News zur Landtagswahl in Bayern 2023: Gespanntes Warten auf den Wahlsonntag

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl in Bayern. Halten Sie sich hier über alle News und Entwicklungen auf dem Laufenden.

München - Es ist eine Wahl, deren Ausgang mit äußerst großer Spannung erwartet wird. Am kommenden Sonntag (8. Oktober) wird der neue Landtag in Bayern gewählt.

Noch gibt es viele offene Fragen: Kommt es zur erneuten "Spezi-Koalition" zwischen der CSU um Ministerpräsident Markus Söder und Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern? Bleibt München die Hochburg der Grünen? Und wo wird die AfD im Freistaat am Ende landen? Fragen, die zumindest teilweise bereits am Sonntagabend beantwortet werden können. Verfolgen Sie alle News, Infos und Entwicklungen zur Landtagswahl in Bayern 2023 hier im AZ-Blog.

Söder, Aiwanger, Schulze und Co.: Spitzenkandidaten im AZ-Interview

17.45 Uhr: Vor der Wahl hat die AZ die Spitzenkandidaten der großen Parteien zum Interview getroffen:

AZ-Serie vor der Wahl: Unterwegs in den neun Münchner Stimmkreisen

16.08 Uhr: Insgesamt neun Stimmkreise zur Landtagswahl gibt es in München. Im Vorfeld der Wahl hat die AZ jeden einzelnen von ihnen genauer beleuchtet. Hier finden Sie einen Überblick:

Die Wackelkandidaten im bayerischen Kabinett

14.21 Uhr: Das eine oder andere Kabinettsmitglied bangt um seinen Platz in der bayerischen Staatsregierung. Wer gute Chancen hat, wieder dabei zu sein. Und wer um seinen Stuhl am Tisch wohl fürchten muss.

Hallo und herzlich willkommen zum Landtagswahl-Newsblog

Mittwoch, 4. Oktober, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog zur Landtagswahl in Bayern. Bis zum Wahltag am Sonntag versorgen wir Sie hier schon mit den wichtigsten Infos rund um die Wahl. Am 8. Oktober selbst werden wir Sie dann ebenfalls hier fortlaufend über die neuesten Wahl-Entwicklungen informieren. Viel Spaß beim Lesen!