News zum Oktoberfest 2023: Bahn- und Straßenverkehr wegen Oktoberfest umgeleitet

München - Eine besonders lange Wiesn wird es heuer geben, wenn vom 16. September bis zum 3. Oktober das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese stattfindet.

Anstich ist am Samstag, 16. September: Für den ersten Wiesn-Tag gibt es einen eigenen Liveblog der AZ, in dem von frühmorgens bis spätabends berichtet wird.

In unserem Wiesn-Ticker finden Sie News, Bilder und Videos rund ums Oktoberfest 2023 – viel Spaß beim Lesen.

+++ Bahn- und Straßenverkehr wegen Oktoberfest umgeleitet +++

Donnerstag, 14. September, 16.49 Uhr: Um den hohen Besucherandrang während der Wiesn zu koordinieren kommt es in München ab dieser Woche zu einigen Änderungen beim Bahn- und Straßenverkehr.

Für eine verbesserte Verkehrsführung und mehr Sicherheit während des Oktoberfests ist dazu am Beginn der Westendstraße eine Sperre mit Pflanztrögen errichtet worden. Sie unterbindet die Durchfahrt für den motorisierten Fahrverkehr in die (verlängerte) Theresienhöhe.

Zudem wird die zwischen Holzapfelstraße und Theresienhöhe bestehende Einbahnregelung in der Westendstraße während des Oktoberfests aufgehoben, um die Erreichbarkeit der Anlieger zu ermöglichen. Am Beginn der Zufahrt der Westendstraße, östlich Holzapfelstraße, wird eine Vorsperre errichtet.

Die zwischen Landsberger Straße und Westendstraße bestehende Einbahnregelung der Holzapfelstraße wird zudem während der Wiesn in Richtung Norden (hinführend zur Landsberger Straße) "gedreht".

Mit diesen Änderungen wird erprobt, den Verkehrsfluss im Bereich der Schießstättstraße und der Schwanthalerstraße im Westend zu verbessern, indem es eine weitere Ausfahrtsmöglichkeit zur Landsberger Straße gibt. Im Rahmen des Abbaus der verkehrlichen Sperrringe um das Oktoberfestgelände werden auch diese Verkehrsregelungen bis zum 6. Oktober zurückgenommen.

Die "MVG" stellt pünktlich zu Wiesn-Beginn mehr als 200 weitere Mitarbeiter ein. Dennoch könne es vor allem auf den Linien U4 und U5 zu stark überfüllten Bahnen kommen. Um Probleme zu vermeiden, wird daher empfohlen wenn möglich einige Stationen früher auszusteigen und die letzten Meter zur Theresienwiese zu laufen. Vom Hauptbahnhof wären das knapp 15 Minuten Fußweg.

Des weiteren werden am Samstag und Sonntag einige Tram- und Buslinien aufgrund einer Straßensperrung in der Innenstadt umgeleitet. Konkret betroffen davon sind die Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28 sowie die Buslinien 58/68 und 132.

+++ So wird das Wetter am ersten Wiesn-Wochenende +++

11.10 Uhr: Etwa acht Stunden Sonnenschein, 25 Grad und fast wolkenloser Himmel: Zum Wiesn-Start am Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestes Volksfestwetter voraus. Am Morgen könne es zwar auch in München noch Nebelfelder geben, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag. "Spätestens bis zum Anstich wird sich aber die Sonne durchsetzen."

Am Sonntag soll es demnach mit bis zu 28 Grad sogar noch etwas wärmer werden. Das erste Wiesn-Wochenende scheint zumindest wettertechnisch perfekte Bedingungen zu bekommen. An den Tagen danach soll es Wolken und teils auch etwas Regen geben, zumindest aber bei Temperaturen über 20 Grad.

Wirte, Schausteller und Marktkaufleute hoffen für die 18 Festtage bis 3. Oktober auf ruhiges und sonniges Herbstwetter. Das Oktoberfest 2022 – das erste nach zwei Corona-bedingt abgesagten Festen – war regelrecht ins Wasser gefallen. Bei viel Regen und Temperaturen von teilweise um zehn Grad wurde schließlich an den Eisständen sogar Glühwein ausgeschenkt.

Die Festleitung kann gemäß den Betriebsvorschriften den Verkauf von Glühwein tageweise genehmigen, wenn der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt ist. Vermutlich vor allem wegen des nasskalten Wetters kamen im Vorjahr auch weniger Gäste als sonst: Laut Leitung besuchten rund 5,7 Millionen Menschen das Fest, mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen.

+++ Traditioneller Wiesn-Rundgang mit OB Reiter und Baumgärtner +++

Donnerstag, 14. September, 6.39 Uhr: Mit dem traditionellen Rundgang über das Wiesn-Gelände stimmen sich Vertreter der Stadt München, Wirte, Schausteller und Marktkaufleute am Donnerstagvormittag (10 Uhr) auf das größte Volksfest der Welt ein. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) werden dabei die Neuheiten vorstellen.

