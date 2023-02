Newsblog zur Sicherheitskonferenz 2023 in München: Bayerischer Hof wird zur Hochsicherheitszone

Am kommenden Wochenende findet die 59. Sicherheitskonferenz in München statt, zudem sind etliche Demos in der Innenstadt geplant. Alle aktuellen Infos und Entwicklungen gibt es hier im AZ-Newsblog.

München - Jedes Jahr Mitte Februar ist es so weit: Staats- und Regierungschef aus der ganzen Welt reisen nach München, um an der Sicherheitskonferenz (Siko) teilzunehmen.

Das Gebiet rund um den Tagungsort, den "Bayerischen Hof", wird vom 17. bis zum 19. Februar zur Hochsicherheitszone. Die Polizei ist mit etlichen Einsatzkräften in der Münchner Innenstadt unterwegs – auch und vor allem, weil viele Protestkundgebungen und Demos geplant sind.

Alle wichtigen Infos und aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im AZ-Newsblog zur Siko in München:

+++ Hochsicherheitszone "Bayerischer Hof" +++

Rund um den "Bayerischen Hof" in der Münchner Innenstadt wird zur Siko ein Sicherheitsbereich eingerichtet, zu dem nur noch akkreditierte oder anderweitig berechtigte Personen Zugang haben. Das Polizeiaufgebot ist enorm, auch Sprengstoffspürhunde sind im Einsatz.

Eine Polizistin steht mit einem Sprengstoffspürhund vor dem "Bayerischen Hof". © Sven Hoppe/dpa

Viele hochkarätige Konferenz-Teilnehmer sind mittlerweile in München eingetroffen, so unter anderem auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Google Maps). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Iran-Demo am Odeonsplatz +++

Demonstranten am Freitagvormittag am Odeonsplatz. © Felix Hörhager/dpa

Erneut begleiten Proteste und Demonstrationen die Sicherheitskonferenz – insgesamt sind 30 Protestveranstaltungen angemeldet, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) bereits am Donnerstag mitteilte. Im Zusammenhang mit der Siko seien von Freitag bis Sonntag 19 Versammlungen geplant.

Bereits am Freitagvormittag findet eine Kundgebung gegen die iranische Regierung am Odeonsplatz statt, rund 1.000 Teilnehmer werden erwartet. Zeitgleich findet am Promenadenplatz eine Demonstration mit 700 Teilnehmern unter dem Thema "Freiheit & Demokratie für Iran" statt.

+++ Pistorius bekräftigt: Deutlich mehr Geld für Verteidigung nötig +++

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag vor dem "Bayerischen Hof" in München. © Sven Hoppe/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz seine Forderung nach einer milliardenschweren Erhöhung der Verteidigungsausgaben bekräftigt. Er werde alle Anstrengungen unternehmen, um über das Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinauszugehen, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei seiner Ankunft im Tagungshotel in München.

"Das wird in der Koalition natürlich noch zu verabreden sein. Aber klar muss jedem sein: Nur mit knapp zwei Prozent werden die Aufgaben nicht zu erfüllen sein, die vor uns liegen", sagte Pistorius. Er führte Bündnis- und Landesverteidigung sowie internationale Einsätze an. "Das alles wird Geld kosten, und wir alle sind uns einig: Jeder von uns würde lieber mehr Geld für andere Dinge ausgeben. Aber die Realität ist so, wie sie ist."

+++ Polizeipferde am Münchner Flughafen +++

Erstmals während der Siko am Münchner Flughafen im Einsatz: Die Reiterstaffel, die entlang des Zauns patrouilliert. © "Reiterstaffel der Bundespolizei

Trotz des Komplett-Streiks für den Passagierverkehr am Münchner Flughafen können die Siko-Teilnehmer am Freitag anreisen. Dabei könnten die Staats- und Regierungschef bei ihrem Anflug einen ungewöhnlichen Anblick erhaschen. Erstmals patrouillieren während der Siko zusätzlich Beamte auf Dienstpferden am Flughafenzaun. Die Pferde mit ihren Reitern eignen sich besonders für das offene Gelände rund um den Außenzaun des Flughafens.

Mit startenden und landenden Flugzeugen haben die Polizeipferde übrigens keine Probleme, wie eine Reiterin erklärt – die Tiere würden die Flieger bereits von ihren Einsätzen am Berliner Flughafen kennen. erklärt eine Reiterin, sie kennen diese bereits von ihren Einsätzen am Flughafen Berlin. "Wir freuen uns über den Einsatz der Reiterstaffel der Bundespolizei im Erdinger Moos", sagt Thomas Lang, Polizeiführer und stellvertretender Leiter der Bundespolizei am Flughafen München.

