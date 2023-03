ÖPNV-Streik in München heute und morgen: U6 kann fahren, Tram weiterhin eingestellt

Am Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der MVG zum Streik aufgerufen. Bis auf eine Linie fahren die U-Bahnen überhaupt nicht, auch bei der Tram ist der Betrieb eingestellt, die Busse fahren nur vereinzelt. Die aktuelle ÖPNV-Lage in München.

Streik-Hinweis bei den Bussen am Ostbahnhof.

Anna-Maria Salmen 10 Streik-Hinweis bei den Bussen am Ostbahnhof.

Kein Zugang: Die U-Bahnhaltestelle am Ostbahnhof ist gesperrt.

Anna-Maria Salmen 10 Kein Zugang: Die U-Bahnhaltestelle am Ostbahnhof ist gesperrt.

Die Erhardtstraße am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr. Von Stau keine Spur.

fm 10 Die Erhardtstraße am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr. Von Stau keine Spur.

ÖPNV-Streik in München – mal wieder. Am Donnerstag und Freitag legen viele Beschäftigte der MVG ihre Arbeit nieder.

imago/Ulrich Wagner 10 ÖPNV-Streik in München – mal wieder. Am Donnerstag und Freitag legen viele Beschäftigte der MVG ihre Arbeit nieder.

An den Haltestellen wird auf den zweitägigen Warnstreik hingewiesen.

Sven Hoppe/dpa 10 An den Haltestellen wird auf den zweitägigen Warnstreik hingewiesen.

Bei den Bussen war am Morgen immerhin jedes zweite Fahrzeug im Einsatz.

Sven Hoppe/dpa 10 Bei den Bussen war am Morgen immerhin jedes zweite Fahrzeug im Einsatz.

Die menschenleere Tram-Haltestelle an der Volkartstraße.

Sven Hoppe/dpa 10 Die menschenleere Tram-Haltestelle an der Volkartstraße.

Wer am Donnerstag und Freitag mit der U-Bahn durch München fahren möchte, sollte sich lieber eine Alternative suchen.

Sven Hoppe/dpa 10 Wer am Donnerstag und Freitag mit der U-Bahn durch München fahren möchte, sollte sich lieber eine Alternative suchen.

Hier geht's nicht weiter: Am Donnerstagmorgen waren sämtliche U-Bahnhöfe abgesperrt. Fahrgäste konnten nicht zu den Gleisen.

Sven Hoppe/dpa 10 Hier geht's nicht weiter: Am Donnerstagmorgen waren sämtliche U-Bahnhöfe abgesperrt. Fahrgäste konnten nicht zu den Gleisen.

München - Großer ÖPNV-Streik in München! Am Donnerstag und Freitag (2. und 3. März) rollt auf den Schienen der Stadt deutlich weniger als sonst. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu Warnstreiks aufgerufen.

MVG-Streik in München: Fast keine U-Bahnen und Trams unterwegs

Der Streik läuft seit Betriebsstart am Donnerstagmorgen, seitdem geht fast gar nichts. Zum Betriebsstart waren die U-Bahn komplett außer Betrieb, die Bahnhöfe wurden deshalb entsprechend geschlossen. Seit 7.30 Uhr fährt zumindest eine Linie, die U6, wieder. Die Züge verkehren laut MVG zunächst im 10-Minuten-Takt, solange genügend Personal verfügbar ist. Alle weiteren Linien bleiben vorerst außer Betrieb.

Bei der Tram ist wegen zu wenig Personal weiterhin gar kein Betrieb möglich. Das könnte sich jedoch zeitnah ändern: Gegen 8.30 Uhr teilte die MVG mit, dass sie den Einsatz von Bahnen auf der Linie 20 vorbereite. Die Linie 20 verkehrt zwischen Stachus und Moosach und fährt unter anderem über den Leonrodplatz und den Westfriedhof.

Streik: Etwa jeder zweite Bus in München fährt

Bei den Bussen ist derzeit rund die Hälfte der zu dieser Uhrzeit vorgesehenen Busse im Einsatz. Das hatte die MVG auch bereits im Vorfeld angekündigt. Warum beim Bus mehr geht als bei U-Bahn und Tram? Die privaten Unternehmen, die Kooperationspartner der MVG sind, werden nicht bestreikt. "Wir bemühen uns, diese gleichmäßig im ganzen Liniennetz einzusetzen", schrieb die MVG am Donnerstagmorgen.

Streik-Hinweis bei den Bussen am Ostbahnhof. © Anna-Maria Salmen

Auf den meisten Linien seien laut MVG vereinzelt Busse in unregelmäßigem Takt unterwegs. Die MVG weist jedoch darauf hin, dass es am Morgen zu "sehr hohem Fahrgastaufkommen und Behinderungen durch Staus" komme. Bei den Buslinien X30, 58/68 und 153 geht weiterhin gar nichts.

Ostbahnhof: "Die Menschen sind unaufgeregt"

Am Ostbahnhof war gegen 8 Uhr noch recht wenig vom Streik zu merken. Viele der Busse fahren, nur ein kleiner Hinweis deutet auf die zweitägigen Einschränkungen hin. Aufgehalten werden die Fahrgäste dann erst an der U-Bahn, wo ein Gittertor den Zugang versperrt. "Aber die Menschen sind unaufgeregt, niemand läuft verwirrt und verzweifelt durch den Bahnhof", berichtet die AZ-Reporterin vor Ort.

Kein Zugang: Die U-Bahnhaltestelle am Ostbahnhof ist gesperrt. © Anna-Maria Salmen

S-Bahn ist nicht vom ÖPNV-Streik in München betroffen

Die S-Bahn ist übrigens nicht vom Streik betroffen, sie wird von der Deutschen Bahn (DB) betrieben. Auch Regionalbahnen und -busse verkehren normal, dürften an den Streiktagen aber deutlich voller werden als sonst. Welche Alternativen es am Donnerstag und Freitag sonst noch gibt, um in München von A nach B zu kommen, hat die AZ hier zusammengefasst.

Viele Arbeitnehmer stiegen offensichtlich auf das Auto um, der Kartendienst Google Maps zeigte bereits früh größere Staus auf mehreren Hauptverkehrsstraßen. Ganz anders sah es gegen 8.15 Uhr auf der Erhardtstraße aus, eine klassische Auto-Ausweichroute entlang der Isar.

Die Erhardtstraße am Donnerstagmorgen, gegen 8.15 Uhr. Von Stau keine Spur. © fm

Hier floss und fließt der Verkehr bislang ganz normal. Ob viele Münchner am Donnerstag und Freitag vielleicht doch im Homeoffice bleiben?

Die Aktion soll in den Tarifverhandlungen Druck machen, in denen die Gewerkschaft für München ein deutliches Lohnplus und die Angleichung an den Flächentarifvertrag fordert. Zudem verlangt Verdi von der Politik eine bessere Ausstattung des ÖPNV für die Verkehrswende.

Am Freitag weitet Verdi die Aktionen im Nahverkehr aus. Dann trifft es auch Nürnberg inklusive Fürth und Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Bamberg, denn im Flächentarifvertrag des ÖPNV wird ebenfalls gerade verhandelt.

Auch bei den parallel laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst macht die Gewerkschaft am Donnerstag weiter Druck. Unter anderem sollen in München Mülltonnen stehen bleiben und Wertstoffhöfe betroffen sein.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++