+++ Michael Käfer bekommt zum Wiesn-Jubiläum riesigen Krug geschenkt+++

20.30 Uhr: Seit einem halben Jahrhundert prägt die Käfer Schänke in ihrer Almhütten-Optik und mit ihren prominenten Gästen nun die Wiesn mit. Deshalb hat es sich Paulaner-Chef Andreas Steinfatt nicht nehmen lassen, Michael Käfer am Mittwoch ein Präsent zu überreichen. "Von Anfang an durften wir als Brauerei mit dabei sein und deshalb ist es Zeit, Danke zu sagen", so Steinfatt.

Das Geschenk, ein eigens angefertigter Drei-Liter-Steinkrug mit einem bunten Motiv, das alles zeigt, was Käfer ausmacht: einen Käfer, die Zahl 50, eine Almhütte, Paulaner-Bier und natürlich Champagner. Michael Käfer nimmt den Krug, ein Einzelstück, dankend entgegen und bedankt sich ebenfalls für die Partnerschaft, aus der inzwischen eine Freundschaft geworden sei.

Der Gastronom erzählt, dass die Verbindung Käfer-Paulaner sogar schon fast 100 Jahre bestehe. Seine Großeltern betrieben schon um 1930 herum einen kleinen Lebensmittelladen in Bogenhausen, in dem sie auch Bier verkauften. In der Nähe war ein Wirtshaus und die Straße eng. Der Hausbesitzer wollte nicht, dass ständig zwei Bierwagen dort vorbeifuhren und bestimmte, dass die beiden sich auf einen Lieferanten einigen sollten. Und das war Paulaner. "Glück gehabt!" sagt Andreas Steinfatt.

+++ OB Dieter Reiter übergibt Spendenschecks der Wiesn-Stiftung +++

18 Uhr: Auch dieses Jahr hat die Münchner Wiesn-Stiftung wieder Geld für soziale Projekte gesammelt. Insgesamt konnte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eine Stiftungssumme von 65.360 Euro an zehn Projekte verteilen.

Von dem Geld gingen 25.000 Euro der Stiftungssumme an den Aktion Brücke. Die Obdachlosenhilfe kümmert sich um Menschen ohne festen Wohnsitz, versorgt sie mit Kleidung, Essen oder betreut sich beispielsweise auch nach dem Antritt einer Haftstrafe oder bietet Hilfe bei Suchterkrankungen. Mit 5000 Euro unterstützt die Wiesn-Stiftung auch den Verein BrotZeit. Der Verein versorgt Kinder aus schwierigen Verhältnissen in Schulen mit einem kostenlosen Frühstück. Schauspielerin Uschi Glas ist Vorstand des Vereins.

Insgesamt 65.360 Euro hat die Münchner Wiesn-Stiftung an zehn soziale Projekte verteilt. Oberbürgermeister Dieter Reiter verteilt am Mittwoch die Schecks. Für den Verein BrotZeit ist auch Uschi Glas als Vereinsvorsitzende dabei. © Daniel von Loeper

"Seit über 20 Jahren werden Kinder mit Frühstück versorgt. Besonders stolz macht mich, dass noch nie ein Frühstück ausgefallen ist. Die Ehrenamtlichen finden immer wieder eine Lösung. Ihnen gilt mein Dank. Das Schlimme ist nur: Der Bedarf steigt immer weiter. Umso wichtiger sind solche Spenden", so Glas.

Auch der OB dankt allen Ehrenamtlern. "Wenn wir sie nicht hätten, würde München nicht so funktionieren, wie es das heute tut. Mein Traum wäre, dass es das Ehrenamt nicht mehr braucht. Aber davon sind wir noch weit entfernt", sagte Reiter. Derweil war bei den Gästen die Wiesnvorfreude schon zu spüren. Auch wenn noch einiges zu tun sei bis zum Anstich. "Ich ziehe gerade noch mein Büro um", sagte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte.

+++ Experte warnt vor Cyber-Kriminalität auf der Wiesn +++

16.57 Uhr: Die Wiesn-Vorfreude steigt, auch bei Cyberkriminellen, sagt Holger Unterbrink, Technical Leader bei Cisco Talos Deutschland. Er gibt Tipps wie sie ihre Daten, auch auf dem Firmenhandy, schützen.

Schalten Sie die WLAN-Funktion, Bluetooth und NFC aus und lassen Sie sich nicht automatisch mit Hotspots verbinden.

Scannen Sie keine QR-Codes.

Teilen Sie mit Fremden keine privaten Informationen, wenn diese auch Ihren vollen Namen kennen. Solche Informationen können für Social Engineering-Angriffe missbraucht werden.

