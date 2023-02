Nächste Aktion der Klima-Kleber: Blockade am Mittleren Ring

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen die Abfahrt der A96 zum Mittleren Ring blockiert. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

München - Erneute Blockade-Aktion der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation". Diesmal hat es die A96, bzw. die Abfahrt der Autobahn auf den Mittleren Ring getroffen. Am Montagmorgen setzten sich laut Polizei vier Aktivisten auf die Fahrbahn, behinderten so den Verkehr.

Klima-Kleber: Vier Aktivisten am Mittleren Ring

Wie die Münchner Polizei auf AZ-Nachfrage mitteilte, ging die erste Mitteilung um kurz vor 8 Uhr ein. "Wir sind aktuell mit vielen Einsatzkräften vor Ort", sagte der Polizeisprecher.

Erst in der vergangenen Woche blockierten die Aktivisten die Frauenstraße am Viktualienmarkt, auch hier waren mehrere Polizeikräfte vor Ort. Am kommenden Wochenende findet in München die Sicherheitskonferenz statt – etliche Proteste sind bereits angekündigt. Gut möglich, dass auch die "Letzte Generation" Aktionen am Wochenende planen wird.

"Letzte Generation": Proteste in ganz Deutschland

Am Montagmorgen gab es in ganz Deutschland Protestaktionen der "Letzten Generation" – so unter anderem auch in Berlin und Leipzig.

