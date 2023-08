News zum Oktoberfest 2023: Kaum noch Aufzuchtbetriebe – Hofbräuzelt bietet heuer kein Spanferkel an  

Am 16. September ist es endlich wieder soweit: Das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese startet. Alle Entwicklungen und Neuigkeiten gibt es hier im AZ-Newsticker.

München - Eine besonders lange Wiesn wird es heuer geben, wenn vom 16. September bis zum 3. Oktober das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese stattfindet. Und weil Vorfreude doch die schönste Freude ist, informieren wir Sie ab sofort in unserem Wiesn-Ticker über die Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt.

Wie jedes Jahr gibt es auch diesmal im Vorfeld hitzige Debatten: Sei es wegen der sexistischen und rassistischen Bilder auf einigen Fahrgeschäften, sexistischen Liedern, dem Bierpreis oder dem kulinarischen Angebot. Außerdem gab es einen Wiesn-Eklat vom vergangenen Jahr, der auch Monate nach dem Ende des Oktoberfests 2022 noch Thema war.

In unserem Wiesn-Ticker finden Sie News, Bilder und Videos rund ums Oktoberfest 2023 – viel Spaß beim Lesen.

Kaum noch Aufzuchtbetriebe: Hofbräuzelt bietet heuer wohl kein Spanferkel an

Samstag, 5. August, 14.29 Uhr: Droht dem Oktoberfest eine Spanferkel-Krise? Viele Aufzuchtbetriebe sollen bereits geschlossen haben, unter anderem, weil sie die Umstellung auf neue EU-Tierwohl-Sanktionen nicht finanzieren können, berichtet die "Bild" am Samstag. "Das Geschäftsmodell Spanferkel gibt es nicht mehr. Es gibt kaum noch Aufzuchtbetriebe. Früher habe ich pro Woche 200 bis 300 Spanferkel pro Woche geschlachtet, jetzt sind es nur noch etwa 120 pro Woche", wird der Münchner Großhändler Willi Mühlbauer von der Zeitung zitiert.

Er werde zur Wiesn noch liefern können, aber lange nicht die üblichen Mengen. Auch die Preise seien gestiegen: 2018 habe ein 20-Kilo-Spanferkel 80 Euro gekostet, heuer müsse er für das gleiche Schwein 120 bis 130 Euro bezahlen. Im Hofbräu-Zelt reagieren die Verantwortlichen bereits. "Wir haben heuer kein Spanferkel auf der Karte. Du bekommst es schwer her und es ist zu teuer im Einkauf. Das wollen wir unseren Gästen nicht antun", sagt Hofbräu-Zelt-Wirtin Silja Steinberg, die stattdessen Schweinsbraten auf die Karte setzen will.

So geht's komfortabel mit dem Camper aufs Oktoberfest

Freitag, 4. August, 16.17 Uhr: Reisen mit dem Wohnmobil liegt voll im Trend, und auch zur Wiesn-Zeit werden viele Camper in München unterwegs sein. Um die Festwiese herum und in den umliegenden Straßen gibt es jedoch keine Parkmöglichkeiten für Wohnmobile. Campern drohen gerade während dieser Zeit hohe Bußgelder für Parken auf nicht gekennzeichneten Flächen.

Im vergangenen Jahr war das Oktoberfest-Camping ausnahmsweise auf einem kleineren Ausweichgelände (Am Mitterfeld) zu finden, 2023 präsentiert sich der nach Angaben der Anbieter "größte Campingplatz Münchens für Wohnmobile während der Wiesn" wieder auf seinem seit 2011 gewohnten Standort am De-Casperi-Bogen (Zufahrt Tor 9 der Messe, Anreise über die A94, Ausfahrt Feldkirchen-West) auf dem Gelände des Flohmarkts München-Riem.

Der Platz ist vom 13. September bis 4. Oktober rund um die Uhr geöffnet und bietet auf einer Fläche von 150.000 Quadratmetern Stellplätze für bis zu 1.500 Wohnmobile – 800 Stellplätze verfügen über einen Stromanschluss direkt am Platz. Die nächste U-Bahn-Station (U2, Haltestelle Messestadt-Ost) mit Anschluss zur Theresienwiese ist lediglich 100 Meter entfernt.

Vom Wiesn-Camp im Olympischen Reitstadion (A94, Ausfahrt Daglfing) ist das Oktoberfest auf der Theresienwiese mit der S2 in knapp 25 Minuten erreichbar und bietet auch für Camper ohne eigenes Fahrzeug reichlich Optionen. Zur Verfügung stehen Wohnmobil-Stellplätze (35 Euro pro Nacht inklusive zwei Personen, jede weitere Person 15 Euro, kein Strom- oder Wasseranschluss), Pop-up-Cabins (ab 99 Euro, maximal zwei Personen), Wiesn-Lofts (ab 109 Euro, max. zwei Personen), Almhütte (ab 155 Euro, max. vier Personen), Plätze fürs eigene Zelt (18 Euro pro Nacht/Person) und Mietzelte (ab 59 Euro, max. drei Personen).

Das Camping München-Thalkirchen (Zentralländstraße 49) in der Nähe des Tierparks Hellabrunn bietet Raum für rund 300 Zeltplätze sowie etwa 300 Wohnwagen- und Wohnmobilstellplätze direkt am Isarkanal an. Der Campingplatz mit seiner umzäunten Kies- und Resenfläche ist sehr gut mit Bus (Haltestelle vor der Tür) und Bahn zu erreichen.

Vom Waldcamping München-Obermenzing ermöglichen der Bus (Linie 164, Haltestelle Campingplatz Obermenzing) und die S2 (bis Hackerbrücke) eine schnelle Anreise zur Wiesn. Der Platz liegt in der Nähe der Autobahn im Münchner Westen, angeboten werden über 200 Stellplätze und 15 Mietunterkünfte. Reservierungen werden nicht entgegengenommen.

Jetzt schnell sein: Großer Andrang auf Ferienunterkünfte

Donnerstag, 3. August, 18 Uhr: Im vergangenen Jahr besuchten während des Oktoberfests rund 5,7 Millionen Gäste die Theresienwiese, und auch 2023 ist mit einem enormen Andrang zu rechnen. Wer von weiter weg anreisen möchte, sollte sich bei der Buchung einer Unterkunft sputen – denn wie das Ferienhaus-Portal "holidu" meldet, sind beispielsweise am ersten Wiesn-Wochenende nur noch 13 Prozent der Ferienwohnungen in München verfügbar. Für das zweite Wochenende sieht es da etwas besser aus (21 Prozent), während in der letzten Woche nur noch vier Prozent der Unterkünfte in München verfügbar sind.

Nach der "holidu"-Analyse ist ein Aufenthalt in München sogar teurer als in den Top-Metropolen Paris (169 Euro) und Zürich (96 Euro) im selben Reisezeitraum: Demnach zahlen Wiesn-Gäste durchschnittlich 169 Euro pro Person und Nacht für Ferienwohnung/Ferienhaus (Reisezeitraum 18. bis 25. September).

Wer ins Münchner Umland ausweicht, kann deutlich sparen: In Erding kosten Ferienunterkünfte 68 Euro pro Person und Nacht, in Dachau sind es 84 Euro. Ähnlich sieht es in Fürstenfeldbruck (90 Euro) und Freising (100 Euro) aus. Von Rosenheim (60 Euro) ist man mit dem Zug in rund 40 Minuten in München.

