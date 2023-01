Neu: Die München App für (fast) alles

Noch sind es nur wenige Tickets, die man über die neue "München App" buchen kann. Die Stadt will die Funktionen Schritt für Schritt erweitern.

München - Es sind erstmal Tickets für Museen wie das Lenbachhaus, die Villa Stuck oder das Jüdische Museum, die über die frisch veröffentlichte München-App ganz einfach buchbar sind. Auch Aufführungen im Deutschen Theater, in der Isarphilharmonie oder Eintrittskarten für den Tierpark Hellabrunn sind schon zum Buchen freigeschaltet. So soll es auch bis zum Sommer bleiben während der sogenannten "Soft Launch"-Phase.

Neue München App: Erstmal Tickets, später mehr

Geht es nach der Stadt, sollen es aber Schritt für Schritt mehr werden: Für die zweite Jahreshälfte sind zum Beispiel die Münchner Bäder in Arbeit. Und neben Tickets sollen auch Bürgerservices "an sinnvollen Stellen" digitalisiert und in die App integriert werden. Aktuell ist das lediglich ein Link zur Webseite der Stadt.

Ebenfalls nicht direkt integriert, sondern nur ein "Absprung" ist zu den Mobilitäts-Apps der MVG vorgesehen. Die Bezahlung in der App funktioniert ausschließlich über den sogenannten "M-Login", mit dem neben der München App auch das Handyparken oder die MVG-Apps benutzt werden können.

Die Chefin des IT-Referats Laura Dornheim sagt zum Start der neuen App: "Die muenchen app zeigt, wie leistungsfähig wir sind, wenn wir in der

Stadtfamilie zusammenarbeiten. Beauftragt vom Stadtrat, finanziert über das IT-Referat und in kurzer Zeit umgesetzt von den

SWM."

Die München-App gibt es für und für und kann heruntergeladen werden.