Schalten Sie die Zahlungs-Funktion Ihres mobilen Endgeräts aus.

Geben Sie keinem Fremden Ihr mobiles Endgerät für ein Foto.

Achten Sie darauf, dass Ihr Passwort nicht unbemerkt mitgelesen wird.

Nutzen Sie keine fremden Powerbanks oder andere Lademöglichkeiten, auch hier können Schadprogramme aufgespielt werden.

Schalten Sie Ihre Multifaktor-Authentifizierungen (MFA) bei allen wichtigen Systemzugängen an.

Minimieren Sie vorab die Zeitspanne, bis sich die Bildschirmsperre ihres Handys oder Laptops aktiviert.

Wenn Ihnen ein mobiles Endgerät (Diensthandy, Laptop) entwendet wurde oder Sie es nicht mehr finden: Sperren Sie es aus der Ferne, melden Sie den Verlust der Polizei (Wiesn-Wache der Polizei München) und informieren Sie Ihren IT-Administrator. Dazu sind Sie auch rechtlich verpflichtet. Der IT-Administrator kann Ihren Account in digitale Quarantäne schieben.

+++ Betrunken auf den E-Scooter? Anbieter bauen mit Reaktionstest vor +++

12.42 Uhr: Man kennt die Berichte von Wiesngängern, die zu tief ins Glas geschaut und dann mit einem E-Scooter unsanft gegen einen Baum geprallt sind. Das ist nicht nur ein unangenehmer Abschluss eines Oktoberfestabends, sondern kann auch gefährlich sein. Immerhin erreicht man mit einem E-Scooter deutlich mehr Geschwindigkeit als torkelnd zu Fuß. Wie Konkurrent Voi (siehe Eintrag vom 12. September) unterbindet auch Anbieter Lime, dass zu betrunkene Menschen die E-Scooter nutzen können.

Demnach müssen – wie schon 2022 – ab Samstag, 12 Uhr alle, die einen E-Scooter von Lime ausleihen wollen, einen Reaktionstest bestehen, der in der Ausleih-App angezeigt wird. Der Test misst die Reaktionszeit im Millisekunden. Wer ihn nicht besteht, kann den Roller nicht freischalten. Wer es mehrmals versucht und scheitert, wird gleich für längere Zeit gesperrt. Außerdem können rund um die Wiesn ab 17 Uhr gar keine E-Scooter von Lime mehr ausgeliehen werden.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt, will man so einen positiven Beitrag zu mehr Sicherheit auf dem Oktoberfest leisten. Zahlen aus dem vergangenen Jahr hat Lime auch parat: Demnach haben 2022 94,1 Prozent derjenigen, die sich am Reaktionstest versucht haben, bestanden. Ein winziger Bruchteil, lediglich drei Prozent, ließen den E-Scooter trotz eines bestandenen Tests stehen.

+++ Fünf Erste-Hilfe-Stationen beim Einzug der Wiesnwirte +++

Mittwoch, 13. September, 9.12 Uhr: Am Samstag reiten die Festwirte mit Gespann auf der Theresienwiese ein. 40 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes sorgen dabei für die sanitätsdienstliche Betreuung, sollte etwas passieren. Vom Start bis zur Theresienwiese werden fünf Erste-Hilfe-Stationen eingerichtet.

Mitglieder der BRK-Motorradstreife sind ebenfalls im Einsatz. Am Sonntag ziehen rund 9.500 Mitwirkende beim Trachten- und Schützenzug durch die Stadt. 158 ehrenamtliche Rotkreuzler, Malteser und Münchner Johanniter kümmern sich entlang der Zugstrecke um etwaige Notfälle. Sie sind auf 16 Erste-Hilfe-Stationen aufgeteilt.

+++ Aktuelle Aufbau-Bilder: Bald wird wieder ozapft +++

Dienstag, 12. September, 15.28 Uhr: Spätestens jetzt sollte die Lederhose abgebürschtelt und die Dirndlbluse gebügelt werden, denn: Am Samstag heißt es "O'zapft is! Auf eine friedliche Wiesn 2023". Dann stürmen wieder die Besucher aus München und der Welt auf die Theresienwiese, schunkeln zünftig auf der Bierbank oder drehen ein paar Runden im Kettenkarussell. Gesungen wird, geschmust und gelallt – Wiesn-Fans sind schon jetzt ganz aufgeregt. Die anderen packen vermutlich schon ihre Koffer, um während des Wiesn-Wahnsinns das Weite zu suchen.

In den Biergärten sitzt es sich auch noch eher unkommod: Hier ein Kabel, da ein Schlauch, da eine Hebebühne. Hier wird halt noch gearbeitet. © Sigi Müller

So oder so: Der Aufbau ist indes noch in vollem Gange. Die letzten Bretter werden zusammengespaxt, an der Dekoration wird noch gefeilt und die restlichen Glühbirnen eingedreht. Bereits im Juli rollten die ersten Lkw auf die Theresienwiese, rund zehn Wochen vor dem Anzapfen.

