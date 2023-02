Newsblog zur Sicherheitskonferenz 2023 in München: Mehr Polizei wegen Ukraine-Krieg

Am kommenden Wochenende findet die 59. Sicherheitskonferenz in München statt, zudem sind etliche Demos in der Innenstadt geplant. Alle aktuellen Infos und Entwicklungen gibt es hier im AZ-Newsblog.

Polizisten vor dem Nobel-Hotel "Bayerischer Hof" in München, wo am Wochenende die Siko stattfindet. (Archivbild)

München – Jedes Jahr Mitte Februar ist es so weit: Staats- und Regierungschef aus der ganzen Welt reisen nach München, um an der Sicherheitskonferenz (Siko) teilzunehmen.

Das Gebiet rund um den Tagungsort, den "Bayerischen Hof", wird vom 17. bis zum 19. Februar zur Hochsicherheitszone. Die Polizei ist mit etlichen Einsatzkräften in der Münchner Innenstadt unterwegs – auch und vor allem, weil viele Protestkundgebungen und Demos geplant sind.

Alle wichtigen Infos und aktuellen Entwicklungen

+++ 1.000 Polizeibeamte mehr als im vergangenen Jahr +++

Die Münchner Polizei erhöht die Zahl der eingesetzten Beamten für die diesjährige Siko deutlich. Waren es im vergangenen Jahr noch 3.500 Polizisten, sind es in diesem Jahr 4.500, dazu kommen noch einmal 300 Beamte der Bundespolizei, die an Bahnhöfen patrouillieren.

Ein Grund, so das Präsidium, sei die angespannte internationale politische Lage. "Wir haben den Ukraine-Krieg sehr wohl in unsere Überlegungen mit einbezogen", betonte Einsatzleiter Michael Dibowski. Es gebe allerdings keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung, sagt Münchens Polizeivizepräsident, es bleibe bei einer "abstrakten Lage". Nicht zuletzt wollen am Rande des Treffens auch die G7-Außenminister zusammenkommen.

+++ Münchner Polizei stellt Einsatzkonzept vor +++

Die Münchner Polizei wird am Wochenende im Rahmen der Siko mit etwa 4.500 Beamten im Einsatz sein – das erklärte Polizeivizepräsident Michael Dibowski, gleichzeitig Einsatzleiter der Münchner Polizei, am Dienstag. Die Beamten werden dabei von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern sowie weiteren Teilen Deutschlands unterstützt.

Neben dem Sicherheitsbereich rund um den "Bayerischen Hof" wies Dibowski unter anderem auch auf das bestehende Flugverbot, die Halteverbote sowie sonstige (Straßen-)Sperrungen hin. Neu ist: Im Sicherheitsbereich um den Tagungsort können Polizisten Taschenkontrollen durchführen, so wie es beispielsweise schon beim Oktoberfest üblich ist. Auch Journalisten und Anwohner können durchsucht werden.

Für die Polizei hat die Aufrechterhaltung der Sicherheit für die Münchner Bevölkerung sowie der umfassende Schutz der Siko sowie deren Teilnehmer höchste Priorität. Auch der Schutz der vielen Versammlungen am Wochenende gehört zu den Einsatzzielen. "Liebe Münchnerinnen und Münchner und alle weiteren Gäste unserer Landeshauptstadt. Schon jetzt möchte ich um Ihre Geduld und Ihr Verständnis für die kommenden Tage bitten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die Beeinträchtigungen für Sie so gering wie nur möglich halten werden", wird Dibowski in einer aktuellen Mitteilung zitiert.

+++ Tram-Änderungen wegen der Siko +++

Wegen der Siko kommt es von Freitagmorgen (6 Uhr) bis Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) zu Änderungen bei den Tramlinien 19, N19 und 21.

Die Tram 19 und die Nacht-Tram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über das Sendlinger Tor und Isartor umgeleitet. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Kammerspiele entfällt. Am Karlsplatz (Stachus) und am Maxmonument hält die Tram an den Haltepositionen der Linie 16.

Die Tram 21 ist unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Die Haltestellen Lenbachplatz – Maximilianeum entfallen. Am Karlsplatz (Stachus) fährt die Tram in Richtung Westfriedhof am Haltepunkt der Linie 20 (Position 5) ab.

+++ AZ-Umfrage: Gehört die Siko noch nach München? +++

Die Innenstadt für ein Wochenende im Ausnahmezustand – das ist die Siko in München. Absperrungen, Sicherheitsbereiche, Demos und Verkehrseinschränkungen: Während der drei Tage im Februar müssen sich die Münchnerinnen und Münchner Jahr für Jahr auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Die AZ will deshalb von ihren Leserinnen und Lesern wissen: Gehört die Siko noch hierher?

+++ Bundespolizei: In der Spitze 300 Beamte im Einsatz +++

Nicht nur die Landes-, auch die Bundespolizei verstärkt ihre Präsenz während des Siko-Wochenendes. Die Münchner Beamten werden dabei auch noch von Beamten aus anderen bayerischen Dienststellen unterstützt – in der Spitze sollen 300 Polizeikräfte gleichzeitig im Einsatz sein.

Die Bundespolizei kümmert sich primär um das Gebiet der Bahnanlagen – ganz besonders liegen der Haupt-, Ost- und Pasinger Bahnhof im Fokus sowie die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltestellen Marienplatz und Stachus in der Innenstadt.

"Aufgabe der Bundespolizei ist es, den Demonstrationsteilnehmern und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten", erklärt Polizeioberrat Dr. David Parma, der bei der Siko Einsatzleiter ist: "Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzer der Bahn und deren Anlagen."

+++ Iran kritisiert Sicherheitskonferenz wegen Ausladung +++

Teheran hat wegen der Ausladung von iranischen Offiziellen Kritik an der Münchner Sicherheitskonferenz geübt. "Diese politisch motivierte Entscheidung der Konferenz ist eine Fehlkalkulation und setzt die falschen Maßstäbe", sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag laut Staatssender IRIB. Falls das Ziel der Konferenz globaler und regionaler Friede sei, dann seien derartige Selektionen nicht nur falsch, sondern auch ein Verstoß gegen die politische Neutralität der Konferenz, sagte Kanaani.

+++ Russland und Iran nicht zur Siko 2023 eingeladen +++

Vertreter aus Russland und dem Iran sind dieses Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen worden. Das teilte Konferenzleiter Christoph Heusgen am Montag mit, der daneben auch noch das Programm vorstellte.

+++ Anti-Siko-Demo in München: 2.000 Teilnehmer angemeldet +++

Der Samstag wird zum großen Protest-Tag in der Münchner Innenstadt – und zum Stresstest für die Polizei. Denn nicht nur die jährliche Anti-Siko-Demo ist in der Altstadt geplant, unter anderem haben auch Ukrainerinnen und Ukrainer aus München sowie die Querdenker von "München steht auf" Veranstaltungen angemeldet. Am Dienstag (14. Februar) möchte die Münchner Polizei über den Siko-Einsatz informieren.

+++ Siko in München: Was Sie zum Start wissen müssen +++