Wiesnzelt hat neue Band: Münchner Zwietracht feiert Oktoberfest-Comeback

17.42 Uhr: Es ist sein Lieblingszelt auf dem Oktoberfest – und in diesem Jahr tritt er dort erstmals mit seiner Band Münchner Zwietracht auf. "Schon früher, als ich mit meiner Oma über die Wiesn gegangen bin, haben mich der Steckerlfisch und der Geruch bei der Fischer-Vroni fasziniert", sagt Wolfgang Köberle, der die nach eigenen Angaben "populärste Oktoberfest-Band der Welt" vor 32 Jahren gründete.

20 Jahre spielte die Münchner Zwietracht auf der Wiesn im Hippodrom, danach fünf Jahre im Marstall, 2019 das letzte Mal. "Dann kam Corona, und im vergangenen Jahr war dann bis Mai nicht klar, ob die Wiesn stattfindet, und ich habe andere Aufträge angenommen", erzählt der Bandleader im Gespräch mit der AZ. Er habe zufällig mitbekommen, dass die Münchner Musikanten um Sepp Folger nur noch nachmittags in der Fischer-Vroni auftreten wollen, "dann sind wir uns mit dem Wirt Johann Stadtmüller schnell einig geworden".

Auch größere Zelte wie die Bräurosl oder das Schützenzelt hätten Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt, aber die Entscheidung stand: "Die Fischer-Vroni hat mit ihrem Platz für rund 4.000 Leute die optimale Größe, da verschwindest du nicht auf der Bühne."

Die Band Münchner Zwietracht ist seit fast 30 Jahren auf dem Oktoberfest zuhause. © Münchner Zwietracht

So legt die Münchner Zwietracht eine Art Wiesn-Neustart hin – für Köbele (Bandleader/Bass) und seine inzwischen fünf weiteren Band-Mitglieder Heinz Fuhrmann (Trompete), Andi Häckel (Keyboard/Akkordeon), Pete Lautenschläger (Schlagzeug), Chris Furtner (Gesang/Gitarre) sowie Danny Klupp (Leadgitarre) eine schöne Herausforderung.

Künstliche Intelligenz zeigt "große Bierflut" auf der Wiesn

Mittwoch, 2. August, 15.27 Uhr: "Was wäre, wenn?" – diese Frage hat sich der Tech-Journalist Michael Förtsch in Zusammenhang mit dem Oktoberfest gestellt: Was wäre, wenn es im Jahr 2021 beim Oktoberfest wegen eines Tornados eine große Bierflut gegeben hätte?

Das hat er eine künstliche Intelligenz gefragt, und die hat abgeliefert: Denn die KI kann mittlerweile nicht nur täuschend echte Bilder ausspucken, sondern vermehrt auch Videos. Die sind zugegebenermaßen noch nicht ganz so fotorealistisch wie die Standbilder und haben oft noch einen recht surrealen Anstrich. So jedenfalls soll sich laut KI damals die "große Bierflut" zugetragen haben:

Und auch die dazu generierten "Fotos" sind eindrücklich:

KI-generierte Fotos, die eine "Bierflut" auf dem Oktoberfest zeigen. © Michael Förtsch

KI-generierte Fotos, die eine "Bierflut" auf dem Oktoberfest zeigen. © Michael Förtsch

Projekt "Sichere Wiesn" feiert 20-jähriges Bestehen

17.38 Uhr: Ganz nach dem Motto "null Toleranz gegenüber Übergriffen" bietet das Team vom Frauentelefon und dem Projekt "Sichere Wiesn" seit 20 Jahren Hilfe für Frauen und Mädchen an, die auf dem Oktoberfest gewalttätig oder sexuell belästigt werden. Aber auch bei anderen Problemen kann geholfen werden: Von verlorenen Handys bis zu einer Begleitung für den Nachhauseweg war schon alles dabei, berichten die freiwilligen Mitarbeiter.

Vor 20 Jahren startete das Projekt unter dem Namen "Security-Point" am Rande der Wiesn, inzwischen ist es fester Bestandteil im Servicezentrum.

Die Nachfrage ist groß: Letztes Jahr suchten rund 450 Frauen Hilfe beim Team, was zeigt, dass Projekte wie dieses immer noch nötig sind. Zu finden im Servicezentrum hinter dem Schottenhamelzelt (Eingang "Erste Hilfe"). Geöffnet an allen Wiesntagen von 18 bis 1 Uhr; Fr, Sa, So sowie am 2. und 3. Oktober ab 15.30 Uhr.

Präventionsprojekt Wiesn-Gentleman ruft zu friedlichem Miteinander auf

Dienstag, 1. August, 14.22 Uhr: Unter dem Slogan "Respekt ist meine Stärke!" setzt sich Condrobs in diesem Jahr wieder für Respekt und Zivilcourage rund um das Oktoberfest ein. Als überkonfessioneller Träger mit sozialen Angeboten in ganz Bayern hilft die aus einer Selbsthilfe-Initiative entstandene Organisation benachteiligten Menschen und ihren Angehörigen.

"In hitzigen Situationen cool bleiben, die persönlichen Grenzen jeder anderen Person respektieren und sich hilfsbereit für andere einsetzen – das wollen wir mit dem Wiesn-Gentleman vermitteln", sagt Condrobs-Vorstand Frederik Kronthaler über das Präventionsprojekt: "Beim Feiern auf der Wiesn bleiben der Respekt und die Zivilcourage leider oft auf der Strecke. Wir rufen daher dazu auf, die Grenzen von Mitfeiernden zu wahren, hinzuschauen, wenn jemand in Not ist und zu helfen oder Hilfe zu holen."

Als Schirmherr unterstützt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das Projekt, zahlreiche Prominente setzen sich für die Aktion ein, als Hauptbotschafter fungiert Schauspieler Stefan Murr. Für die am 29. September mit OB Reiter stattfindende Verleihung des Wiesn-Courage-Preises wählt eine prominente Jury aus den eingesandten Geschichten zu wahren Begebenheiten den Gewinner oder die Gewinnerin auswählen.

Teilnehmen können alle, die sich auf dem Oktoberfest für ein respektvolles Miteinander stark gemacht haben, unter wiesngentleman@condrobs.de können auch Berichte über Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben, eingesendet werden.

Helene Fischer spielt Konzerte in München: Kommt sie zur Wiesn?

Montag, 31. Juli, 15.58 Uhr: Am 20. August 2022 gab sie in München ihr einziges Deutschland-Konzert des Jahres. Jetzt kommt Helene Fischer zurück in die bayerische Landeshauptstadt und begeistert diesmal nicht das Publikum auf dem Messegelände in Riem, sondern in der Olympiahalle.

Und das mit gleich fünf Konzerten, die allesamt während der Wiesn über die Bühne gehen: Am 26., 27., 29. und 30. September und am 1. Oktober tritt Helene Fischer in der Olympiahalle auf. Konzentriert sich der Schlager-Star ganz auf die Tournee oder nutzt die 38-Jährige den Aufenthalt in München auch für einen Abstecher auf das größte Volksfest der Welt? Es sieht aktuell nicht danach aus. "Bisher ist kein Besuch der Wiesn in München geplant", erklärte ihr Management am Montag auf AZ-Anfrage.

71 Konzerte mit über 700.000 Fans sollen während Helene Fischers Tournee "Rausch live" 2023 über die Bühne gehen, der Start der Tournee musste nach einer Rippenfraktur der Schlager-Ikone auf April verschoben werden – die Sängerin hatte sich die Verletzung bei akrobatischen Proben zugezogen. Im Moment legt Helene Fischer eine Konzert-Pause ein, bevor sie dann Ende August mit Nachholterminen (25./26./28./29./31.08. sowie 01.09./02.09.) in der Kölner Lanxess-Arena wieder einsteigt.