Auch die ersten Einschränkungen bestehen schon. Bereits seit dem 8. September kommt es teils zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der Aufbauarbeiten. Ab Samstag werden wieder die Sperrringe eingerichtet. In den Äußeren Sperrring dürfen Anlieger weiter einfahren. Bavariaring und Theresienhöhe hingegen markieren den Mittleren Sperrring. Der ist für Autos komplett gesperrt. Genauere Infos folgen in den kommenden Tagen. Derweil also am besten schon mal den Gamsbart kämmen und die Vorfreude genießen.

Das Gerüst der Wilden Maus aus dem Jahr 1994 steht. Noch fehlen die Gondeln für die Fahrgäste. © Sigi Müller

+++ Voi führt bei E-Scootern wieder Wiesn-Alkoholtest ein +++

Dienstag, 12. September, 11.49 Uhr: Pünktlich zum Wiesn-Start hat die TUM gemeinsam mit dem schwedischen E-Roller-Anbieter Voi erste Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sich mit den häufigsten Unfallursachen im Zusammenhang mit E-Scootern beschäftigt – das hat jetzt auch Einfluss auf deren Verfügbarkeit während des Oktoberfests.

In Zusammenarbeit mit der Stadt habe man sich auch dieses Jahr wieder dazu entschieden, während der Wiesn-Zeit das Angebot an E-Rollern stark einzuschränken. Bestehende Parkzonen werden begrenzt, dafür aber auch neue geschaffen. In den Abendstunden ist außerdem dauerhaft ein Alkohol-Reaktionstest nötig, um einen Roller des Anbieters entsperren und ausleihen zu können.

Um Trunkenheitsfahrten der Wiesn-Gäste bei Nacht komplett zu vermeiden, greift der Hersteller auch zu noch drastischeren Maßnahmen. Ab 17 Uhr werden rund um das Oktoberfest-Gelände alle Roller deaktiviert. Nutzbar sind die Fahrzeuge dann erst wieder in den Morgenstunden.

Nicht nur bei Autos, sondern auch bei E-Rollern sollte trotzdem immer eins gelten: Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass beim Fahren von E-Rollern unter Alkoholeinfluss schnell der Verlust des Führerscheins droht.

+++ Grippe, Corona, RSV: Impfungen kommen für Oktoberfest zu spät +++

Montag, 11. September, 8.29 Uhr: Zwei Mal hat die Stadt das Oktoberfest wegen der Pandemie abgesagt. Im vergangenen Jahr gab es noch besorgte Stimmen – doch die Riesen-Wiesn-Welle blieb aus. Heuer bereitet Sars-CoV-2 den Medizinern vor dem größten Volksfest der Welt nur noch wenig Kopfzerbrechen. Die bierselige Enge voller Festzelte bleibt aber ein Eldorado für Krankheitskeime und vor allem für leicht übertragbare Erkältungsviren. Millionen Gäste aus aller Welt werden erwartet – und mit ihnen diverse Erreger.

Schon vor der Pandemie begann regelmäßig kurz nach dem Wiesnstart in München das große Niesen: Das Phänomen "Wiesn-Grippe" ist lange bekannt – und gehört dazu wie die Maß Bier und das Hendl. Die Wiesn werde erneut die Zahl der Atemwegserkrankungen steigen lassen, sagt der Leiter der Infektiologie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner. "Aber ich sehe keine Notwendigkeit, Sars-CoV-2 noch besonders herauszuheben."

Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. © Sven Hoppe/dpa

Auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, der Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte, sagt: "Es kann das Infektionsgeschehen durch die Wiesn etwas angeheizt werden." Es sei aber anders als in den ersten beiden Pandemie-Jahren absolut vertretbar, das Volksfest wie früher zu feiern. "Die Wiesn wird nicht dazu führen, dass die Intensivstationen volllaufen."

Wendtner, in der Pandemie einer der vorsichtigsten in der Diskussion um Corona-Schutzmaßnahmen, sieht in diesem Herbst und Winter erstmals einigermaßen entspannt entgegen. Anders als 2022 habe es keine Sommerwelle gegeben. "Ich glaube nicht, dass wir eine riesige Welle wie bei Omikron erwarten. Da bin ich optimistisch für diesen Winter." Dennoch sollten Risikopatienten, Ältere und Gesundheitspersonal sich gegen Corona impfen lassen, ebenso gegen Grippe und unter Umständen auch gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV).

Sowohl die Grippe als auch die RSV-Saison war 2022 sehr früh gestartet, im September und Oktober – genau zur Wiesnzeit. Mit einer Impf-Vorsorge für die Wiesn wird es zeitlich aber knapp.

