aber Gehwege oder öffentliche Straßenbereiche.

Das Einsatzgebiet des Reinigungsteams wird im Norden begrenzt durch die Bayer- und Landsberger Straße, im Osten durch den Verlauf Paul-Heyse-, Pettenkofer- und Goethestraße, im Süden durch die Hans-Fischer- und Lindwurmstraße, sowie im Westen durch die Ganghofer-, Holzapfel- und Gollierstraße.

+++ Keine Bierzeltreden: Oktoberfest ist wahlkampffreie Zone +++

Freitag, 15. September, 13.57 Uhr: Das Oktoberfest bleibt kurz vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober wahlkampffreie Zone. "Die Betriebsvorschriften verbieten Wahlkampfauftritte – anders als in den Bierzelten auf anderen Volksfesten üblich", erläuterte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU). "Das Münchner Oktoberfest ist keine Wahlkampfarena."

Erst Anfang August hatte sich die Politik beim Gillamoos zum Schlagabtausch getroffen – dieses Mal unter dem Eindruck der Flugblatt-Affäre um Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Das Volksfest in Abensberg in Niederbayern wird alljährlich zur Bühne der Bundes- und Landespolitik. Auch auf den Volksfesten im Bad Griesbacher Ortsteil Karpfham (Landkreis Passau) und in Aschau im Chiemgau wurden Festzelte zuletzt zur Polit-Bühne.

Auf dem Oktoberfest legt hingegen Paragraf 46 der Betriebsvorschriften fest: Politische Veranstaltungen – einschließlich Wahlkampf – sind ebenso verboten wie Benefizveranstaltungen, Modenschauen und Meinungsumfragen. Auch Werbung ist nicht zulässig, ebenso wenig wie das kostenlose Verteilen von Werbegeschenken.

Zur Eröffnung der Wiesn kommen zwar traditionell zahlreiche Landespolitiker, teils reisen auch Gäste aus Berlin an. Doch tatsächlich blieben politische Aussagen zwar nicht immer ganz, aber weitestgehend draußen.

+++ Bahn- und Straßenverkehr wegen Oktoberfest umgeleitet +++

16.49 Uhr: Um den hohen Besucherandrang während der Wiesn zu koordinieren kommt es in München ab dieser Woche zu einigen Änderungen beim Bahn- und Straßenverkehr.

Für eine verbesserte Verkehrsführung und mehr Sicherheit während des Oktoberfests ist dazu am Beginn der Westendstraße eine Sperre mit Pflanztrögen errichtet worden. Sie unterbindet die Durchfahrt für den motorisierten Fahrverkehr in die (verlängerte) Theresienhöhe.

Zudem wird die zwischen Holzapfelstraße und Theresienhöhe bestehende Einbahnregelung in der Westendstraße während des Oktoberfests aufgehoben, um die Erreichbarkeit der Anlieger zu ermöglichen. Am Beginn der Zufahrt der Westendstraße, östlich Holzapfelstraße, wird eine Vorsperre errichtet.

Die zwischen Landsberger Straße und Westendstraße bestehende Einbahnregelung der Holzapfelstraße wird zudem während der Wiesn in Richtung Norden (hinführend zur Landsberger Straße) "gedreht".

Mit diesen Änderungen wird erprobt, den Verkehrsfluss im Bereich der Schießstättstraße und der Schwanthalerstraße im Westend zu verbessern, indem es eine weitere Ausfahrtsmöglichkeit zur Landsberger Straße gibt. Im Rahmen des Abbaus der verkehrlichen Sperrringe um das Oktoberfestgelände werden auch diese Verkehrsregelungen bis zum 6. Oktober zurückgenommen.

Die "MVG" stellt pünktlich zu Wiesn-Beginn mehr als 200 weitere Mitarbeiter ein. Dennoch könne es vor allem auf den Linien U4 und U5 zu stark überfüllten Bahnen kommen. Um Probleme zu vermeiden, wird daher empfohlen wenn möglich einige Stationen früher auszusteigen und die letzten Meter zur Theresienwiese zu laufen. Vom Hauptbahnhof wären das knapp 15 Minuten Fußweg.

Des weiteren werden am Samstag und Sonntag einige Tram- und Buslinien aufgrund einer Straßensperrung in der Innenstadt umgeleitet. Konkret betroffen davon sind die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28 sowie die Buslinien 58/68 und 132.

+++ So wird das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende +++

11.10 Uhr: Etwa acht Stunden Sonnenschein, 25 Grad und fast wolkenloser Himmel: Zum Wiesn-Start am Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestes Volksfestwetter voraus. Am Morgen könne es zwar auch in München noch Nebelfelder geben, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag. "Spätestens bis zum Anstich wird sich aber die Sonne durchsetzen."

