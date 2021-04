Notbremse in München: Tierpark Hellabrunn muss wieder schließen

Nicht einmal einen Monat hatte der Tierpark Hellabrunn geöffnet, wegen der steigenden Infektionszahlen und der "Notbremse" in München muss der Zoo ab Ostersonntag wieder schließen.

München - Am 8. März konnte der Tierpark Hellabrunn nach monatelanger Pause wieder öffnen, jetzt muss der Zoo wieder schließen!

Grund dafür ist die "Notbremse", die ab Ostersonntag (4. April) in München gilt. Am Karfreitag überschritt die Inzidenz in München am dritten Tag hintereinander die 100er-Marke, nun kommt es wieder zu etlichen Schließungen und Einschränkungen.

Tierpark Hellabrunn schließt wieder: Das müssen Ticket-Besitzer jetzt wissen

Sämtliche Buchungen für den Schließungszeitraum werden storniert. Besucher, die über "München Ticket" bereits Karten gebucht haben, bekommen die Beträge innerhalb weniger Tage wieder rückerstattet. Derzeit gültige Jahreskarten werden bei Wiederöffnung um die Zeit der Schließung automatisch verlängert.

Herr der Tiere: Tierparkchef Rasem Baban. © Daniel von Loeper

Der Tierpark weist darauf hin, dass während der Schließung die Versorgung aller Tiere in Hellabrunn selbstverständlich sichergestellt ist.