Der Grippe-Impfstoff soll bis Monatsmitte ausgeliefert werden. Die neuen Corona-Vakzine könnten laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab 18. September in den Praxen sein – zwei Tage nach dem Oktoberfest-Start. Und bis nach einer Impfung ein wirksamer Schutz eintritt, vergeht mindestens eine Woche. "Wenn ich könnte, würde ich mich noch vor dem Oktoberfest gegen Influenza und Corona impfen lassen. Aber für einen Impfschutz rechtzeitig zur Wiesn wird es nicht reichen", sagt Spinner.

In den Fokus rückte nach der Welle bei Kindern im vergangenen Winter das RS-Virus. Es trifft, so die Ärzte, keineswegs nur Kleinkinder, sondern auch Erwachsene. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass RSV auch auf dem Oktoberfest eine Rolle spielen wird", sagt Spinner.

Wendtner warnt, das RS-Virus könne auch bei Erwachsenen schwere Verläufe auslösen. Die Zahl der Todesfälle aus den USA sei 2022 überraschend hoch gewesen. Zwei RSV-Impfstoffe sind inzwischen zugelassen – aber nur einer davon, Arexvy, ist in deutschen Apotheken verfügbar. Die Stiko hat zudem noch keine Empfehlung ausgesprochen.

"Wir sind vorbereitet – auf alles, was passieren kann. Da gehören auch Infektionskrankheiten dazu", sagt Michel Belcijan von der Wiesn-Sanitätsstation der Aicher-Ambulanz. Desinfektion und Mundschutz stünden bereit. Aber: "Wir gehen dieses Jahr von einem Normalbetrieb aus." Die Wiesn-Ärzte wie auch umliegende Kliniken müssen seit jeher vor allem Alkoholräusche und Verletzungen durch Schlägereien oder Maßkrug-Scherben behandeln.

Lufthansa bietet Wiesn-Sonderflüge aus London an

Samstag, 9. September, 12.59 Uhr: Auch bei den Briten erfreut sich das Oktoberfest größter Beliebtheit. Und damit die Feierwütigen von der Insel auch zahlreich nach München kommen können, bietet die Lufthansa zwischen dem 15. September und 1. Oktober Sonderflüge an.

Insgesamt sollen elf zusätzliche Verbindungen geplant sein, die jeweils um 19.55 Uhr vom Flughafen London-Stansted aus starten sollen. Ankunft in München soll um 22.45 Uhr sein. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte die Lufthansa mehrfach Sonderflüge zum Oktoberfest angeboten.

Prominenz testet Oktoberfestbier und stimmt sich auf die Wiesn ein

Freitag, 8. September, 15.43 Uhr: Es gibt Schlimmeres, als sich in fröhlicher Runde durch die sechs neuen Oktoberfestbiere zu kosten. Das dachte sich auch Manuel Pretzl. Der CSU-Stadtrat hat es sich nicht nehmen lassen, an seinem 48. Geburtstag am Donnerstag gemeinsam mit den versammelten Wiesnwirten, Brauerei-Chefs, ihren Braumeistern und Bier-Sommelière Marlene Speck-Waller gemeinsam die offizielle Oktoberfest-Bierprobe in der Max-Emanuel-Brauerei zu feiern.

Ebenfalls dabei: sein Rathauskollege und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU), Wiesn-Stadträtin Anja Berger von den Grünen, die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) und das neue Münchner Kindl Franziska Inselkammer.

Schon zum dritten Mal hat die Bier-Expertin Speck-Waller die Bierprobe begleitet. Sie sagt begeistert zur AZ: "Es ist jedes Jahr wieder die absolute Champions League der Braukunst, die die Braumeister abliefern." Als Rockstars bezeichnet sie die Biermänner gar. Tatsächlich schmecken alle sechs Biere wieder gut und wecken die Wiesnlust.

Nach dem ersten Anzapfen (v.l.): Die Braumeister Rainer Kansy (Hacker), Fritz Geiger (Spaten), Rolf Dummert (Hofbräu), Christian Dahncke (Paulaner), Andreas Brunner (Augustiner) und Bernd Kräußel (Löwenbräu). © Sigi Müller

Verkostet wurden immer zwei Biere zusammen. Den Anfang machten das Augustiner von Braumeister Andreas Brunner und Hofbräu von Rolf Dummert. Zwei Biere, die die AZ-Verkosterin sehr gegensätzlich findet. Gegen das Augustiner, das in diesem Jahr besonders weich und in der Würze genau richtig ausgewogen ist, schmeckt das Hofbräu-Bier viel kräftiger und auch etwas alkoholischer. Da liegen das Löwenbräu-Bier von Braumeister Bernd Kräußel und das Paulaner von Christian Dahncke schon wesentlich näher beieinander.

