Neues Stellwerk am Ostbahnhof für mehr Pünktlichkeit: Bald geht's los

Im Oktober sollen die Bauarbeiten des neuen elektronischen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof beginnen. Am Mittwoch hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schonmal ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.

Das Stellwerk am Ostbahnhof (das gelbe Gebäude rechts im Bild) ist in die Jahre gekommen. Es ist für viele Störungen im Netz verantwortlich.

München - Das große Ziel des neuen Stellwerks am Ostbahnhof in München ist klar: Mehr Pünktlichkeit bei der S-Bahn. Im Oktober geht es mit den Bauarbeiten los, in rund zwei Jahren soll es dann in Betrieb gehen.

Söder vor Ort am Ostbahnhof

Bevor aber am Ostbahnhof gewerkelt wird, haben sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla schonmal vor Ort umgesehen und über die nächsten Schritte des 222-Millionen-Euro-Projekts informiert.

"Für die Metropole München ist ein zuverlässiges und leistungsfähiges S-Bahn-Netz essenziell. Gemeinsam mit dem Bund investieren wir daher 222 Millionen Euro in unser neues elektronisches Stellwerk", sagte Pofalla bei der Ortsbegehung. "Wir verbessern so für unsere täglich rund 840.000 Fahrgäste die Qualität und Pünktlichkeit spürbar."

Söder: Neues Stellwerk ist "das Gehirn des ÖPNV im Großraum München"

Söder twitterte nach seinem Besuch ein Bild von sich und Pofalla, das neue Stellwerk bezeichnet er als "das Gehirn des ÖPNV im Großraum München". Für Söder ist das neue Stellwerk am Ostbahnhof neben der Zweiten Stammstrecke ein "zentraler Baustein für Mobilität in der Region".

Für das Stellwerk baut die Bahn unter anderem zwei neue Technikgebäude, zudem wird die Leit- und Sicherungstechnik an den Gleisen entsprechend angepasst. Insgesamt sollen rund 100 Kilometer Kabel neu verlegt und rund 70 neue Signale aufgestellt werden.

Die Inbetriebnahme des Stellwerks erfolgt dann schrittweise: Zunächst steuern DB-Mitarbeiter über die elektronische Stellwerkstechnik per Mausklick rund 70 Signale und 60 Weichen im S-Bahnbereich am Ostbahnhof. Nach der Inbetriebnahme der Zweiten Stammstrecke kommt dann auch diese dazu. Im Anschluss werden auch noch Fernbahngleise sowie die Strecke nach Giesing angebunden.