Am Sonntag soll es demnach mit bis zu 28 Grad sogar noch etwas wärmer werden. Das erste Wiesn-Wochenende scheint zumindest wettertechnisch perfekte Bedingungen zu bekommen. An den Tagen danach soll es Wolken und teils auch etwas Regen geben, zumindest aber bei Temperaturen über 20 Grad.

Wirte, Schausteller und Marktkaufleute hoffen für die 18 Festtage bis 3. Oktober auf ruhiges und sonniges Herbstwetter. Das Oktoberfest 2022 – das erste nach zwei Corona-bedingt abgesagten Festen – war regelrecht ins Wasser gefallen. Bei viel Regen und Temperaturen von teilweise um zehn Grad wurde schließlich an den Eisständen sogar Glühwein ausgeschenkt.

Die Festleitung kann gemäß den Betriebsvorschriften den Verkauf von Glühwein tageweise genehmigen, wenn der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt ist. Vermutlich vor allem wegen des nasskalten Wetters kamen im Vorjahr auch weniger Gäste als sonst: Laut Leitung besuchten rund 5,7 Millionen Menschen das Fest, mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen.

+++ Traditioneller Wiesn-Rundgang mit OB Reiter und Baumgärtner +++

Donnerstag, 14. September, 6.39 Uhr: Mit dem traditionellen Rundgang über das Wiesn-Gelände stimmen sich Vertreter der Stadt München, Wirte, Schausteller und Marktkaufleute am Donnerstagvormittag (10 Uhr) auf das größte Volksfest der Welt ein. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) werden dabei die Neuheiten vorstellen.

+++ Michael Käfer bekommt zum Wiesn-Jubiläum riesigen Krug geschenkt+++

20.30 Uhr: Seit einem halben Jahrhundert prägt die Käfer Schänke in ihrer Almhütten-Optik und mit ihren prominenten Gästen nun die Wiesn mit. Deshalb hat es sich Paulaner-Chef Andreas Steinfatt nicht nehmen lassen, Michael Käfer am Mittwoch ein Präsent zu überreichen. "Von Anfang an durften wir als Brauerei mit dabei sein und deshalb ist es Zeit, Danke zu sagen", so Steinfatt.

Das Geschenk, ein eigens angefertigter Drei-Liter-Steinkrug mit einem bunten Motiv, das alles zeigt, was Käfer ausmacht: einen Käfer, die Zahl 50, eine Almhütte, Paulaner-Bier und natürlich Champagner. Michael Käfer nimmt den Krug, ein Einzelstück, dankend entgegen und bedankt sich ebenfalls für die Partnerschaft, aus der inzwischen eine Freundschaft geworden sei.

Der Gastronom erzählt, dass die Verbindung Käfer-Paulaner sogar schon fast 100 Jahre bestehe. Seine Großeltern betrieben schon um 1930 herum einen kleinen Lebensmittelladen in Bogenhausen, in dem sie auch Bier verkauften. In der Nähe war ein Wirtshaus und die Straße eng. Der Hausbesitzer wollte nicht, dass ständig zwei Bierwagen dort vorbeifuhren und bestimmte, dass die beiden sich auf einen Lieferanten einigen sollten. Und das war Paulaner. "Glück gehabt!" sagt Andreas Steinfatt.

+++ OB Dieter Reiter übergibt Spendenschecks der Wiesn-Stiftung +++

18 Uhr: Auch dieses Jahr hat die Münchner Wiesn-Stiftung wieder Geld für soziale Projekte gesammelt. Insgesamt konnte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eine Stiftungssumme von 65.360 Euro an zehn Projekte verteilen.

Von dem Geld gingen 25.000 Euro der Stiftungssumme an den Aktion Brücke. Die Obdachlosenhilfe kümmert sich um Menschen ohne festen Wohnsitz, versorgt sie mit Kleidung, Essen oder betreut sich beispielsweise auch nach dem Antritt einer Haftstrafe oder bietet Hilfe bei Suchterkrankungen. Mit 5000 Euro unterstützt die Wiesn-Stiftung auch den Verein BrotZeit. Der Verein versorgt Kinder aus schwierigen Verhältnissen in Schulen mit einem kostenlosen Frühstück. Schauspielerin Uschi Glas ist Vorstand des Vereins.