+++ Meloni sagt Teilnahme an Sicherheitskonferenz ab ++

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Teilnahme an der Sicherheitskonferenz wegen einer Grippe abgesagt. Die Regierungschefin habe alle weiteren Termine in dieser Woche gestrichen, teilte ihr Amtssitz in Rom am Donnerstag mit. Meloni steht seit Oktober an der Spitze einer Rechts-Regierung. Sie war als eine von rund 40 Staats- und Regierungschefs nach München eingeladen.

+++ Selenskyj und Scholz eröffnen 59. Siko in München +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

+++ Große Iran-Demo zum Siko-Auftakt +++

Die meisten Demos in der Münchner Innenstadt werden am Samstag stattfinden, einige Kundgebungen gibt es allerdings auch schon am Freitag, dem ersten Tag der Sicherheitskonferenz. So gibt es unter anderem eine große Demonstration von Iranern, "um ihre Unterstützung für den Aufstand des iranischen Volkes zum Sturz des Mullah-Regimes zum Ausdruck zu bringen", wie es in einer Ankündigung heißt.

Die Demo, bei der auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie andere Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft sprechen sollen, startet um 12 Uhr am Max-Joseph-Platz.

+++ Verdi zum Streik am Siko-Tag: "Tatsächlich Zufall" +++

Privatflüge zur Sicherheitskonferenz (MSC) sind von der Einstellung des regulären Flugbetriebs am Münchner Flughafen ausgenommen. "Alle Privatflüge, die für die MSC angemeldet sind, werden angenommen und abgefertigt", sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Teilnehmer, die einen Linienflug gebucht hätten, müssten hingegen entsprechend umbuchen.

Am Freitag würden derzeit mehr als 50 Privatflüge zur Sicherheitskonferenz erwartet, sagte der Flughafensprecher. Auch den Donnerstag nutzten einige Teilnehmer demnach bereits zur Anreise.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist nach Darstellung der Gewerkschaft bei der Entscheidung zum Streik kein Faktor gewesen. "Das ist tatsächlich Zufall. Das war in der Planung überhaupt keine Größe", sagte ein Sprecher von Verdi Bayern. Schließlich werde am Freitag auch dort gestreikt, wo keine Sicherheitskonferenz stattfinde. Auch an den Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen hatte die Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

+++ Siko-Dinner nicht mehr bei Käfer +++

Jahrzehntelang fand das traditionelle Siko-Dinner im Käfer-Restaurant in der Prinzregentenstraße statt. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Abendessen, an dem etliche hochrangige Gäste der Sicherheitskonferenz teilnehmen, findet diesmal im Nobelhotel "Bayerischer Hof" statt. "Ich bin sehr traurig. Es war eine wahnsinnig schöne Tradition, dass wir alljährlich so viele interessante Gäste aus aller Welt zur Siko bei uns verwöhnen durften", sagt Michael Käfer gegenüber der " ".

Der Grund für die Änderung ist recht schnell erklärt: Für das Abendessen abseits des Tagungsortes müsste die Polizei neben dem bereits bestehenden Sicherheitsbereich rund um den "Bayerischen Hof" noch etliche weitere Straßen- und Parkplatz-Sperrungen in der Stadt vornehmen. Darauf wollen die Organisatoren diesmal verzichten, weswegen das Dinner direkt im Hotel stattfindet.

+++ Harris in München gelandet +++

US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrer Ankunft in München. © Angelika Warmuth/dpa

Mit ein paar Minuten Verspätung ist die Air Force Two mit der US-Delegation um Vizepräsidentin Kamala Harris in München gelandet.

Siko in München: US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt am Flughafen an.

Für Söder sei es eine "Selbstverständlichkeit", die Vizepräsidentin zu empfangen, wie der Ministerpräsident kurz vor der Ankunft erklärte. "Letztes Jahr beim G7-Gipfel war der Präsident da. Das war nochmal eine Nummer größer – das kann man wirklich so sagen, weil die Air Force One kam", sagte Söder weiter.

"Ich habe sie schonmal bei der MSC (Munich Security Conference, d.Red.) begrüßt. Ich finde, wenn die Vizepräsidentin der USA kommt, dann ist das eine Selbstverständlichkeit und da sage ich gerne Hallo und freue mich sehr, dass sie da ist."