Beide haben eine feine Hopfennote, das Paulaner schmeckt einen Tick süßer. Das Hacker-Bier von Braumeister Rainer Kansy ist das dunkelste, und das schmeckt man auch: Es ist würziger, malziger als die anderen, und unterscheidet sich deutlich vom etwas süffigeren Spaten von Braumeister Fritz Geiger.

Erster Vorsitzender des Vereins Münchner Brauereien ist Paulaner-Chef Andreas Steinfatt. Der verkündet stolz vor der versammelten Wiesn-Prominenz, dass "Oktoberfestbier" in diesem Jahr erstmals unter dem Qualitätssiegel "Geschützte Geographische Angabe" der Europäischen Union ausgeschenkt wird. Was das Oktoberfestbier seit eh und je kennzeichnet: das Reinheitsgebot, die Münchner Herkunft und eine Stammwürze von mindestens 13,6 Prozent.

Und welches Bier hat Manuel Pretzl an seinem Geburtstag besonders viel Freude bereitet? Da muss der 48-Jährige nicht lange überlegen: "In diesem Jahr ist Augustiner mein Favorit." Da ist die AZ sogar einer Meinung mit dem Jubilar, aber es stimmt schon: Ein Wiesnbier schmeckt eigentlich immer.

Barbie lässt grüßen: Promi-Stylist Sohebi erwartet viel Pink auf der Wiesn

Freitag, 8. September, 9.29 Uhr: Samuel Sohebi erwartet in diesem Jahr ein Oktoberfest mit viel Pink. "2023 ist einfach das Barbie-Jahr und Pink ein absoluter Trend", sagte der Modeberater und Influencer der dpa. "Gerade durch Instagram ist dieser Barbie-Hype echt riesig geworden, und daran kommt in diesem Jahr keiner vorbei."

Samuel Sohebi, Promi-Stylist, Modeberater und Influencer. © Felix Hörhager/dpa

Für Sohebi – der 33-Jährige stylte 2007 Paris Hilton für das Oktoberfest – sind Jeans und Hemd auf der Wiesn ein No-Go: "Es ist eine festliche Tradition und ich finde es extrem wichtig, dass man auch in Tracht auf die Wiesn geht und eben nicht in Alltagsklamotten", betont er. Und eben nicht in Jeans: "Das ist, als würde man in Jeans auf eine Hochzeit oder sonntags in die Kirche gehen."

Modisch sei das Oktoberfest auch wegen der Jahreszeit so wichtig, sagt Sohebi: "September ist das Neujahr in der Modewelt, im September fängt alles wieder von vorne an und darum ist die Wiesn, was das Styling betrifft, eine Plattform für München, aber auch für Bayern und Deutschland. Man zeigt, wer man ist, mit den neuesten Trends." Neben Pink seien das vor allem Blumen – groß auf dem Kopf als Blumenkranz, dezent auf das Dirndl gestickt oder als Brosche.

Wiesnwirt Christian Schottenhamel spürt "überall eine Euphorie"

Mittwoch, 6. September, 12.24 Uhr: Die Schottenhamel-Festhalle ist das älteste Zelt auf der Wiesn (seit 1867), bereits seit 1950 zapft der Münchner Oberbürgermeister hier die erste Maß, und heuer gibt es dort erstmals auch Wein im Angebot. Wirt Christian Schottenhamel – er ist seit 2017 stellvertretender Sprecher der Wiesnwirte – kann kaum erwarten, dass es losgeht. "Im Moment herrscht überall eine Euphorie, eine Lust auf die Wiesn", sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Die Lage bei den Reservierungen sei "wirklich sehr gut", bis auf wenige Tage mittags oder vielleicht an einem Montag- oder Dienstagabend sei das Zelt ausgebucht. Wie seine Kollegen hofft Schottenhamel in erster Linie auf besseres Wetter als bei der kalten, verregneten Wiesn im vergangenen Jahr. Auch die damals noch unsichere Corona-Lage habe dazu geführt, dass der eine oder andere zu Hause geblieben sei: "Nur an den Samstagen mussten wir das Zelt schließen, ansonsten konnten wir es immer offenhalten."

Üblicherweise sei es viel öfter der Fall, dass kein Einlass mehr gewährt werden könne, weil das Zelt eben schon voll sei. Heuer rechnet Christian Schottenhamel auch wieder mit vielen Firmenveranstaltungen. Während die Touristen aus Asien im Vorjahr noch nicht wieder frei reisen konnten, seien sie nun "komplett zurück", wobei die USA nach wie vor die größte Gruppe ausländischer Besucher stelle.