Mehr Toiletten, weniger Sitzplätze – Kufflers Weinzelt baut um

Sonntag, 30. Juli, 12.20 Uhr: In Kufflers Weinzelt wird es dieses Jahr etwas anders aussehen, als es die Wiesn-Besucher bisher gewohnt waren. Um mehr Komfort für die Gäste zu ermöglichen, wird es einen neuen Container mit Damentoiletten geben – dafür werden allerdings 20 Plätze verschwinden. Im Hauptschiff des Wiesn-Zelts werden acht neue Boxen direkt vor der Bühne aufgestellt, die Sitzplatzanzahl ändert das aber nicht. An der Ost- und Südfassade werden nach historischem Vorbild handgemachte Girlanden angebracht.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit rüsten die Wirte auf. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage angebracht und selbst die Mitarbeiter würden heuer nachhaltig produzierte Arbeitskleidung tragen, heißt es in einer Mitteilung. Beim Essen und Trinken wird sich hingegen, abgesehen von ein paar neuen Weinsorten, nicht viel verändern.

Exklusive Touren über die Wiesn-Baustelle

Samstag, 29. Juli, 11.18 Uhr: Auch in diesem Jahr bietet München Tourismus wieder exklusive Touren über das Oktoberfestgelände mit den derzeitigen Aufbauarbeiten an. Dafür wurden die offiziellen Guides der Stadt München von der Wiesn-Festleitung geschult. Sie können zahlreiche Fragen rund um das Oktoberfest und den Aufbau beantworten, zum Beispiel, wie komplex die Logistik ist, nach welchem Zeitplan aufgebaut wird oder warum das Wiesn-Gelände während der Aufbauarbeiten gesperrt ist.

Ab Samstag, 29. Juli, gibt es 90-minütige, deutschsprachige Führungen über die Oktoberfestbaustelle. © Ben Sagmeister

Die Führungen dauern 90 Minuten und finden jeweils samstags und sonntags um 9.30 Uhr und 12 Uhr statt. Die Führungen starten am heutigen Samstag (29. Juli) und dauern bis 27. August an. Die Baustellen-Führungen können oder in den Tourist-Informationen im Rathaus und am Hauptbahnhof gebucht werden. Sie sind nur für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Bei der Führung ist aus Sicherheitsgründen festes Schuhwerk zwingend erforderlich. Helme und Sicherheitswesten werden gestellt.

Bald gibt's die Wiesn auch virtuell

Freitag, 28 Juli, 11 Uhr: Noch 50 Tage, dann startet das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese. Für alle, die das größte Volksfest der Welt nicht selber besuchen können oder wollen – aus welchen Gründen auch immer – hat Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) am Freitag eine Neuerung vorgestellt. Und zwar höchstselbst als virtueller Charakter auf dem Bildschirm.

Bald auch Wiesn am Bildschirm: Eine Münchner Firma entwickelt das virtuelle Oktoberfest. © K5 Factory

Die Wiesn gibt es nämlich bald auch als virtuelle Onlinewelt zu besuchen. In "Oktoberfest – The Official Game" kann man, idealerweise mit VR-Brille, mit seinem digitalen Alter Ego über die Festwiese spazieren, sich mit bajuwarischen Accessoires schmücken, sich mit anderen virtuellen Besuchern austauschen (und vielleicht auch anbandeln?) und Fahrgeschäfte fahren.

Ab September soll es das Spiel, programmiert von der Münchner Softwareschmiede "K5 Factory" als Prototyp zum Ausprobieren geben. Im September 2024 soll es dann offiziell an den Start gehen. Weitere Infos und Updates, wenn es losgeht, .

Lodenfrey präsentiert diesjährige Trachten-Trends fürs Oktoberfest

Donnerstag, 27. Juli, 12.43 Uhr: Mit der Vorfreude stellt sich sogleich die alljährliche Frage: Was trägt Mann – und Frau – dieses Jahr auf der Wiesn? Das Modetraditionshaus Lodenfrey stellt schon jetzt die Trends für das anstehende Oktoberfest vor. Und das nicht zu früh: Richtige Trachtler kaufen schon jetzt die Hirschlederne und das neue Dirndl, denn in 50 Tagen heißt es schon "O'zapft is!"

Die Dirndl strahlen in kräftigen Farben – von saftigem Rot über Cyclam hin zu diversen Grün-Nuancen und rauchig bis royalem Blau. "Auch unser gebranntes Orange darf nicht fehlen", erklärt Lodenfrey-Trachten-Expertin Gabriele Hammerschick. Die Kollektionen sind monochrom gehalten, wenig Muster, wenn dann zart gehalten. Die Stoffe sind auch dieses Jahr hauptsächlich Baumwolle, Leinen, Seide und Samt.

Bei den Blusen ist die Auswahl 2023 besonders groß. Mit Ärmeln oder ohne, hochgeschlossen oder ein wenig offener – hier hat Frau fast freie Auswahl. Aber: "Carmenblusen gehören auch dieses Jahr zu den No Gos", weiß die Expertin. Ein leichter Trend geht übrigens wieder Richtung etwas mehr Ausschnitt. Wer mag, darf also Dekolleté zeigen.

Was Frau drübertragen könnte, wenn's mal frischer werden sollte. © Daniel von Loeper

Bei den Schuhen dürfen kurze Stiefeletten genauso wie Ballerinas getragen werden. "So schön Highheels sind, da steht es sich so schlecht auf der Bierbank", sagt Hammerschick und lacht. Schick sind sie dennoch. Verzichten sollen die Damen aber auf jeden Fall auf Haferlschuhe zum Dirndl, laut Hammerschick ein absolutes No Go!

Lederhose, Hemd und Co.: Die Trachten-Trends für Männer

Auch die Burschen sollten genug Zeit für den Lederhosenkauf mitbringen, wenngleich es da laut Lodenfrey Trachten-Experten Johann Maurer schon mal in 30 Minuten klappen kann, das richtige Stück zu finden. "Der Trend geht klar zu den hellen Hosen", weiß Maurer. Darauf handgearbeitete Stickereien – teils sogar in zweierlei Farben.

Bei den Lederhosen geht der Trend klar zu den helleren Modellen. Auch dunklere Farben mit bunten Stickereien sind erlaubt. © Daniel von Loeper

Das Allerwichtigste ist auch bei der Lederhose, wie sie sitzt: "Passform, Passform, Passform!", betont Maurer inständig. Eine Hirschlederne muss am Anfang besonders eng sein. "Aber die geht auch 20 Kilo mit, wenn's is", so der Experte. Enden sollte die Hose übrigens knapp oberhalb der Kniescheibe.

Dazu trägt Mann am besten ein weißes Hemd. Stehkragen sind auch 2023 beliebt. Wem weiß zu fad ist, kann auf Streifen ausweichen. Aber weiterhin ganz wichtig: Finger weg von Karo! "Tischdecken-Karo ist Hauptbahnhof to go. Bitte nicht!", sagt Maurer. Über dem Hemd sind 2023 Westen mit zarten Mustern in gedeckteren Farben angesagt. Maurer: "Wer sich ganz modisch kleiden will, der kommt um eine Miesbacher Weste nicht herum. Auch wenn das sicher kein Massenphänomen wird."

