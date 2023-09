Achterbahn-Unfall auf dem Oktoberfest mit Verletzten – weitere Fahrgeschäfte stehen still

Der Start des Oktoberfests verläuft für einige Fahrgeschäfte holprig. Der "Olympia Looping" steht zeitweise still, beim "Höllenblitz" kommt es zu einem Unfall mit neun Verletzten.

München - Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung fand am Samstag der Einzug der Wiesnwirte in der Wirtsbudenstraße statt – weniger glatt lief es dagegen nebenan, in der Schaustellerstraße.

Es war ein holpriger Start für viele Fahrgeschäfte: Die Geisterbahn "Fahrt zur Hölle" blieb geschlossen, da der Chef "nicht fertig geworden ist mit dem Aufbau", erzählt ein Mitarbeiter vom Stand nebenan. Er soll im Krankenhaus sein.

Technischer Defekt: Fahrgeschäft "Rotor" steht für sechs Stunden still

Bereits am Samstagmittag streikte das erste Fahrgeschäft: Aufgrund eines technischen Defekts wurde der Betrieb des "Rotor" rund sechs Stunden unterbrochen, teilt die Pressestelle des Oktoberfests mit. Erst gegen 18 Uhr konnten die Besucher das Fliehkraft-Experiment in diesem Fahrgeschäft wieder wagen.

"Motorschaden": Fahrgäste müssen Olympia Looping zu Fuß verlassen

Der nächste Ausfall ließ nicht lange auf sich warten: Auch beim "Olympia Looping" ging für rund fünf Stunden am Samstagabend gar nichts mehr. Der Grund: "Ein Motorschaden", sagt ein Mitarbeiter im Kassenhäusl am Sonntag der AZ. Von etwa 17 bis 22 Uhr rollten daher keine Wagen mehr über die Schienen des Fahrgeschäfts. Auf einem Video auf X (früher Twitter) ist zu sehen, wie mehrere Fahrgäste aussteigen und in luftiger Höhe wieder nach unten gehen müssen. Die Wagen blieben auf halber Strecke nach oben einfach stehen.

Am späten Abend herrschte wieder normaler Betrieb – dafür sorgte kurz danach direkt nebenan gegen 22.15 Uhr die Achterbahn "Höllenblitz" für Aufsehen.

Laut Polizei stießen zwei Waggons des Fahrgeschäfts zusammen. Nach ersten Erkenntnissen rollte ein Wagen gegen den dahinter fahrenden. Hierdurch seien neun Fahrgäste leicht verletzt und durch den Sanitätsdienst behandelt worden. Wie der Einsatzleiter der Aicher Ambulanz auf AZ-Nachfrage mitteilte, kamen drei der Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Bei den Verletzungen soll es sich überwiegend um Verletzungen an der Halswirbelsäule handeln, manche Fahrgäste erlitten zudem ein Schleudertrauma. Insgesamt waren 14 Sanitäter mit zwei Tragen vor Ort.

Kann der "Höllenblitz" diese Wiesn überhaupt nochmal fahren?

Am Sonntagmorgen versperrte ein rot-weißes Absperrband den Zugang zum Kassenhäusl, dahinter waren Mitarbeiter des TÜV Süd und der Polizei zu sehen. Die Ursache des Unfalls sei bisher unklar, sagt Thomas Oberst, der Pressesprecher des TÜV Süd am Sonntagvormittag.

Wie es nun weitergeht:? "Wir klären, was die Ursache ist, ob sie behoben werden kann und ob das Fahrgeschäft danach wieder in Betrieb gehen kann", erklärt Oberst. Der TÜV prüfe zusammen mit der Lokalbaukommission München vor dem Start des Oktoberfests die genehmigungspflichtigen Bauten, sprich Fahrgeschäfte und Zelte. "In diesem Rahmen wurde auch der Höllenblitz geprüft", so Oberst. Das Kommissariat 13 der Münchner Polizei hat die Ermittlungen übernommen.