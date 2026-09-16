Oktoberfest-Quiz: Zu welchem Wiesn-Zelt gehört dieser Zelthimmel?

Erkennen Sie die berühmten Oktoberfest-Zelte nur an ihren prächtigen Zelthimmeln? Testen Sie Ihr Wissen und raten Sie mit!

Blick vom Riesenrad über die Festwiese und die Zelte: Erkennen Sie alle Himmel in unserem Quiz?

Bunt, prächtig und unverwechselbar: Die Zelthimmel der großen Oktoberfestzelte gehören zu den schönsten Details auf der Wiesn. Jedes Zelt hat seinen ganz eigenen Stil – und wer genau hinschaut, kann sie sogar daran erkennen. Doch wie gut kennen Sie die Münchner Bierhallen wirklich? Schaffen Sie es, die richtigen Zelte allein anhand ihrer Zelthimmel zu erkennen? Testen Sie Ihr Wiesn-Wissen und ordnen Sie die kunstvollen Decken den richtigen Oktoberfestzelten zu. Viel Spaß beim Raten!