Insgesamt 65.360 Euro hat die Münchner Wiesn-Stiftung an zehn soziale Projekte verteilt. Oberbürgermeister Dieter Reiter verteilt am Mittwoch die Schecks. Für den Verein BrotZeit ist auch Uschi Glas als Vereinsvorsitzende dabei. © Daniel von Loeper

"Seit über 20 Jahren werden Kinder mit Frühstück versorgt. Besonders stolz macht mich, dass noch nie ein Frühstück ausgefallen ist. Die Ehrenamtlichen finden immer wieder eine Lösung. Ihnen gilt mein Dank. Das Schlimme ist nur: Der Bedarf steigt immer weiter. Umso wichtiger sind solche Spenden", so Glas.

Auch der OB dankt allen Ehrenamtlern. "Wenn wir sie nicht hätten, würde München nicht so funktionieren, wie es das heute tut. Mein Traum wäre, dass es das Ehrenamt nicht mehr braucht. Aber davon sind wir noch weit entfernt", sagte Reiter. Derweil war bei den Gästen die Wiesnvorfreude schon zu spüren. Auch wenn noch einiges zu tun sei bis zum Anstich. "Ich ziehe gerade noch mein Büro um", sagte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte.

+++ Experte warnt vor Cyber-Kriminalität auf der Wiesn +++

16.57 Uhr: Die Wiesn-Vorfreude steigt, auch bei Cyberkriminellen, sagt Holger Unterbrink, Technical Leader bei Cisco Talos Deutschland. Er gibt Tipps wie sie ihre Daten, auch auf dem Firmenhandy, schützen.

Schalten Sie die WLAN-Funktion, Bluetooth und NFC aus und lassen Sie sich nicht automatisch mit Hotspots verbinden.

Scannen Sie keine QR-Codes.

Teilen Sie mit Fremden keine privaten Informationen, wenn diese auch Ihren vollen Namen kennen. Solche Informationen können für Social Engineering-Angriffe missbraucht werden.

Schalten Sie die Zahlungs-Funktion Ihres mobilen Endgeräts aus.

Geben Sie keinem Fremden Ihr mobiles Endgerät für ein Foto.

Achten Sie darauf, dass Ihr Passwort nicht unbemerkt mitgelesen wird.

Nutzen Sie keine fremden Powerbanks oder andere Lademöglichkeiten, auch hier können Schadprogramme aufgespielt werden.

Schalten Sie Ihre Multifaktor-Authentifizierungen (MFA) bei allen wichtigen Systemzugängen an.

Minimieren Sie vorab die Zeitspanne, bis sich die Bildschirmsperre ihres Handys oder Laptops aktiviert.

Wenn Ihnen ein mobiles Endgerät (Diensthandy, Laptop) entwendet wurde oder Sie es nicht mehr finden: Sperren Sie es aus der Ferne, melden Sie den Verlust der Polizei (Wiesn-Wache der Polizei München) und informieren Sie Ihren IT-Administrator. Dazu sind Sie auch rechtlich verpflichtet. Der IT-Administrator kann Ihren Account in digitale Quarantäne schieben.

+++ Betrunken auf den E-Scooter? Anbieter bauen mit Reaktionstest vor +++

12.42 Uhr: Man kennt die Berichte von Wiesngängern, die zu tief ins Glas geschaut und dann mit einem E-Scooter unsanft gegen einen Baum geprallt sind. Das ist nicht nur ein unangenehmer Abschluss eines Oktoberfestabends, sondern kann auch gefährlich sein. Immerhin erreicht man mit einem E-Scooter deutlich mehr Geschwindigkeit als torkelnd zu Fuß. Wie Konkurrent Voi (siehe Eintrag vom 12. September) unterbindet auch Anbieter Lime, dass zu betrunkene Menschen die E-Scooter nutzen können.

Demnach müssen – wie schon 2022 – ab Samstag, 12 Uhr alle, die einen E-Scooter von Lime ausleihen wollen, einen Reaktionstest bestehen, der in der Ausleih-App angezeigt wird. Der Test misst die Reaktionszeit im Millisekunden. Wer ihn nicht besteht, kann den Roller nicht freischalten. Wer es mehrmals versucht und scheitert, wird gleich für längere Zeit gesperrt. Außerdem können rund um die Wiesn ab 17 Uhr gar keine E-Scooter von Lime mehr ausgeliehen werden.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, will man so einen positiven Beitrag zu mehr Sicherheit auf dem Oktoberfest leisten. Zahlen aus dem vergangenen Jahr hat Lime auch parat: Demnach haben 2022 94,1 Prozent derjenigen, die sich am Reaktionstest versucht haben, bestanden. Ein winziger Bruchteil, lediglich drei Prozent, ließen den E-Scooter trotz eines bestandenen Tests stehen.

