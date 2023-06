Bierpreis-Hammer: Wiesn-Maß wird wieder teurer – die Preise im Überblick

Die Maßpreise für das Oktoberfest 2023 sind da: Der Preis steigt durchschnittlich um mehr als sechs Prozent. Teilweise muss man heuer 14,90 Euro für den Liter Bier hinlegen.

München - In weniger als drei Monaten geht es los mit dem Oktoberfest 2023. Nun hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft auch die Maßpreise bekannt gegeben. Wie bereits zu erwarten war, werden sie auch heuer wieder steigen.

Und zwar wird die Maß in den Zelten um durchschnittlich 6,12 Prozent teurer. Der einzige (schwache) Trost: 15 Euro wird sie in diesem Jahr (noch) nicht kosten. Stattdessen müssen die Wiesn-Besucher jetzt zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro für einen Liter Bier hinblättern. Zum Vergleich: Beim Oktoberfest 2022 lag die Preisspanne zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro.

Oktoberfest 2023: Wo die Maß am günstigsten ist

In den großen Festzelten kostet die Maß 2023 bis zu 14,50 Euro. Diesen Preis verlangen das Hofbräuhaus-Festzelt, die Käfer Wiesn Schänke, das Löwenbräu-Festzelt, das Marstall, die Ochsenbraterei, das Paulaner-Festzelt, das Schottenhamel-Festzelt sowie das Schützen-Festzelt.

Etwas weniger teuer ist die Maß hingegen im Hacker- und Armbrustschützen-Festzelt (beide 14,40 Euro) und in der Bräurosl (14,30 Euro). Die günstigste Maß Bier gibt es in der Fischer Vroni für 13,70 Euro.

Noch mehr als in den großen muss man teilweise in den mittelgroßen Festzelten hinlegen, zum Beispiel in der Vinzenz Murr Metzgerstubn, wo sogar 14,90 Euro für den Liter Bier fällig werden.

Karte: Die Getränkepreise in den großen Wiesnzelten

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Google Maps). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

Oktoberfest 2023: Die Preise für Spezi, Limo und Wasser

Auch bei den Getränken ohne Alkohol haben die Wirte die Preise erhöht. Wie auch schon im Vorjahr schwanken diese stark, so kostet die Maß Limo im Löwenbräu-Festzelt 8,20 Euro, in der Fischer Vroni ganze vier Euro mehr.

Den günstigsten Spezi bekommt man in der Augustiner-Festhalle (10,20 Euro pro Liter), am meisten ausgeben muss man im Löwenbräu-Festzelt (12,40 Euro). Wer Tafel oder Mineralwasser trinken will, kann dies ab neun Euro im Käfer-Zelt oder für bis zu 11,60 Euro im Marstall und Hacker-Festzelt.

Bierpreise werden von Wirten festgelegt

Die Stadt München betont in ihrer Mitteilung, dass die Bierpreise nicht von ihr festgelegt werden. "Die Stadt überprüft als Veranstalter des Oktoberfestes jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen." Beim Bier liege der Preis aktuell zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro pro Liter Export.