Markus Söder (l.) am Donnerstagvormittag am Münchner Flughafen. © Heidi Geyer

Als Willkommensgeschenk gab es eine weiße Rose für Harris – laut Söder ein "Symbol für den Neuanfang mit Europa und eine intensive Partnerschaft nach schwierigen Jahren". Das Präsent soll "sehr gut angekommen" sein, wie er kurz nach Empfang auf Twitter schrieb.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Söder empfängt US-Vizepräsidentin Harris +++

Sie gehört zu den prominentesten Teilnehmern der diesjährigen Sicherheitskonferenz: US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die 58-Jährige kommt am Donnerstagvormittag am Münchner Flughafen an, die Ankunft ist für 10.15 Uhr angedacht. Empfangen wird sie vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Der twitterte bereits im Vorfeld, dass "alles bereit" sei – na dann!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Halteverbote in der Innenstadt: Obacht, Autofahrer! +++

Ab Mittwochabend werden Fahrzeuge, die rund um bzw. im Sicherheitsbereich der Siko stehen, abgeschleppt. Darauf wies die Münchner Polizei am Nachmittag nochmals hin. "Ab heute Abend beginnen wir damit, die im Haltverbot befindlichen Fahrzeuge zu entfernen. Bitte überprüft unbedingt, ob Euer Fahrzeug noch rechtmäßig parkt", heißt es in einem Tweet der Polizei. Das spezielle Halteverbot gilt bis Sonntagabend um 18 Uhr.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Schon am Mittwoch: Anti-Siko-Protest vor dem Bayerischen Hof +++

Aktivist*innen vom Bündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz demonstrierten am 15.2.2023 in München mit einer kleinen Fotoaktion vor dem Tagungsort Bayerischer Hof der Münchner Sicherheitskonferenz. © imago/Alexander Pohl

Noch sind keine Staatschefs und auch keine Polizei-Barrikaden am Bayerischen Hof zu sehen. Trotzdem haben sich am Mittwochvormittag Mitglieder des "Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz" zu einer Transparent-Aktion vor dem Nobelhotel versammelt.

Sie machten damit auf das zentrale Anliegen ihrer für Samstag geplanten Demonstration aufmerksam, das lautet: "Verhandeln statt Schießen". Das Bündnis wirft der Sicherheitskonferenz vor, sich bei der Tagung nicht für ein Ende des Ukraine-Kriegs mittels Waffenstillstand und Verhandlungen einzusetzen, sondern um "den militärischen Sieg der Ukraine".

Die Demonstration des Anti-Siko-Bündnisses startet am Samstag um 12.30 Uhr am Stachus.

+++ 1.000 Polizeibeamte mehr als im vergangenen Jahr +++

Die Münchner Polizei erhöht die Zahl der eingesetzten Beamten für die diesjährige Siko deutlich. Waren es im vergangenen Jahr noch 3.500 Polizisten, sind es in diesem Jahr 4.500, dazu kommen noch einmal 300 Beamte der Bundespolizei, die an Bahnhöfen patrouillieren.

Ein Grund, so das Präsidium, sei die angespannte internationale politische Lage. "Wir haben den Ukraine-Krieg sehr wohl in unsere Überlegungen mit einbezogen", betonte Einsatzleiter Michael Dibowski. Es gebe allerdings keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohung, sagt Münchens Polizeivizepräsident, es bleibe bei einer "abstrakten Lage". Nicht zuletzt wollen am Rande des Treffens auch die G7-Außenminister zusammenkommen.

+++ Münchner Polizei stellt Einsatzkonzept vor +++

Die Münchner Polizei wird am Wochenende im Rahmen der Siko mit etwa 4.500 Beamten im Einsatz sein – das erklärte Polizeivizepräsident Michael Dibowski, gleichzeitig Einsatzleiter der Münchner Polizei, am Dienstag. Die Beamten werden dabei von Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern sowie weiteren Teilen Deutschlands unterstützt.

Neben dem Sicherheitsbereich rund um den "Bayerischen Hof" wies Dibowski unter anderem auch auf das bestehende Flugverbot, die Halteverbote sowie sonstige (Straßen-)Sperrungen hin. Neu ist: Im Sicherheitsbereich um den Tagungsort können Polizisten Taschenkontrollen durchführen, so wie es beispielsweise schon beim Oktoberfest üblich ist. Auch Journalisten und Anwohner können durchsucht werden.