Zum Outfit werden schwarze Haferlschuhe getragen. Der Hut sollte in dunklem Grün gewählt werden. Ein Charivari darf natürlich sein, "auf Chichi sollte man auf jeden Fall verzichten", sagt Maurer.

Giesinger Bräu will weiterhin aufs Oktoberfest

Mittwoch, 26. Juli, 16.19 Uhr: Steffen Marx (45) träumt noch immer von einem offiziellen Auftritt seines Biers auf dem Oktoberfest – das bestätigte der Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu gerade erst im Gespräch mit der AZ: "Es ist unser klarer Plan, auf die Wiesn zu kommen, weil wir eben entsprechend leistungsfähig sind."

Träumt den Traum von der Wiesn-Präsenz: Steffen Marx, Gründer der Giesinger Biermanufaktur und Spezialitätenbraugesellschaft mbH. © imago/STL

Auch in diesem Jahr lädt die Brauerei von 23. bis 26. August wieder zu ihrer eigenen Festwoche ein, schürt die Vorfreude auf das Oktoberfest und feiert den 18. Geburtstag des Unternehmens. Am Samstag, 26. August, steht dann der obligatorische Umzug an: Der beginnt mit einem Weißwurstfrühstück im Werk 2 in der Lerchenau (Detmoldstraße 40) und setzt sich dann gegen 12 Uhr in Bewegung.

Das Festbier 2023 von Giesinger Bräu hat ein neues Etikett. © Giesinger Bräu

Mit der Kutsche geht es dann in Richtung Giesing, wo gegen 17 Uhr im Giesinger Bräustüberl (Martin-Luther-Straße 2) der Anstich über die Bühne gehen soll. Zu Musik, Schmankerln und Party gibt es das Festbier von Giesinger Bräu. Steffen Marx: "Es gibt keine neue Rezeptur, die Leute waren letztes Jahr ja begeistert. Da neue Etikett ist auch schon fertig und gibt einen Vorgeschmack auf unseren zukünftigen Wiesn-Auftritt."

Regionale Lebensmittel: Bräurosl ausgezeichnet

Dienstag, 25. Juli, 17.15 Uhr: Bei seinem Wiesn-Debüt im vergangenen Jahr musste Bräurosl-Wirt Peter Reichert viel Kritik einstecken: Wegen der Musik, wegen einer Schlägerei mit einem Security und wegen ein paar anderer Dinge. Nun gibt es aber für ihn und sein Zelt auch mal eine gute Nachricht zu verkünden.

Für die Bräurosl war die Wiesn 2022 besonders verregnet. © imago/CEPix

Wegen der Verwendung von regionalen Lebensmitteln auch bei Großveranstaltungen haben das Bayerische Landwirtschaftsministerium und der Dehoga Bayern das Wiesnzelt Bräurosl offiziell als "Ausgezeichnetes Bayerisches Festzelt" zertifiziert.

Lufthansa legt Wiesn-Sonderflüge ab London auf

Montag, 24. Juli, 16.05 Uhr: Die Lufthansa legt zur Wiesn ab London wieder Sonderflüge auf. Anlässlich des größten Volksfestes der Welt möchte die deutsche Fluggesellschaft mehr Flüge von London nach München anbieten, so hat es das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Konkret handelt es sich dabei um 11 zusätzliche Flüge in der Zeit vom 15. September bis zum 1. Oktober, diese sollen jeweils um 19:55 Uhr in London-Stansted starten und um 22:45 Uhr in München landen.

Die Erweiterung des Flugplans begründet Heinrich Lange, Verkaufschef Nordeuropa der Lufthansa Airlines, mit der starken Popularität des Festes unter Briten: "Das Oktoberfest in München erfreut sich weltweit großer Beliebtheit, insbesondere in Großbritannien. Besucherinnen und Besucher aus dem Vereinigten Königreich gehören zu den Top-Nationalitäten auf diesem Fest". Die Sonderflüge der Lufthansa zur Wiesn gab es bereits vor der Corona-Pandemie.

Ausstellung: Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Wiesn

Sonntag, 23. Juli, 15.35 Uhr: Eine Zeitreise zurück in das Jahr 1921 wird aktuell am Isartor gezeigt: Damals drehten nämlich der Münchner Kult-Komiker und seine Partnerin Liesl Karlstadt ihren Oktoberfestfilm. Der Film beinhaltet eine wilde Flucht mit Verfolgungsjagd und einen spektakulären Showdown auf dem Toboggan. Mit dem Film, der außerdem die ersten Filmaufnahmen von der Schaustellergasse enthält, hat Valentin laut den Ausstellungsmachern am Isartor das Filmgenre des "Infotainment" erschaffen, das dokumentarische und Unterhaltungs-Aspekte vereint.

Im Innenhof des Isartors wird der Film vom 20. Juli bis 24. Oktober in einer Ausstellung von Peter Syr gewürdigt. Der Film wird im historischen Kontext erzählt, über QR-Codes kann man beim Besuch einzelne Episoden auf dem eigenen Handy nachschauen.

Was man bei der Ausstellung außerdem lernt: Valentin war selber Schausteller auf der Wiesn: Er hat im Jahr 1921 eine selbst gebaute Froschbahn betrieben.

Zugspitzbahn diese Jahr endgültig nicht dabei

Samstag, 22. Juli, 14.03 Uhr: Nachdem die "Zugspitzbahn" schon im letzten Jahr einen Großteil der Zeit stillstand, wird die Kultachterbahn dieses Jahr gar nicht auf der Wiesn zu finden sein. Nach über 80 Jahren auf dem Oktoberfest wird der blau-weiße Klassiker des Schaustellers Michael Menzel wohl von vielen vermisst werden.

Noch ist unklar, wann die Zugspitzbahn wieder fährt © Daniel von Loeper

Das Ende für den Oktoberfest-Klassiker

Bereits im Mai gab es Gerüchte darüber, dass das Platzgeld aus dem letzten Jahr noch offen sei und die Bahn deshalb für dieses Jahr nicht eingeplant sei. Jetzt bestätigt das Referat für Arbeit und Wirtschaft auf AZ-Anfrage, dass Menzels Fahrgeschäft dieses Jahr nicht auf der Wiesn zu sehen sein wird. Einen direkten Ersatz werde es nicht geben.

"So fühlt sich jeder willkommen": Münchner Kindl befürwortet vegane Angebote auf der Wiesn

Freitag, 21. Juli, 16.15 Uhr: Das Münchner Kindl gehört als Gesicht der Stadt zur Wiesn wie die Maß Bier. In diesem Jahr hat mit Franziska Inselkammer eine echte Oktoberfest-Expertin die Ehre – sind ihre Eltern Katharina und Peter Inselkammer doch als Wirte des Armbrustschützenzelts auf dem Volksfest vertreten.

Die 19-jährige Wirtstochter wird in diesem Jahr jedoch "fremdgehen" müssen, als Münchner Kindl ist sie beim Anstich am 16. September traditionsgemäß bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel anwesend. Auf ihren Auftritt fühlt sich Franziska Inselkammer gut vorbereitet, wie sie im Stadtmagazin "Hallo München" verriet: "Ich bin gerne Botschafterin für München, bin traditionsbewusst. Cool, dass ich meine Geburtsstadt präsentieren darf."

