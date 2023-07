Das Knuspr Café ermöglicht Einkaufen nun auch an Sonn- und Feiertagen

Online-Supermarkt Knuspr eröffnet das Wochenend-Café "Knuspr Café" in der Innenstadt. Münchner profitieren ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen von der Lebensmittel-Lieferung.

13. Juli 2023 - 14:59 Uhr

Münchner und Münchnerinnen aufgepasst! Ab sofort kann sich jeder auch an lassen. Der Online-Supermarkt Knuspr bringt bereits seit 2021 von Montag bis Samstag den Wocheneinkauf innerhalb von drei Stunden vor die Haustüre. Nun gründet das Unternehmen in der Münchner Innenstadt das "Knuspr Café", das ab sofort auch sonntags Lebensmittel bequem nach Hause liefert. Und München soll nur der Anfang sein: "Wir arbeiten an unserem Standort im Rhein-Main-Gebiet bereits an einer ähnlichen Lösung für Sonn- und Feiertags-Lieferungen", grüßt Geschäftsführer Stephan Lüger in Richtung Frankfurt.

Unter der Woche liefert Knuspr alles, was das Herz begehrt. © Knuspr Café

Unter der Woche liefert alles, was das Herz begehrt. Dabei stehen regionale Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben oder kleinen Manufakturen aus der Region ganz besonders im Fokus. Viele lokale Highlights, wie etwa die Eiskreationen von Ballabeni oder der Käse der Mozzarella Manufaktur Oi Fra, sind online nur über Knuspr erhältlich. Doch auch Apothekenartikel, frische Bäckereiprodukte, Haushaltswaren oder Drogerieartikel – kurz, der gesamte Wocheneinkauf, lässt sich dank Knuspr ganz einfach online erledigen.

Sonntagslieferung ab sofort durch das Knuspr Café © Knuspr Café

Durch das Knuspr Café können Münchnerinnen und Münchner nun auch an Sonn- und Feiertagen einen Großteil des Gesamtsortiments von Knuspr genießen. Bestellt werden diese ganz einfach auf in nur wenigen Klicks via Homepage oder per App. Die Bestellung ist wirklich kinderleicht und funktioniert unabhängig vom Wochentag immer gleich. Einfach Konto anlegen, Warenkorb füllen und sich auf die Lieferung freuen. Preislich sind Knuspr und das Knuspr Café übrigens auch völlig in Ordnung, denn jeden Tag werden die Preise automatisch mit denen herkömmlicher Supermärkte verglichen und so günstig wie möglich adaptiert.

Regionale Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben oder kleinen Manufakturen aus der Region sind ganz besonders im Fokus. © Knuspr

Sieben Tage die Woche einkaufen

Und nun sind eben Knuspr und Knuspr Café Kunden und Kundinnen die Einzigen, die an sieben Tagen die Woche vom reichhaltigen regionalen Lebensmittel-Sortiment profitieren.

Das Thema hat schon länger oberste Priorität bei uns. Denn wer möchte nicht auch an Sonn- und Feiertagen beispielsweise das köstliche frische Obst unserer regionalen Partner genießen, die schließlich auch sieben Tage die Woche produzieren. – Carolin Kracmer, Geschäftsführerin bei Knuspr

Ab sofort kann sich jeder auch an Sonn- und Feiertagen seine Lebensmittel nach Hause liefern lassen. © Knuspr

Morgens geerntet, Nachmittags geliefert

Bis zu 80 Prozent des Obst- und Gemüse-Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Produzenten. Auch diese lokalen Partnerbetriebe profitieren von den zusätzlichen Liefertagen durch das Knuspr Café. Was morgens geerntet wird, kann am Nachmittag bereits geliefert werden – teilweise sind es nur sieben Stunden vom Feld bis zur Haustür. Das ist nicht nur nachhaltig und klimafreundlich, das Konzept bedient auch zuverlässig die hohen Ansprüche der Münchnerinnen und Münchner in Sachen Frische.

Bis zu 80 Prozent des Obst- und Gemüse-Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Produzenten. © Knuspr Café

Bis das Knuspr Café an seiner finalen Adresse einziehen wird, dauert es noch ein bisschen. Seine endgültige Heimat findet das Café noch in diesem Sommer an der Westenriederstraße 39 im Tal. Bis dahin kann man das Angebot ab diesem Sonntag (16.07.2023) jedes Wochenende im "Heimspiel München" testen.