+++ Fünf Erste-Hilfe-Stationen beim Einzug der Wiesnwirte +++

Mittwoch, 13. September, 9.12 Uhr: Am Samstag reiten die Festwirte mit Gespann auf der Theresienwiese ein. 40 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes sorgen dabei für die sanitätsdienstliche Betreuung, sollte etwas passieren. Vom Start bis zur Theresienwiese werden fünf Erste-Hilfe-Stationen eingerichtet.

Mitglieder der BRK-Motorradstreife sind ebenfalls im Einsatz. Am Sonntag ziehen rund 9.500 Mitwirkende beim Trachten- und Schützenzug durch die Stadt. 158 ehrenamtliche Rotkreuzler, Malteser und Münchner Johanniter kümmern sich entlang der Zugstrecke um etwaige Notfälle. Sie sind auf 16 Erste-Hilfe-Stationen aufgeteilt.

+++ Aktuelle Aufbau-Bilder: Bald wird wieder ozapft +++

15.28 Uhr: Spätestens jetzt sollte die Lederhose abgebürschtelt und die Dirndlbluse gebügelt werden, denn: Am Samstag heißt es "O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn 2023". Dann stürmen wieder die Besucher aus München und der Welt auf die Theresienwiese, schunkeln zünftig auf der Bierbank oder drehen ein paar Runden im Kettenkarussell. Gesungen wird, geschmust und gelallt – Wiesn-Fans sind schon jetzt ganz aufgeregt. Die anderen packen vermutlich schon ihre Koffer, um während des Wiesn-Wahnsinns das Weite zu suchen.

In den Biergärten sitzt es sich auch noch eher unkommod: Hier ein Kabel, da ein Schlauch, da eine Hebebühne. Hier wird halt noch gearbeitet. © Sigi Müller

So oder so: Der Aufbau ist indes noch in vollem Gange. Die letzten Bretter werden zusammengespaxt, an der Dekoration wird noch gefeilt und die restlichen Glühbirnen eingedreht. Bereits im Juli rollten die ersten Lkw auf die Theresienwiese, rund zehn Wochen vor dem Anzapfen.

Auch die ersten Einschränkungen bestehen schon. Bereits seit dem 8. September kommt es teils zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Aufbauarbeiten. Ab Samstag werden wieder die Sperrringe eingerichtet. In den Äußeren Sperrring dürfen Anlieger weiter einfahren. Bavariaring und Theresienhöhe hingegen markieren den Mittleren Sperrring. Der ist für Autos komplett gesperrt. Genauere Infos folgen in den kommenden Tagen. Derweil also am besten schon mal den Gamsbart kämmen und die Vorfreude genießen.

Das Gerüst der Wilden Maus aus dem Jahr 1994 steht. Noch fehlen die Gondeln für die Fahrgäste. © Sigi Müller

+++ Voi führt bei E-Scootern wieder Wiesn-Alkoholtest ein +++

Dienstag, 12. September, 11.49 Uhr: Pünktlich zum Wiesn-Start hat die TUM gemeinsam mit dem schwedischen E-Roller-Anbieter Voi erste Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sich mit den häufigsten Unfallursachen im Zusammenhang mit E-Scootern beschäftigt – das hat jetzt auch Einfluss auf deren Verfügbarkeit während des Oktoberfests.

In Zusammenarbeit mit der Stadt habe man sich auch dieses Jahr wieder dazu entschieden, während der Wiesn-Zeit das Angebot an E-Rollern stark einzuschränken. Bestehende Parkzonen werden begrenzt, dafür aber auch neue geschaffen. In den Abendstunden ist außerdem dauerhaft ein Alkohol-Reaktionstest nötig, um einen Roller des Anbieters entsperren und ausleihen zu können.

Um Trunkenheitsfahrten der Wiesn-Gäste bei Nacht komplett zu vermeiden, greift der Hersteller auch zu noch drastischeren Maßnahmen. Ab 17 Uhr werden rund um das Oktoberfest-Gelände alle Roller deaktiviert. Nutzbar sind die Fahrzeuge dann erst wieder in den Morgenstunden.

Nicht nur bei Autos, sondern auch bei E-Rollern sollte trotzdem immer eins gelten: Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass beim Fahren von E-Rollern unter Alkoholeinfluss schnell der Verlust des Führerscheins droht.

