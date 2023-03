ÖPNV-Streik in München heute und morgen: Keine U-Bahn und Tram unterwegs, kaum Busse

Am Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der MVG zum Streik aufgerufen. U-Bahnen und Trams fahren zunächst überhaupt nicht, Busse nur vereinzelt. Die aktuelle ÖPNV-Lage in München.

Weil der U-Bahnbetrieb wegen des Streiks eingestellt wurde, hatte die MVG am Donnerstagmorgen sogar die U-Bahnhöfe abgesperrt.

München - Großer ÖPNV-Streik in München! Am Donnerstag und Freitag (2. und 3. März) rollt auf den Schienen der Stadt deutlich weniger als sonst. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu Warnstreiks aufgerufen.

MVG-Streik in München: Keine U-Bahnen und Trams unterwegs

Der Streik läuft seit Betriebsstart am Donnerstagmorgen, seitdem geht fast gar nichts. Wie die MVG mitteilt, sind die U-Bahnen derzeit außer Betrieb, weil nicht genügend Personal vorhanden ist. Die U-Bahnhöfe sind deshalb aktuell geschlossen. Bei der Tram ist am Morgen ebenfalls kein Betrieb möglich. Ob zu einem späteren Zeitpunkt U-Bahnen und Trams unterwegs sein können, hänge vom verfügbaren Personal ab, hieß es.

ÖPNV-Streik in München – mal wieder. Am Donnerstag und Freitag legen viele Beschäftigte der MVG ihre Arbeit nieder. © imago/Ulrich Wagner

Bei den Bussen ist derzeit rund die Hälfte der zu dieser Uhrzeit vorgesehenen Busse im Einsatz. Das hatte die MVG auch bereits im Vorfeld angekündigt. Warum beim Bus mehr geht als bei U-Bahn und Tram? Die privaten Unternehmen, die Kooperationspartner der MVG sind, werden nicht bestreikt. "Wir bemühen uns, diese gleichmäßig im ganzen Liniennetz einzusetzen", schrieb die MVG am Donnerstagmorgen.

Auf den meisten Linien seien laut MVG vereinzelt Busse in unregelmäßigem Takt unterwegs. Bei den Buslinien X30, 58/68, 153, 159, 161, 190 geht derzeit aber gar nichts.

S-Bahn ist nicht vom ÖPNV-Streik in München betroffen

Die S-Bahn ist übrigens nicht vom Streik betroffen, sie wird von der Deutschen Bahn (DB) betrieben. Auch Regionalbahnen und -busse verkehren normalen, dürften an den Streik-Tagen aber deutlich voller werden als sonst. Welche Alternativen es am Donnerstag und Freitag sonst noch gibt, um in München von A nach B zu kommen, hat die AZ hier zusammengefasst.

Die Aktion soll in den Tarifverhandlungen Druck machen, in denen die Gewerkschaft für München ein deutliches Lohnplus und die Angleichung an den Flächentarifvertrag fordert. Zudem verlangt Verdi von der Politik eine bessere Ausstattung des ÖPNV für die Verkehrswende.

Am Freitag weitet Verdi die Aktionen im Nahverkehr aus. Dann trifft es auch Nürnberg inklusive Fürth und Erlangen, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Bamberg, denn im Flächentarifvertrag des ÖPNV wird ebenfalls gerade verhandelt.

Auch bei den parallel laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst macht die Gewerkschaft am Donnerstag weiter Druck. Unter anderem sollen in München Mülltonnen stehen bleiben und Wertstoffhöfe betroffen sein.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++