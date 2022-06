NFL Munich Game: Buccaneers gegen Seahawks - das kosten die Tickets

Im Herbst heißt es Football statt Fußball in der Allianz Arena - die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers stehen sich gegenüber. Das sind die Ticketpreise beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden.

Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks: In der Allianz Arena wird am 13. November das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgetragen. (Archivbild)

München - Die bayerische Landeshauptstadt wird Schauplatz der National Football League (NFL). Bereits seit Anfang Februar ist klar, dass in München ein Spiel ausgetragen wird.

NFL International Series in München: Premieren-Spiel am 13. November

Nach den Tampa Bay Buccaneers steht auch die zweite NFL-Mannschaft fest, die in der Münchner Allianz Arena aufläuft: die Seattle Seahawks.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das historische Event wird am 13. November um 15.30 Uhr in der Allianz Arena über die Bühne gehen. Die Seattle Seahawks aus der National Football Conference (NFC) West – Super-Bowl-Gewinner von 2013 – treffen auf den zweimaligen Super-Bowl-Sieger und aktuellen NFC-South-Champion, die Tampa Bay Buccaneers.

Starkes Interesse an Tickets für NFL-Spiel in München - das kosten die Karten

Die Ticket-Nachfrage ist riesig. Mehrere Hunderttausend Anfragen sollen bereits für das NFL-Spiel in München eingegangen sein. "Knapp 400.000 Football-Fans haben bisher ihr Interesse an Tickets für das Spiel in München 2022 bekundet!", teilte die NFL bereits Anfang März mit, inzwischen dürften es Zehntausende mehr sein.

Die sogenannten Premium-Pakete sind ab Dienstag, 14. Juni, 10 Uhr deutscher Zeit erhältlich, die Einzeltickets gibt es ab Dienstag, 19. Juli, 10 Uhr. © nfl.com

Die Einzeltickets gehen ab Dienstag, den 19. Juli, um 10 Uhr deutscher Zeit in den freien Verkauf, die Preise werden zwischen 75 Euro und 155 Euro liegen. "Der Link zum Verkauf wird kurz vor dem Verkaufsstart bekannt gegeben", so die NFL in einer Mitteilung.

Pro Kunde werden maximal sechs Karten ausgegeben

Das Limit liegt bei sechs Karten pro Kunde, alle Gebühren sind bereits in den genannten Ticketpreisen enthalten. Falls Sie das Spiel nicht besuchen können oder wollen, ist nach Angaben des Veranstalters keine Rückerstattung möglich: Man kann die Karte/die Karten aber bei Ticketmaster Resale zum Wiederverkauf anbieten. Dazu muss man sich über sein Ticketmaster-Konto anmelden. Ticketmaster Resale ist nur verfügbar, wenn der Kunde seine Tickets mit einer deutschen, österreichischen oder Schweizer Bankverbindung gekauft hat.

Eine begrenzte Anzahl von Tickets zum Kinderpreis (unter 16 Jahren) ist in den Kategorien 5 und 6 erhältlich. Beim Kauf von Kindertickets müssen gleichzeitig Erwachsenenkarten in derselben Preiskategorie erworben werden.

NFL-Highlight in München: Seattle Seahawks treffen auf Tom Brady

Die Buccaneers werden angeführt von Quarterback Tom Brady, dem erfolgreichsten Football-Spieler der NFL-Geschichte. Er gewann insgesamt sieben Mal den Super Bowl.

Neben München ist auch Frankfurt Spielort der NFL International Series. In den kommenden vier Jahren – beginnend mit 2022 – finden in beiden Städten insgesamt vier Spiele der Regular-Season statt.

Im vergangenen Jahr war als Teil der Erweiterung des NFL-Spielplans auf 17 reguläre Saisonspiele je Team festgelegt worden, dass ab der Saison 2022 bis zu vier Teams jeweils ein internationales Spiel auf neutralem Platz anstelle eines Heimspiels austragen.

Joel Glazer, Klub-Eigner der Tampa Bay Buccaneers, sprach von einem historischen Spiel in München, auf das sich der Klub schon freue.

Die Partnerschaft zwischen der NFL und München ist langfristig angelegt. Sie beinhalte eine gemeinsame Verpflichtung zur Durchführung von Fan-Aktivitäten, Programmen zur Beteiligung der Stadtgesellschaft und anderen NFL-Initiativen in der Stadt und im ganzen Freistaat Bayern, teilte die Stadt Anfang Mai.

Demnach wird die NFL die bayerische Landeshauptstadt im gesamten Zeitraum jährlich mit einem beachtlichen finanziellen Beitrag für diese nachhaltigen Maßnahmen unterstützen – also auch in Jahren, in denen in Frankfurt gespielt werde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir freuen uns, Gastgeber für diese spannende Begegnung der Buccaneers und der Seahawks sein zu dürfen", wird Andreas Jung, Vorstand Marketing des FC Bayern München auf der Website des Klubs zitiert. "Das ist der nächste Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft mit der NFL und wir freuen uns, American Football in unserer hochmodernen Arena begrüßen zu dürfen."

NFL plant offenbar deutschen Show-Act mit internationaler Strahlkraft

Wie teuer die Tickets sein werden, steht noch nicht fest. Bei den Spielen in London kosteten die Karten in der Vergangenheit zwischen 50 und 200 Euro. Die NFL soll laut eines Berichts der "Sport Bild" ein Rahmenprogramm mit deutschen Show-Acts planen, die im besten Fall auch internationale Strahlkraft haben.

Um an Tickets für das Spiel in München zu kommen, können sich alle Football-Begeisterten auf folgender Seite registrieren, um ihr Interesse anzumelden und im Anschluss alle wichtigen Informationen zum Spiel zu erhalten: .

NFL-Premiere in München: Fan-Fest in der City

Wie die Stadt weiter mitteilt, wird es ein großes Fan-Fest im Zentrum Münchens geben. Zudem sollen Aktionen an Schulen, im Feriensport oder bei Sportfestivals die Sportart American Football bei Schülern bekannter machen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mit dem sogenannten "Flag Football Programm" sollen zunehmend auch Mädchen für den American-Football-Sport begeistert werden. Zudem wird die NFL mit der Landeshauptstadt München zusammenarbeiten, um allen Ticketinhabern die freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Spieltag zu gewähren.