Baustelle Oktoberfest: Matthias-Pschorr-Straße komplett gesperrt

Dienstag, 5. September, 11.40 Uhr: Noch wird auf der Theresienwiese fleißig gewerkelt, doch weil die Arbeiten bereits weit fortgeschritten sind, weht elf Tage vor dem Anstich mehr als nur ein Hauch von Oktoberfest über das Gelände. Bereits seit dem 10. Juli ist das Betreten der Großbaustelle aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Zu Fuß oder mit dem Rad konnten die Münchner die Theresienwiese im Rahmen der fortschreitenden Arbeiten weiter überqueren – in Nord-Süd-Richtung war dies über die Schaustellerstraße bis 20. August möglich und ist erst ab 2. November wieder erlaubt. Seit Montag ist nun auch bis einschließlich 13. Oktober die Matthias-Pschorr-Straße (Bavaria/Bavariaring) für die West-Ost-Querung komplett gesperrt.

Voting: Überraschende Prognose für Wiesn-Hit 2023

Montag, 4. September, 10.45 Uhr: Wir haben Sie gefragt, und Sie haben abgestimmt: Welches Lied wird wohl dieses Jahr – zumindest wenn es nach den AZ-Lesern geht – zum Wiesn-Hit in den Festzelten auf dem Oktoberfest?

Das erstaunliche Resultat unserer Umfrage: Eine deutliche Mehrheit von 46 Prozent scheint noch in Nostalgie zu schwelgen und erwartet, dass keines der neu veröffentlichten Lieder, sondern der letztjährige Sieger "Layla" auch heuer wieder rauf und runter gespielt werden wird.

Deutlich auf Platz zwei ist dann der Song "Bumsbar" aus der gleichen Hitschmiede (Ikke Hüftgold x Schürze x DJ Robin) wie "Layla". Ganz knapp mit nur einem Prozentpunkt Vorsprung (15 Prozent insgesamt) auf Platz drei ist "All In" der Schweizer "Fääschtbänkler", dicht gefolgt von "Mädchen auf dem Pferd" von "Luca-Dante Spadafora x Niklas Dee x Octavian" mit 14 Prozent der Stimmen. Es haben insgesamt 190 Personen abgestimmt.

Anders zeigt sich das Wiesn-Hit-Stimmungsbild auf der : Dort hat in einer Umfrage "Mädchen auf dem Pferd" gewonnen, gefolgt von "Expresso & Tschianti" von "Josh." und auf Platz drei ist auch wieder "Layla" zu finden.

Welches Lied dann bei der Wiesn wirklich zum größten Ohrwurm wird, erfahren wir spätestens am 3. Oktober – bis dahin bleibt also noch etwas Zeit, um textsicher zu werden.

Die Wiesn hat einen neuen Festwirt

Samstag, 2. September, 13.09 Uhr: Das Oktoberfest bekommt einen neuen Festwirt. Ab diesem Jahr wird Lukas Spendler (28) neuer Wiesnwirt im Löwenbräu-Zelt und in dieser Rolle künftig seine Mutter Stephanie Spendler (56) unterstützen. Das berichtet "Bild”. Die Tochter von Wiesn-Legende Wiggerl Hagen hat nach dessen Ausscheiden im Jahr 2019 das alleinige Zepter im Löwenbräu-Zelt übernommen.

Für seine neue Position als Wiesnwirt ist Lukas Spendler bestens vorbereitet. Der 28-Jährige absolvierte in Innsbruck eine Koch-Kellner-Tourismus-Ausbildung und zusätzlich eine Ausbildung zum Sommelier an der IHK. Eineinhalb Jahre lang sammelte Spendler als Trainee bei der Wiesn-Wirte-Familie Kuffler Praxiserfahrung im Management.

Wirtefamilie: Lukas mit Mama Steffi Spendler und Opa Wiggerl. © imago images / Michael Westermann

Unerfahren in Sachen Wiesnzelt ist der 28-Jährige nicht, schon seit vielen Jahren arbeitet er im Betrieb mit, kümmerte sich dabei hauptsächlich um Einkauf, Personal und Buchhaltung, während seine Mutter Stephanie für Reservierungen, Gutscheine und den Kontakt zu den Behörden verantwortlich war und weiterhin ist.

Hofbräuhaus-Wirt stellt das Wiesnbier 2023 vor

Freitag, 1. September, 16.55 Uhr: Honiggelb die Farbe, wie alle Oktoberfestbiere recht malzlastig und mit einer hohen Bittere beschreibt Braumeister Rolf Dummert der AZ das neue Wiesnbier von Hofbräu. Der Alkoholgehalt liegt bei 6,3 Prozent, die Stammwürze bei 13,8 Prozent. Am Freitag zapfte Hofbräuhaus-Wirt Wolfgang Sperger das erste Fass des Wiesnbieres im dortigen Biergarten an – begleitet natürlich vom Hofbräuhaus-Lied.