Das Münchner Kindl Franziska Inselkammer (mi.) mit ihren Eltern – den Wiesn-Wirten Katharina und Peter Inselkammer. © IMAGO / STL

Der bayerischen Gastronomie fühlt sich die Studentin besonders verbunden: "Ob Leberkäs oder Weißwürste: Ich mag regionale Münchner Küche. Auch das gute Oktoberfestbier trinke ich als Münchnerin natürlich", wenngleich Franziska Inselkammer im Dienst meist zur alkoholfreien Variante greift. Dass es auf dem Oktoberfest immer mehr fleischfreie Alternativen gibt, befürwortet das Münchner Kindl: "Vegane Angebote auf der Wiesn, das darf in München kein Streitpunkt sein. So fühlt sich auch jeder willkommen!"

Unsicher habe sie sich als junge Frau auf dem größten Volksfest der Welt noch nie gefühlt, sagte Inselkammer: "Ich bin schon viele Male auf dem Oktoberfest kontrolliert worden. Mich stört das nicht. Ich vertraue der Münchner Polizei und vertraue auf eine sichere Wiesn!"

Kuriose Volksfest-Rangliste: Die Wiesn landet nur auf dem zweiten Platz

Donnerstag, 20. Juli, 17.20 Uhr: Das Reise-Portal "Travelcircus" hat die Top 9 Jahrmärkte in Deutschland untersucht. Kriterien für die Bewertung waren dabei die Nachfrage, die Beliebtheit auf Instagram und die Anzahl der Attraktionen. Zusätzlich gab es Bonuspunkte für ermäßigte Preise und Live-Musik. Alles in allem konnte das perfekte Volksfest so 20 Punkte erreichen.

Klingt eigentlich nach perfekten Bedingungen für das Oktoberfest. Doch gleich in der ersten Kategorie ist die Wiesn überraschend schwach: Im Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023 wurde laut "Travelcircus" nämlich mit Abstand am meisten nach der Cranger Kirmes bei Google gesucht.

Spitzenreiter ist das größte Volksfest der Welt dafür auf Instagram. Unter dem Hashtag "wiesn" wurden bereits über 610.000 Beiträge geteilt. Da kann freilich kein anderes Fest mithalten. Die meisten Fotos sind – wenig überraschend – im oder vor dem Bierzelt gemacht worden. Da werden Fahrgeschäfte fast schon zur Nebensache. Das zeigt sich auch bei der Auflistung der Volksfeste mit den meisten Attraktionen. Das Oktoberfest schafft es noch nicht einmal unter die besten acht.

Am Endergebnis können damit auch die Bonuspunkte nichts mehr ändern: Insgesamt schafft es die Wiesn nicht auf Platz eins. Am besten bewertet wurde die besagte Cranger Kirmes. Das Oktoberfest in München ist dem Ranking zufolge demnach nur das zweitbeste Volksfest in Deutschland. Von den möglichen 20 Punkte bekommt die Wiesn lediglich 15.

Wegen Oktoberfest: IAA-Protestcamp heuer nicht auf der Theresienwiese

Mittwoch, 19. Juli, 16.14 Uhr: Vom 5. bis 10. September findet in München wieder die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) statt. Gegner planen erneut ein Protestcamp – jedoch kann dieses nicht wie vor zwei Jahren auf der Theresienwiese stattfinden, da dort die Aufbauarbeiten für das Oktoberfest bereits auf Hochtouren laufen. 2021 war das kein Problem: Die Wiesn war wegen Corona ausgefallen.

Oktoberfest-Aufbau: Arbeit an Zelten in vollem Gange

Dienstag, 18. Juli, 11.47 Uhr: Vor rund einer Woche startete der Aufbau des Oktoberfests 2023, mittlerweile ist er bereits in vollem Gange. Die Zelte zeichnen sich auf der Theresienwiese bereits ab, in 60 Tagen beginnt die Wiesn schließlich.

Der Aufbau des Oktoberfests ist in vollem Gange. © Peter Kneffel/dpa

Ein Arbeiter geht auf der Dachkonstruktion eines Bierzelts auf dem Oktoberfestgelände, das zu Hälfte schon mit grünen Planen bespannt ist. © Peter Kneffel/dpa

TÜV bestanden: Das Russenrad ist wieder dabei

Montag, 17. Juli, 14.53 Uhr: 1925 hatte es Premiere auf der Auer Dult sowie auf der Wiesn und seither einen Stammplatz. 2019 dann musste das historische Fahrgeschäft mit dem eigentümlichen Namen pausieren – die Anforderungen des TÜV waren gestiegen. Die Betreiberfamilie (in dritter Generation) sah sich nicht imstande, die technische Aufrüstung umzusetzen und musste das Traditionsfahrgeschäft verkaufen. Dann war das Russenrad während der zwei Corona-Jahre und auch im vergangenen Jahr nicht auf der Wiesn. Auch auf der Maidult war am Platz des Russenrads ein größeres Riesenrad zu finden.

Nun aber die gute Nachricht: Offenbar wurde das alte Fahrgeschäft – das älteste Riesenrad in Bayern – technisch aufgerüstet, sodass es heuer wieder auf dem Oktoberfest dabei sein wird. Das berichtet der Wiesn-Blog .

Gebaut wurde das Russenrad als "russische Schaukel" im Jahr 1925. Es hat eine stolze Gesamthöhe von 14 Metern und 14 Gondeln, die sich recht schnell drehen. Angetrieben wird es durch einen zwölf PS-starken Motor mit Salzwasser-Anlasser.

Warten auf die Wiesn: Kommen heuer wieder mehr Besucher?

Sonntag, 16. Juli, 17.13 Uhr: Noch ist's ein bisserl hin, bis es wieder "O'zapft is!" heißt, der Aufbau fürs Oktoberfest 2023 ist jedoch schon in vollem Gange und bei vielen Münchnern und natürlich Touristen aus aller Welt steigt so langsam aber sicher die Vorfreude aufs größte Volksfest der Welt.

Die Frage, wie viele Besucher es heuer letztendlich insgesamt auf der Theresienwiese werden, ist natürlich noch Zukunftsmusik. Dass es mehr als im vergangenen Jahr werden, dürfte aber sehr wahrscheinlich sein. Denn 2022 kamen "nur" 5,7 Millionen Besucher aufs Oktoberfest. Zum Vergleich: Die letzte Wiesn vor der Corona-Pause zog 2019 insgesamt 6,3 Millionen Menschen aufs Gelände. Einer der Hauptgründe für die eher mauen Besucherzahlen war das schlechte Wetter. Teilweise war es sogar so nass-kalt und greislig, dass an einigen Ständen Glühwein angeboten wurde.

Was ebenfalls dafür spricht, dass es dieses Jahr wieder deutlich mehr Gäste auf dem Oktoberfest werden: 2023 gibt's wegen des Feiertags am 3. Oktober – dem letzten Festtag – eine XXL-Wiesn. Das Oktoberfest dauert diesmal ganze 18 Tage.

Keine "Luxuslösung": Pläne für Gratis-Wasser auf der Wiesn enttäuschen

Samstag, 15. Juli, 10.42 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte die Idee vom "Gratis-Wasser" auf der Wiesn als "die richtige Idee zur richtigen Zeit" gelobt und die exorbitanten Wasserpreise auf dem Oktoberfest kritisiert (siehe Eintrag vom 7. Juli).

Klar ist: Die Bier- und Getränkepreise auf der Wiesn sind jedes Jahr ein Aufreger – der Münchner Stadtrat will daher erreichen, dass es auf dem Oktoberfest künftig kostenloses Trinkwasser gibt. "Dies soll, wenn möglich, bereits zur Wiesn 2023 passieren", heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag.

