Amtsgericht erlässt Strafbefehl gegen Wiesn-Wirt Peter Reichert

Strafbefehl gegen Peter Reichert! Der Wiesn-Wirt soll in zwei Fällen vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht haben, die für den Verzehr ungeeignet sind. Kommt es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht?

München - Das Münchner Amtsgericht hat gegen Wiesn-Wirt Peter Reichert ("Bräurosl", "Donisl") Strafbefehl erlassen. Beim vorherigen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München I ging es um den Verdacht des Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften.

Der Hintergrund laut Staatsanwaltschaft: "Lebensmittelkontrolleure des Kreisverwaltungsreferates der Landeshauptstadt München hatten im Februar 2022 eine Kontrolle in den Geschäftsräumen des Speiselokals und im September 2022 eine Kontrolle in den Geschäftsräumen des Oktoberfestzelts durchgeführt. Bei beiden Kontrollen wurden in den Betrieben Hygienemängel festgestellt", teilt Pressesprecherin Johanna Grotz mit.

Bei einem Einspruch Reicherts kommt es zur Hauptverhandlung

Diese Mängel soll Reichert direkt behoben haben. Die Ermittlungen endeten am 30. März mit einem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Das Amtsgericht hat den Strafbefehl nun antragsgemäß erlassen.

Reichert wird demnach vorgeworfen, in zwei Fällen vorsätzlich Lebensmittel in den Verkehr gebracht zu haben, die für den Verzehr durch Menschen ungeeignet sind. "Der Strafbefehl sieht eine Geldstrafe mit einer hohen zweistelligen Tagessatzanzahl vor", so Johanna Grotz. Wie hoch genau wird nicht verraten.

Rechtskräftig verurteilt ist Reichert aber damit noch nicht. Er kann Einspruch einlegen, was zu einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht führen würde. Tut er das nicht, wird die Geldstrafe rechtskräftig. Und: Wie in jedem anderen Fall gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung – auch für Wiesn-Wirt Peter Reichert.