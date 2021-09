Nach Warnung der Stadt: Inzidenz in München wegen vieler Nachmeldungen stark angestiegen

Derzeit registriert die Stadt ungewöhnlich viele Nachmeldungen bei den Corona-Neuinfektionen und warnt vor einer stark ansteigenden Sieben-Tages-Inzidenz. Bereits am Tag nach der Bekanntgabe trat die enorme Steigerung ein.

München - Die Corona-Pandemie befindet sich mittlerweile in der vierten Welle – und das merkt auch die Stadt. Derzeit komme es bei der Ermittlung der täglichen Fallzahlen zu Verzögerungen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Über 500 Nachmeldungen allein am Donnerstag

Das hat auch Auswirkungen auf die Fallzahlen an sich: "Daraus resultiert derzeit eine erhöhte Zahl an Nachmeldungen", heißt es. Konkret meldete die Stadt etwa am Donnerstag 501 Fälle nach – so viele wie selten zuvor.

Auch in den letzten Tagen waren es oft Nachmeldungen im dreistelligen Bereich. Bezieht man diese in die Berechnungen für die Sieben-Tages-Inzidenz ein, lag München wohl eigentlich bereits mehrmals über der Schwelle von 100. "Im Zuge der Nacherfassungen ist deshalb in den kommenden Tagen mit einem Anstieg der vom RKI gemeldeten 7-Tage-Inzidenz für München zu rechnen", schrieb die Stadt diesbezüglich am Donnerstag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Und so sollte es auch kommen: Eine Welle an Nachmeldungen hat die Inzidenz in München sprunghaft ansteigen lassen. Innerhalb eines Tages stieg sie laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen um 42 Prozent auf 88,2 – den höchsten Stand seit Mai! Am Donnerstag lag der Wert noch bei 62,1.

Eine höhere Inzidenz hat aber "keinen unmittelbaren Einfluss auf die Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Lebens", so die Stadt, "da oberhalb einer Inzidenz von 35 derzeit keine Veränderungen daraus resultieren".

Warum es in München überhaupt zu den teils massiven Meldeverzögerungen im zweiten Jahr der Pandemie kommt, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage blieb bislang unbeantwortet.