Unklar blieb dabei, wie das Ganze konkret umgesetzt werden soll. Jetzt stellt sich heraus, dass das erfrischende Nass unmittelbar in der Nähe der Toilettenanlagen sprudeln soll. Hygienisch klingt anders, zumal nicht klar ist, ob und wie das Sicherheitspersonal die Anlagen vor Gästen schützen will, die diese womöglich zweckentfremden.

Und auch die Anzahl der Zapfanlagen für das größte Volksfest der Welt könnte mitunter stutzig machen: "Wir werden wohl vier Waschbecken mit Hähnen aufstellen, idealerweise an den abgewandten Seiten der Toilettenanlagen zu den Gassen hin. Weil dort bereits jemand ist, der ohnehin sauber macht und auch ein Auge auf die Waschbecken halten kann", wird Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) in der " " zitiert. "Eine Luxuslösung" werde es nicht geben, so der Wirtschaftsreferent der Stadt, man werde vor Vandalismus geschützte Waschbecken aus Edelstahl aufstellen.

Weiterer Spaß-Killer: Weil Einwegbecher auf der Wiesn nicht erlaubt sind, müssen die Besucher eigene Behältnisse mitbringen. Das frisch gezapfte Leitungswasser wiederum darf nicht in die Zelte mitgenommen respektive dort konsumiert werden. Der "Bild" sagte Christian Schottenhamel, Vize-Sprecher der Wiesn-Wirte: "Wir leben ja vom Verkaufen und nicht vom Verschenken."

Einiges deutet also darauf hin, als würde von den großen Trinkwasser-Plänen auf der Wiesn nicht sonderlich viel übrig bleiben...

Oktoberfest-Aufbau geht schnell voran: Löwe und Maßkrug bereits da

Freitag, 14. Juli, 16.37 Uhr: Seit 10. Juli darf auf der Theresienwiese offiziell fürs nahende Oktoberfest aufgebaut werden. Und bereits nach wenigen Tagen ist nicht mehr zu übersehen, dass es mit der Wiesn bald losgehen wird. Die Gerüste vieler Zelte stehen bereits, auch der bekannte Löwenbräu-Löwe ist bereits vor Ort und wacht nun übers Gelände. Ebenfalls schon da: Der Maßkrug des Paulaner-Turms. Klicken Sie sich oben durch einige der Aufbau-Bilder.

Hoch hinaus! Der Löwenbräu-Löwe wird auf den Turm gesetzt. © imago/STL

Wiesn-Stifung: Wirte sammeln 65.360 Euro für den guten Zweck

Donnerstag, 13. Juli, 18.15 Uhr: Eine schöne Oktoberfest-Tradition: Auch in diesem Jahr wird die Münchner Wiesn-Stiftung wieder sozial bedürftige Personen und Sozialeinrichtungen in München und Umland fördern. Zehn Projekte von ebenso vielen gemeinnützigen Institutionen werden 2023 unterstützt.

2022 sammelten die Wirte für die Wiesn-Stiftung 50.000 Euro – in diesem Jahr wird es deutlich mehr sein. OB Dieter Reiter wird wieder die Schecks übergeben. © Daniel von Loeper

Insgesamt kommen 65.360 Euro an Spenden zusammen, die per Scheck am Mittwoch, den 13. September 2023 um 14.30 Uhr wieder vor der Bavaria von Oberbürgermeister Dieter Reiter übergeben werden. "Es ist genau dieses soziale Miteinander und Füreinander, das unser München bereichert", so der OB.

Ins Leben gerufen wurde die Wiesn-Stifung 2021 von den Wiesn-Wirten und den auf dem Oktoberfest vertretenen Brauereien. Auch die Stadtsparkasse München zählt zu den Unterstützern. Bis heute kamen über eine Millionen Euro an Geldern für die gemeinnützigen Organisationen der Stadt zusammen. "Unser Anliegen ist es, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Dabei liegen uns besonders die Kinder am Herz", erklärt Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte.

Oide Wiesn: Streit um "Schönheitskönigin" vor Gericht – Wirtin spricht in der AZ

16.17 Uhr: Gerda Reichert wirkt am Mittwoch nach der Verhandlung am Verwaltungsgericht gefasst. Die Enttäuschung über die gerade erlittene Schlappe scheint sich bei der Wirtin der "Schönheitskönigin" in Grenzen zu halten. Geklagt hatte Reichert gegen die Stadt, weil sie im vergangenen Jahr ihren Platz auf der Oidn Wiesn an Lorenz Stiftl verloren hatte. Dabei hatte die Reichert Wiesn und Catering GmbH der prominenten Wirtin mehrmals auf der Oidn Wiesn das Volkssängerzelt "Zur Schönheitskönigin" betrieben. Zuletzt im Jahr 2019. Dann kam die Pandemie.

Und als es 2022 für Reichert und ihr Team auf der Oidn Wiesn weitergehen sollte, funkte ihnen die Stiftl GmbH dazwischen. Wirt Lorenz Stiftl angelte sich für das Jahr 2022 den Platz in der Sparte "Volkssängerzelt". Er hatte bei der Punktevergabe nach den einschlägigen Bewertungsrichtlinien eine höhere Punktzahl erreicht. Gerda Reichert ging also leer aus, wollte das aber nicht so einfach hinnehmen. Sie verklagte die Stadt.

Die Wirtin der "Schönheitskönigin" wollte beim Gericht erwirken, dass nachträglich die Feststellung getroffen werde, dass ihr ein Anspruch auch auf Zulassung zur Oidn Wiesn 2022 zugestanden hätte. Ihre GmbH erhob dabei mehrere Einwendungen gegen die jeweiligen Punktevergaben durch die Stadt, die sie für unzutreffend hält. Dabei geht es unter anderem um die Bewertungskriterien Vertragserfüllung, Technischer Standard, Eigentum, Durchführung und Anziehungskraft.

Blick ins Festzelt "Zur Schönheitskönigin" auf der Oidn Wiesn. © imago/imagebroker

Doch die Stadt München ist sich keinerlei Schuld bewusst. Nach ihrer Auffassung habe sie das ihr zustehende Auswahlermessen hinsichtlich der Zulassung fehlerfrei und sachgerecht ausgeübt. Auch die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts findet, dass das Bewertungsverfahren nicht zu beanstanden gewesen sei. Und auch die konkreten Bewertungen der beiden Konkurrenten seien in Ordnung gewesen. Spätestens jetzt wird klar, dass die Klage wohl keine Chance auf Erfolg hat.

Matthias Prinzler, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts erklärt am Mittwoch, "dass die Klägerin heute in der mündlichen Verhandlung die Klage nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts zurückgenommen hat". Sie habe die Klage zurückgenommen, weil sie selber gemerkt habe, dass die Verhandlung nicht in ihre Richtung lief, berichtet Gerda Reichert auf AZ-Nachfrage. Dass man mit so einer Klage verlieren könne, sei ihr klar gewesen.

Trotzdem kann sie dem Verfahren auch eine positive Seite abgewinnen. Die Vergabekriterien seien "transparenter" geworden, sagt die Wirtin. Ihr Team nimmt es ebenfalls gelassen. Pressesprecherin Andrea Hailer erklärt philosophisch: "Wer weiß, wofür es gut ist." Zum lange Trübsal blasen fehlt auch die Zeit. Bereits am 9. September – also noch eine Woche vor der Wiesn – feiert die "Schönheitskönigin" mit einem Schönheitsköniginnen-Brettl-Spitzen-Feuerwerk im Hofbräuhaus ihren Wiesn-Startschuss mit Roland Hefter, der Couplet AG und vielen anderen. Zumindest in dieser Hinsicht hat Gerda Reichert die Nase vorn.