Für die Polizei hat die Aufrechterhaltung der Sicherheit für die Münchner Bevölkerung sowie der umfassende Schutz der Siko sowie deren Teilnehmer höchste Priorität. Auch der Schutz der vielen Versammlungen am Wochenende gehört zu den Einsatzzielen. "Liebe Münchnerinnen und Münchner und alle weiteren Gäste unserer Landeshauptstadt. Schon jetzt möchte ich um Ihre Geduld und Ihr Verständnis für die kommenden Tage bitten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die Beeinträchtigungen für Sie so gering wie nur möglich halten werden", wird Dibowski in einer aktuellen Mitteilung zitiert.

+++ Tram-Änderungen wegen der Siko +++

Wegen der Siko kommt es von Freitagmorgen (6 Uhr) bis Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) zu Änderungen bei den Tramlinien 19, N19 und 21.

Die Tram 19 und die Nacht-Tram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über das Sendlinger Tor und Isartor umgeleitet. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Kammerspiele entfällt. Am Karlsplatz (Stachus) und am Maxmonument hält die Tram an den Haltepositionen der Linie 16.

Die Tram 21 ist unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Die Haltestellen Lenbachplatz – Maximilianeum entfallen. Am Karlsplatz (Stachus) fährt die Tram in Richtung Westfriedhof am Haltepunkt der Linie 20 (Position 5) ab.

+++ AZ-Umfrage: Gehört die Siko noch nach München? +++

Die Innenstadt für ein Wochenende im Ausnahmezustand – das ist die Siko in München. Absperrungen, Sicherheitsbereiche, Demos und Verkehrseinschränkungen: Während der drei Tage im Februar müssen sich die Münchnerinnen und Münchner Jahr für Jahr auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Die AZ will deshalb von ihren Leserinnen und Lesern wissen: Gehört die Siko noch hierher?

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

+++ Bundespolizei: In der Spitze 300 Beamte im Einsatz +++

Nicht nur die Landes-, auch die Bundespolizei verstärkt ihre Präsenz während des Siko-Wochenendes. Die Münchner Beamten werden dabei auch noch von Beamten aus anderen bayerischen Dienststellen unterstützt – in der Spitze sollen 300 Polizeikräfte gleichzeitig im Einsatz sein.

Die Bundespolizei kümmert sich primär um das Gebiet der Bahnanlagen – ganz besonders liegen der Haupt-, Ost- und Pasinger Bahnhof im Fokus sowie die S-Bahn-Stammstrecke mit den Haltestellen Marienplatz und Stachus in der Innenstadt.

"Aufgabe der Bundespolizei ist es, den Demonstrationsteilnehmern und alle anderen, die per Bahn nach München reisen, einen sicheren Aufenthalt im Bahnbereich zu gewährleisten", erklärt Polizeioberrat Dr. David Parma, der bei der Siko Einsatzleiter ist: "Höchste Priorität hat die Sicherheit aller Nutzer der Bahn und deren Anlagen."

+++ Iran kritisiert Sicherheitskonferenz wegen Ausladung +++

Teheran hat wegen der Ausladung von iranischen Offiziellen Kritik an der Münchner Sicherheitskonferenz geübt. "Diese politisch motivierte Entscheidung der Konferenz ist eine Fehlkalkulation und setzt die falschen Maßstäbe", sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag laut Staatssender IRIB. Falls das Ziel der Konferenz globaler und regionaler Friede sei, dann seien derartige Selektionen nicht nur falsch, sondern auch ein Verstoß gegen die politische Neutralität der Konferenz, sagte Kanaani.

+++ Russland und Iran nicht zur Siko 2023 eingeladen +++

Vertreter aus Russland und dem Iran sind dieses Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen worden. Das teilte Konferenzleiter Christoph Heusgen am Montag mit, der daneben auch noch das Programm vorstellte.

+++ Anti-Siko-Demo in München: 2.000 Teilnehmer angemeldet +++

Der Samstag wird zum großen Protest-Tag in der Münchner Innenstadt – und zum Stresstest für die Polizei. Denn nicht nur die jährliche Anti-Siko-Demo ist in der Altstadt geplant, unter anderem haben auch Ukrainerinnen und Ukrainer aus München sowie die Querdenker von "München steht auf" Veranstaltungen angemeldet. Am Dienstag (14. Februar) möchte die Münchner Polizei über den Siko-Einsatz informieren.

+++ Siko in München: Was Sie zum Start wissen müssen +++

Teilnehmer, Themen, Sperrungen, Demos und mehr: Hier finden Sie alle Infos zur 59. Siko in München.