+++ Grippe, Corona, RSV: Impfungen kommen für Oktoberfest zu spät +++

Montag, 11. September, 8.29 Uhr: Zwei Mal hat die Stadt das Oktoberfest wegen der Pandemie abgesagt. Im vergangenen Jahr gab es noch besorgte Stimmen – doch die Riesen-Wiesn-Welle blieb aus. Heuer bereitet Sars-CoV-2 den Medizinern vor dem größten Volksfest der Welt nur noch wenig Kopfzerbrechen. Die bierselige Enge voller Festzelte bleibt aber ein Eldorado für Krankheitskeime und vor allem für leicht übertragbare Erkältungsviren. Millionen Gäste aus aller Welt werden erwartet – und mit ihnen diverse Erreger.

Schon vor der Pandemie begann regelmäßig kurz nach dem Wiesnstart in München das große Niesen: Das Phänomen "Wiesn-Grippe" ist lange bekannt – und gehört dazu wie die Maß Bier und das Hendl. Die Wiesn werde erneut die Zahl der Atemwegserkrankungen steigen lassen, sagt der Leiter der Infektiologie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner. "Aber ich sehe keine Notwendigkeit, Sars-CoV-2 noch besonders herauszuheben."

Auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, der Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte, sagt: "Es kann das Infektionsgeschehen durch die Wiesn etwas angeheizt werden." Es sei aber anders als in den ersten beiden Pandemie-Jahren absolut vertretbar, das Volksfest wie früher zu feiern. "Die Wiesn wird nicht dazu führen, dass die Intensivstationen volllaufen."

Wendtner, in der Pandemie einer der vorsichtigsten in der Diskussion um Corona-Schutzmaßnahmen, sieht in diesem Herbst und Winter erstmals einigermaßen entspannt entgegen. Anders als 2022 habe es keine Sommerwelle gegeben. "Ich glaube nicht, dass wir eine riesige Welle wie bei Omikron erwarten. Da bin ich optimistisch für diesen Winter." Dennoch sollten Risikopatienten, Ältere und Gesundheitspersonal sich gegen Corona impfen lassen, ebenso gegen Grippe und unter Umständen auch gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV).

Sowohl die Grippe als auch die RSV-Saison war 2022 sehr früh gestartet, im September und Oktober – genau zur Wiesnzeit. Mit einer Impf-Vorsorge für die Wiesn wird es zeitlich aber knapp.

Der Grippe-Impfstoff soll bis Monatsmitte ausgeliefert werden. Die neuen Corona-Vakzine könnten laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab 18. September in den Praxen sein – zwei Tage nach dem Oktoberfest-Start. Und bis nach einer Impfung ein wirksamer Schutz eintritt, vergeht mindestens eine Woche. "Wenn ich könnte, würde ich mich noch vor dem Oktoberfest gegen Influenza und Corona impfen lassen. Aber für einen Impfschutz rechtzeitig zur Wiesn wird es nicht reichen", sagt Spinner.

In den Fokus rückte nach der Welle bei Kindern im vergangenen Winter das RS-Virus. Es trifft, so die Ärzte, keineswegs nur Kleinkinder, sondern auch Erwachsene. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass RSV auch auf dem Oktoberfest eine Rolle spielen wird", sagt Spinner.

Wendtner warnt, das RS-Virus könne auch bei Erwachsenen schwere Verläufe auslösen. Die Zahl der Todesfälle aus den USA sei 2022 überraschend hoch gewesen. Zwei RSV-Impfstoffe sind inzwischen zugelassen – aber nur einer davon, Arexvy, ist in deutschen Apotheken verfügbar. Die Stiko hat zudem noch keine Empfehlung ausgesprochen.

"Wir sind vorbereitet – auf alles, was passieren kann. Da gehören auch Infektionskrankheiten dazu", sagt Michel Belcijan von der Wiesn-Sanitätsstation der Aicher-Ambulanz. Desinfektion und Mundschutz stünden bereit. Aber: "Wir gehen dieses Jahr von einem Normalbetrieb aus." Die Wiesn-Ärzte wie auch umliegende Kliniken müssen seit jeher vor allem Alkoholräusche und Verletzungen durch Schlägereien oder Maßkrug-Scherben behandeln.

Lufthansa bietet Wiesn-Sonderflüge aus London an

Samstag, 9. September, 12.59 Uhr: Auch bei den Briten erfreut sich das Oktoberfest größter Beliebtheit. Und damit die Feierwütigen von der Insel auch zahlreich nach München kommen können, bietet die Lufthansa zwischen dem 15. September und 1. Oktober Sonderflüge an.

Insgesamt sollen elf zusätzliche Verbindungen geplant sein, die jeweils um 19.55 Uhr vom Flughafen London-Stansted aus starten sollen. Ankunft in München soll um 22.45 Uhr sein. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte die Lufthansa mehrfach Sonderflüge zum Oktoberfest angeboten.