Mobiles CT auch auf dem diesjährigen Oktoberfest

Das mobile CT, das im vergangenen Jahr auf der Theresienwiese stand. © imago/STL

Mittwoch, 12. Juli, 13.43 Uhr: Auch in diesem Jahr wird es auf dem Oktoberfest wieder ein mobiles CT geben. "Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einen mobilen Computertomographen auf dem Oktoberfest einsetzen können. Die Ausschreibung konnte nun abgeschlossen und der Auftrag vergeben werden. Damit können direkt auf dem Gelände der Theresienwiese lebensbedrohliche Verletzungen schnell identifiziert und gleichzeitig die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser durch vermeidbare Einweisungen entlastet werden", wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

Im vergangenen Jahr wurde auf der Wiesn erstmals weltweit ein mobiles CT im Rahmen eines Volksfests eingesetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen hatte der Stadtrat im Nachgang des Oktoberfests entschieden, dass es auch in diesem Jahr ein mobiles CT auf der Wiesn geben soll.

Gratis-Trinkwasser? Das sagen die Wiesnwirte zur Forderung

17.18 Uhr: Der Stadtratsvorstoß zu kostenlosem Trinkwasser auf dem Oktoberfest sei ein guter Vorschlag für die Wiesn-Besucher, berühre aber das Geschäft in den Bierzelten nicht, sagte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesnwirte. "Die Leute trinken bei uns hauptsächlich Bier. Das Wasser ist nur ein marginaler Umsatzanteil."

Vergangene Woche hatten Stadtratsfraktionen angesichts gestiegener Preise den Antrag gestellt, kostenlose Trinkwasserstationen einzurichten. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro. Die Maß Bier kostet im Schnitt 14,18 Euro.

Wiesn-Zelte schon so gut wie ausgebucht

Dienstag, 11. Juli, 08.26 Uhr: Die Nachfrage nach Wiesntischen besser als im Vorjahr, keine Corona-Sorgen – und eine Wiesn, die zwei Tage länger dauert als sonst: Nun müsse nur noch das Wetter passen, hieß es bei den Wiesnwirten bei der Vorstellung ihres traditionellen Wirte-Kruges (siehe Eintrag von Montagabend).

Die Wiesnwirte, das Münchner Kindl, Wiesn-Stadträtin Anja Berger und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner mit dem neuen Krug. © Vereinigung der Münchner Wiesnwirte

An den Abenden seien die reservierbaren Plätze in den Zelten vielfach schon so gut wie ausgebucht, berichteten die Wirtesprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel am Montagabend.

Die Wiesn beginnt am 16. September und dauert bis zum 3. Oktober. Erstmals wollen die Wirte heuer auf einem Online-Portal Gästen ermöglichen, nicht genutzte Reservierungen zu tauschen oder zu verkaufen, zum originalen Preis. Seit Jahren kämpfen sie gegen Graumarktverkäufe, teils werden auf entsprechenden Portalen mehrere Tausend Euro für einen Tisch verlangt. Die Wirte hingegen verlangen nur den Kauf von Essens- und Getränkegutscheinen sowie eine überschaubare Bearbeitungsgebühr.

Wiesnwirte stellen Festkrug-Design für das Oktoberfest vor

20.15 Uhr: Am Montag wurde der 21. Festkrug der Münchner Wiesn-Wirte im Nockherberger Salettl, dem Pavillon des Paulaner-Biergartens, vorgestellt. "Unser Krug heuer ist weniger symbolisch gemeint, sondern mehr gesellschaftspolitisch", sagt Peter Inselkammer, Wirt des Armbrustschützenzelt und Wirtesprecher, mit den Krug in der Hand.

Ihn ziert dieses Jahr ein Hirsch: ein Fünfzehnender. An jedem der 15 Enden hängt eine Plakette, die eines großen der Wiesnzelte repräsentiert. "Der Hirsch steht aber nicht für die großen Wiesn-Zelte als Platzhirsche auf der Wiesn", erklärt Inselkammer. "Es ist unser gesellschaftspolitischer Beitrag für Gleichstellung und Gleichberechtigung", so Inselkammer.

Ein Fünfzehnender symbolisiert die 15 Festzelte auf dem Oktoberfest. © Petra Schramek

Denn: Jeder Gast könne nun sein Bier "direkt aus dem Hirschen" trinken – nachdem das Motiv auf dem Krug zu sehen ist. Bisher war das Trinken aus dem "Hirschen" nur im Augustiner-Zelt möglich – als Hirschen werden nämlich auch 200-Liter-Holzfässer bezeichnet. Und aus diesen Fässer wird im Augustiner-Zelt auf der Wiesn Bier ausgeschenkt.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) hat den Krug an diesem Montag zum ersten Mal gesehen: "Dieses Mal, finde ich, ist es eine schöne Überraschung", sagt er zu den Wirtesprechern Christian Schottenhammel und Peter Inselkammer. "Ich bin froh, dass ihr diesen Krug als Zeichen der Einigkeit unter den Wiesn-Wirten macht", so Baumgärtner.

Montag, 10. Juli, 08.27 Uhr: Auf der Theresienwiese rollen ab heute wieder Gabelstapler und Lastwagen: Gut zwei Monate vor dem Start des Oktoberfests beginnen die Aufbauarbeiten für das größte Volksfest der Welt, die Theresienwiese wird zur Großbaustelle. Schon vor Tagen waren Bauteile von Zelten angeliefert worden und stapeln sich nun auf dem Festgelände. Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten (siehe Eintrag vom 5. Juli).

Beim offiziellen Start der Bauarbeiten war auch Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) vor Ort. Mit Bauhelm und Schaufel zeigte er sich auf der Theresienwiese. Die Wiesn sei ein Erfolgsmodell, das zeigten die Besucherzahlen, sagte Baumgärtner am Montag. Die erste Wiesn nach zwei coronabedingt abgesagten Volksfesten hatte im vergangenen Jahr rund 5,7 Millionen Besucher angelockt, gut eine halbe Million weniger als die letzte Wiesn vor der Pandemie 2019. Hauptgrund für den geringeren Andrang war aber vermutlich das schlechte Wetter mit viel Regen und Kälte. Deswegen war sogar Glühwein ausgeschenkt worden.

Clemens Baumgärtner steht bei Beginn der Aufbauarbeiten für das Oktoberfest mit Schaufel und Bauhelm auf der Theresienwiese. © Felix Hörhager/dpa

"Wir arbeiten an der Umsetzung", sagte Baumgärtner zum Trinkwasser-Vorstoß im Stadtrat und sprach von einer "sehr guten Idee". Das sei "die richtige Idee zur richtigen Zeit", lobte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kürzlich. Er hatte kürzlich die Wasserpreise auf der Wiesn, aber auch sonst in der Gastronomie angeprangert.

Test: Neues Onlineportal für nicht genutzte Tische

Sonntag, 9. Juli, 13.20 Uhr: Jedes Jahr sind sie wieder ein heiß diskutiertes Thema: Die Wiesn-Reservierungen. Und jedes Jahr gibt es auch wieder Trittbrettfahrer, die Wiesntisch-Reservierungen zu absoluten Wucherpreisen anbieten. Das bekämpfen die Wiesnwirte zwar bereits per anwaltlichen Abmahnungen, die an entsprechende Onlineportale verschickt werden. Trotzdem gibt es aber immer noch viele dieser Wucher-Angebote im Netz. Ein weiteres Ärgernis sind Reservierungen, die dann doch ungenutzt bleiben – aus welchem Grund auch immer.

