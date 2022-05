Nächster IAA-Prozess beginnt: Fünf mutmaßliche Hausbesetzer angeklagt

Unter den Angeklagten ist auch ein "taz"-Journalist, der nach eigenen Anhaben aus dem Haus berichtet hatte.

Die Aktivisten sollen während der IAA ein offenbar leerstehendes Haus an der Karlstraße 20 besetzt haben

München - Nach den Protesten gegen die Automesse IAA Mobility beginnt am Donnerstag (9 Uhr) ein weiterer Prozess vor dem Amtsgericht München.

Angeklagt sind diesmal fünf mutmaßliche Hausbesetzer. Unter ihnen: Ein Journalist der Tageszeitung "taz", der nach eigenem Bekunden aus dem Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs lediglich berichtet hatte.

IAA-Prozess: Hausbesetzer sollen Stolperfallen installiert haben

Das Gebäude gehört dem Freistaat Bayern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, bei der Hausbesetzung Stolperfallen installiert und Banner aus den Fenstern gehängt zu haben.

Am Rande der IAA hatte es im September vergangenen Jahres zahlreiche Protestaktionen und mehrere Auseinandersetzungen mit der Polizei sowie Festnahmen gegeben. Erst am Montag war ein 23-Jähriger zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht München sprach ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig, in erster Linie, weil er zusammen mit anderen Teilnehmern auf Polizisten zugestürmt war.

Verfahren gegen Aktivisten des Klimacamps läuft aktuell

Zudem läuft vor dem Amtsgericht aktuell noch ein Verfahren gegen drei Aktivisten des sogenannten Klimacamps, das damals auf der Fläche, auf der üblicherweise das Oktoberfest gefeiert wird, mit Hunderten Menschen stattfand. Zwei Männer und eine Frau sollen dort fünf Plakate mit einem Porträt von Abdullah Öcalan an einem Bauzaun aufgehängt haben. Sie sind deshalb wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz angeklagt. Öcalan ist der Gründer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.