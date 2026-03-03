AZ-Plus

Nockherberg 2026 im BR: Der Livestream aus München

Ab 19 Uhr sehen Sie bei der AZ live den BR-Videostream: Verfolgen Sie den Starkbieranstich 2026 am Nockherberg mit der Fastenpredigt von Stephan Zinner und dem Singspiel.
Eine Szene aus dem vergangenen Jahr: Elvis-Söder und die beiden CSU-Zwillingsprinzessinnen Kaniber und Bär.
Eine Szene aus dem vergangenen Jahr: Elvis-Söder und die beiden CSU-Zwillingsprinzessinnen Kaniber und Bär.

Sehen Sie hier die Liveübertragung des Bayerischen Rundfunks direkt als Livestream. Parallel dazu ist die AZ natürlich mit vielen Reportern vor Ort mit dabei und zeigt Ihnen im AZ-Newsblog viele Impressionen vom roten Teppich, Hintergründe zum Geschehen und natürlich die Einschätzungen der anwesenden (Polit-)Prominenz zum Derblecken. 

Live: Nockherberg 2026 im Stream