Hofbräuhaus-Wirt Wolfgang Sperger zapft das diesjährige Wiesnbier an. © IMAGO/B. Lindenthaler

Offizielles Portal für Wiederverkauf von Tischreservierungen gestartet

Freitag, 1. September, 12.05 Uhr: Wer bereits eine Tischreservierung für die Wiesn hat, darf sich glücklich schätzen. Doch wie so oft können auch hier eine Terminkollision, ein längerer Krankenhausaufenthalt oder sonstige Gründe dazu führen, dass man diese Reservierung nicht wahrnehmen kann.

Für diese Fälle ist am Freitag, 1. September auf das einzige offizielle Webportal für den Weiterverkauf von Wiesn-Tischreservierungen an den Start gegangen. Das Portal bietet Zugang zu einem großen Netzwerk von potenziellen Käufern, die nach Tischreservierungen für das Oktoberfest suchen. Eine sichere Transaktionsabwicklung sorgt dafür, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer geschützt sind. Die Wiederverkaufspreise orientieren sich am Originalpreis der Erstreservierung, einen Preisaufschlag wird es nicht geben.

Neben Wiederverkaufsangeboten ist auf der Seite auch ersichtlich, an welchen Tagen in welchem Festzelt noch freie Tische reserviert werden können.

Die Stadt München hat im Jahr 2023 erstmalig beschlossen, dass jeder Betreiber eines Festzeltes eine Online-Möglichkeit zum Verkauf- und Kauf von Tischreservierungen anbieten muss. Wichtig hierbei ist, dass nur real existierende Reservierungen ohne Preisaufschlag zum Kauf angeboten werden dürfen. Das heißt, jede auf Oktoberfest-Booking.com angebotene Reservierung wurde vom jeweiligen Festzelt geprüft und deren Gültigkeit bestätigt. Im Rahmen des Kaufs einer solcher Reservierung wird der Käufer als neuer Inhaber der Reservierung registriert, wodurch er auch den tatsächlichen Anspruch auf die Reservierung erhält.

Erste Holzfässer mit Wiesnbier angezapft - AZ macht den Geschmackstest

Donnerstag, 31. August, 17.18 Uhr: "Die 17 Tage Regen der letzten Wiesn haben wir dieses Jahr hoffentlich schon abgearbeitet", sagt Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner- und Hacker-Pschorr-Brauerei. Bei grauem Himmel, aber ohne Regen zapfen seine beiden Braumeister Rainer Kansy (Hacker) und Christian Dahncke (Paulaner) am Donnerstag auf der Terrasse des Seehaus im Englischen Garten gemeinsam die ersten Holzfässer mit ihrem jeweiligen Wiesnbier an. Schon seit Wochen lagert das Bier im Keller, um zu reifen und bekömmlich zu werden, wie Steinfatt betont, damit man auch noch eine zweite oder dritte Maß auf der Wiesn verträgt. "Im letzten Jahr hatten wir weniger Bierumsatz, aber heuer wird’s gut", ist sich der Brauereichef sicher. Immerhin dauert die Wiesn 2023 ganze 18 Tage lang.

Die beiden Braumeister Rainer Kansy (Hacker) und Christian Dahncke (Paulaner) zapfen die ersten Holzfässer mit Wiesnbier an. © Paulaner

Hacker-Braumeister Rainer Kansy beschreibt sein Wiesnbier als vollmundig und malzbetont mit hohen Bitter-Einheiten. Die Farbe ist heller Bernstein, die Stammwürze liegt bei 13,8 Prozent und der Alkoholgehalt bei 6,0 Prozent.

Beim Paulaner-Bier von Braumeister Christian Dahncke ist der Malzkörper etwas verdeckter, es ist hopfiger, nur leicht bitter und – die AZ kann’s bestätigen – dadurch etwas süffiger. Eine zweite oder gar dritte Maß kann man sich da durchaus vorstellen. Die Farbe ist beim Paulaner goldgelb, die Stammwürze liegt bei 13,7 Prozent und der Alkoholgehalt ebenfalls bei relativ gemäßigten 6,0 Prozent. Beide Oktoberfestbiere hat die Brauerei jetzt erstmals als geschützte geografische Marke (g.g.A.) eintragen lassen. Andreas Steinfatt findet das Hacker-Bier – "aber wirklich nur eine Nuance" – besser, denn es ist etwas "eckiger und kantiger" im Geschmack.

Auch die Wiesnwirte der großen und kleinen Festzelte, die Paulaner oder Hacker ausschenken, haben das Wiesnbier mit verkostet, unter anderem Peter Inselkammer (Armbrustschützenzelt), Peter Reichert (Bräurosl), Arabella Schörghuber (Paulaner Festzelt), Stephan Kuffler (Weinzelt), Thomas Roiderer (Hacker Festzelt) und die Wirte der diversen kleinen Wiesnzelte.