Mit einem neuen Portal wollen die Wiesnwirte nun den Kampf gegen diese Leer-Reservierungen aufnehmen. Wie die "Bild" berichtet, betreibt die "Festzelt OS GmbH" dieses Jahr zum ersten Mal testweise eine neue Plattform, auf der man Wiesntische zum regulären Preis weiterverkaufen kann. Die Reservierung wird dann aber erst vom Festwirt geprüft, bevor sie auf der Plattform freigegeben wird.

Neben dem Kampf gegen Wucher-Reservierungen ist dieses Portal, das leere Tische abwenden soll, eine weitere Vorgabe der Stadt an die Wiesnwirte.

So sieht das Plakat zum diesjährigen Oktoberfest aus

Samstag, 8. Juli, 15.23 Uhr: Seit vergangenem Februar ist klar, wie das Plakat für die diesjährige Wiesn aussehen wird. Der Gewinner-Entwurf setzt auf Schlichtheit: "Ein klares, reduziertes Motiv, das trotzdem lebendig ist", sagte Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) bei der Vorstellung des Plakats.

Seit 1952 wird der Plakatwettbewerb veranstaltet. 95 Entwürfe wurden eingereicht, 38 schafften es in die Abstimmung.

OB Reiter über Gratis-Wasser auf der Wiesn: "Richtige Idee zur richtigen Zeit"

Freitag, 7. Juli, 12.26 Uhr: Dieses Jahr könnte es erstmals Gratis-Trinkwasser auf dem Oktoberfest geben (siehe Eintrag vom 6. Juli). Das sei "die richtige Idee zur richtigen Zeit", lobte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Ich finde das auf dem Oktoberfest genau den richtigen Weg."

Erst kürzlich hatte Reiter beim Sommerfest der Münchner Innenstadtwirte die hohen Wasserpreise auf der Wiesn, aber auch sonst in der Gastronomie angeprangert – und scherzhaft als neue Maß Wiesn-Bier, die unter zehn Euro kostet, ein Viertelliter-Glas präsentiert. Die Maß Bier wird zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten, im Schnitt 14,18 Euro. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro.

Stadtratsfraktionen fordern Gratis-Trinkwasser auf dem Oktoberfest

Donnerstag, 6. Juli, 13.22 Uhr: In einem gemeinsamen Antrag fordern die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt, CSU/Freie Wähler, Die Grünen – Rosa Liste und FDP/Bayernpartei, dass die Besucher beim diesjährigen Oktoberfest Gratis-Trinkwasser bekommen. Demnach soll es mehrere Stellen außerhalb der Zelte geben, an denen sich die Gäste kostenlos Leitungswasser zapfen können.

Der Grund: Nicht nur der Preis für die Maß Bier steigt von Jahr zu Jahr, auch das Wasser in den Zelten wird immer teurer – teilweise sind heuer bis zu 11,60 Euro für einen Liter Wasser fällig. Für viele Gäste, vor allem Jugendliche, Familien mit Kindern oder Senioren, ist das oft nicht zu bezahlen. Deshalb sollen alle Gäste die Möglichkeit bekommen, auf dem Festgelände kostenlos an Leitungswasser zu kommen.

"Die Wiesn soll ein Volksfest für alle bleiben. Wir stellen uns eine unkomplizierte Lösung vor: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen die Festgäste das gute Münchner Leitungswasser in mitgebrachte Behälter zapfen können", sagt SPD-Stadtrat Roland Hefter zum fraktionsübergreifenden Vorschlag. Und CSU-Chef Manuel Pretzl ergänzt: "Auf der Wiesn soll niemand durstig bleiben. Nicht jeder kann sich eine Maß Wasser für zehn Euro leisten. Kostenlose Wasserspender tragen dazu bei, dass die Wiesn ein Volksfest für alle bleibt."

Wiesn-Stadträtin Anja Berger von den Grünen geht sogar noch einen Schritt weiter. Für sie sei das Gratis-Wasser eine Chance, "das hervorragende Münchner Trinkwasser einem internationalen Publikum zu präsentieren – eine Werbung für unsere Stadt!". Gabriele Neff von der FDP betont, dass das Angebot für alle gilt – natürlich auch für die Gäste, die nicht ins Bierzelt gehen. Gleichzeitig stellt die Stadträtin jedoch auch klar: "Aber auch zwischen zwei Maß Bier schadet ein Schluck Wasser bekanntlich nicht!"

Anlieferung auf der Theresienwiese: Die ersten Bilder

Mittwoch, 5. Juli, 15.06 Uhr: Langsam aber sicher wird's ernst, die ersten Teile für den Oktoberfest-Aufbau liegen mittlerweile auf der Theresienwiese. Auch Bagger und anderes Baugerät wurden bereits aufs Gelände gebracht, seit Dienstag darf angeliefert werden. Ab 10. Juli startet dann der eigentliche Aufbau.

Die ersten Teile fürs Oktoberfest liegen mittlerweile auf der Theresienwiese. Seit Dienstag kann für die Wiesn angeliefert werden. © Sven Barthel

Dann ist, wie jedes Jahr, aus Sicherheitsgründen auch das Betreten der Großbaustelle auf der Theresienwiese verboten. Die Stadt richtet jedoch Querungsmöglichkeiten über das Gelände ein, die bis zum 4. September genutzt werden können.

Die Matthias-Pschorr-Straße ist vom 10. bis einschließlich 30. Juli zwischen der Bavaria und der Schaustellerstraße gesperrt. Während dieser Zeit kann die Straße 5 hinter Käfer- und Weinzelt genutzt werden. Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße ist bis 20. August möglich. Von 31. Juli bis einschließlich 4. September gelten folgende Regelungen:

Von Montag bis Freitag, 20 bis 6 Uhr, sowie an Samstagen und Sonntagen durchgehend offen

Von 6 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr jeweils für zehn Minuten nach jeder vollen Stunde gesperrt

Von 9 bis 16 Uhr vollständig gesperrt

Ab dem 4. September bis einschließlich 13. Oktober ist die Straße komplett gesperrt. Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße ist bis 20. August und dann wieder ab 2. November möglich.

Heuer erstmals veganer Leberkas auf der Wiesn

16.23 Uhr: Im vergangenen Jahr sorgte die vegane Weißwurst in einigen Wiesn-Zelten für gespaltene Meinungen – 2023 könnte es der vegane Leberkas werden, der Premiere auf dem Oktoberfest feiert. Das Start-up, das die veganen Gerichte herstellt hat viele prominente Unterstützer, unter anderem Bayern-Star Thomas Müller. Die AZ hat den Vegan-Leberkas bereits probiert – wie er schmeckt, lesen Sie hier.

Anlieferung für das 188. Oktoberfest startet

Dienstag, 4. Juli, 12.30 Uhr: Noch dauert es einige Wochen, bis es wirklich losgeht. Aber einige erste, kleinere Wiesn-Anzeichen gibt es schon: Ab heute beginnen die ersten Vorbereitungen für den Aufbau auf der Theresienwiese. Dann dürfen die Schausteller und Zeltbetreiber erste Anlieferungen machen. Ab nächstem Montag (10. Juli) wird dann so richtig aufgebaut.