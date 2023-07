Nächster Aufreger beim Rolling Loud in München: Stadtrat kritisiert Einsatz von Stromgeneratoren

52 Stromgeneratoren sollen beim Rolling Loud-Festival am Wochenende auf dem Messegelände im Einsatz gewesen sein. CSU-Stadtrat Alexander Reissl übt Kritik – und will Antworten von der Stadt.

Festivalbesucher stehen an der Messe Riem auf dem Gelände des Rolling Loud-Festivals vor der Snipes-Stage.

München - Es ist vielleicht kein Zufall, dass auf der Webseite des Festivals "Rolling Loud Germany", das am Wochenende gerade Zehntausende Zuschauer auf das Messegelände lockte, kein Wort über Nachhaltigkeit zu finden ist. Bei vielen anderen großen Events dieser Art ist das mittlerweile eher üblich.

Liefen auf dem Rolling Loud-Festival über 50 Stromgeneratoren?

Wie der CSU-Stadtrat Alexander Reissl am Montag in einer Anfrage an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darlegt, sollen beim Festival 52 Stromgeneratoren im Einsatz gewesen sein.

Er will darum von der Stadt wissen, wie es sein kann, "dass auf dem Gelände der Messe München, einem Tochterunternehmen von Freistaat Bayern und Landeshauptstadt München, Strom nicht von einem Stromversorgungsunternehmen bezogen, sondern von motorisch betriebenen Stromaggregaten erzeugt wird". Er stellt außerdem die Frage, ob das nicht genehmigungspflichtig sei.

CSU-Stadtrat Alexander Reissl. © CSU

"Wenn das wirklich in der Größenordnung ist, halte ich das auch vom CO2-Ausstoß für problematisch", erklärt Reissl im Gespräch mit der AZ. Er verstehe, dass man in gewissen Situationen mit Notstromaggregaten arbeiten müsse, "aber nicht in einer Großstadt, wo das Stromnetz funktioniert".

Das klinge für ihn jedenfalls so, als habe das Festival seinen Strom "komplett selbst gemacht", sagt Reissl. Warum sie den Strom nicht von den Stadtwerken oder sogar von einem anderen Anbieter bezogen haben, bleibt unklar.

KVR: Einsatz von Generatoren "keine Seltenheit"

Das für die Veranstaltungsgenehmigung zuständige Kreisverwaltungsreferat sagt dazu auf AZ-Anfrage: "Es wurden auf der Veranstaltung Stromgeneratoren eingesetzt." Dass diese verwendet werden, sei allerdings "keine Seltenheit", da nicht überall ausreichend Anschlüsse vorhanden seien.

Es gebe dagegen auch "keine grundsätzlichen sicherheitsrechtlichen Einwände", sofern die entsprechenden Richtlinien eingehalten würden, so das KVR. Es gebe auch "aus dem Sicherheitsrecht keine Vorgabe, aus welcher Quelle der Strom bezogen werden muss". Wie viel Strom von Generatoren bezogen wurde, kann das KVR nicht beantworten.

Rolling Loud-Organisator will nächstes Jahr wieder nach München

Eine Anfrage der AZ an das Festival blieb bislang unbeantwortet (Stand Montag, 10. Juli, 12 Uhr). In einer Pressemitteilung von Sonntagabend schreibt der Co-Veranstalter "Live Nation": "Das Open-Air-Gelände auf der Messe in München wurde bereits im vergangenen Jahr für Großkonzerte mit mehr Zuschauern als beim Rolling Loud Germany genutzt und hat erneut seine besondere Qualität unter Beweis gestellt." Veranstalter Andre Lieberberg sagt, das Rolling Loud sei ein "herausragendes Ereignis" gewesen. "Wir freuen uns im kommenden Jahr zurückzukommen."

Ob das aber in der Form der Fall sein wird, ist aktuell nicht ganz klar. Das KVR hatte angekündigt, dass die am Wochenende gesammelten Eindrücke – unter anderem kam es zu Steinwürfen, insgesamt waren die Zustände vor Ort teils sehr chaotisch – jetzt erstmal analysiert würden. Die KVR-Chefin und ihr Stellvertreter waren vor Ort, "um auch zu bewerten, wie man in Zukunft mit der Messe als Veranstaltungsort umgehen soll".